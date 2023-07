Volles Ferienprogramm in Anzing: Drei Anbieter sorgen für Spaß und Aktionen

Von: Armin Rösl

Für Kinder, die in den Sommerferien in Anzing bleiben, gibt‘s in der Gemeinde zahlreiche Angebote. © Jens Büttner/dpa

So viel Ferienprogramm gab’s in Anzing schon lange nicht mehr: Gleich drei verschiedene Anbieter sorgen in den Sommerferien für Abwechslung, Betreuung und Spaß.

Anzing – „Ich finde es super, dass nach den Pandemie-Jahren jetzt wieder für jedes Alter was dabei ist und wir den Kindern tolle Angebote machen können“, freut sich Bürgermeisterin Kathrin Alte und dankt allen Organisatoren und Veranstaltern. Im Einzelnen:

• Offene Ganztagsschule

Das Team der Diakonie in der Offenen Ganztagsschule (OGTS) bietet in den ersten drei Ferienwochen Betreuung für alle Anzinger Mädchen und Buben im Grundschulalter an. Täglich von 8 bis 14 oder 16 Uhr. Zwar war schon Anmeldeschluss, kurzfristig können sich Nachzügler aber noch bei der OGTS-Koordinatorin Mary Neumann per E-Mail melden, an: mary.neumann@jh-obb.de.



• Jugendzentrum

Im Jugendzentrum am Sportplatz bietet die Jugendpflege Anzing in der ersten Sommerferienwoche von Dienstag, 1. August, bis einschließlich Freitag, 4. August, ein offenes Programm an. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, jedes Kind ab neun Jahren, das Lust hat, kann kommen. An allen Tagen ist das JuZ von 15 bis circa 21 Uhr geöffnet. Geplant sind laut Bürgermeisterin Alte eine „Fußball-Arena“, Basteln, Geschicklichkeits-/Denkaufgaben-Parcours, Pizzabacken und eine Ramadama-Aktion im Jugendzentrum, um es für den Saisonstart im September herzurichten.



• Ehrenamtliche Angebote

Auch das ehrenamtliche Team um Eva Knoll und Anita Strasser hat ein Programm auf die Beine gestellt – für die 1. Septemberwoche (4. bis 6. September). Anmeldungen sind bis 18. August per E-Mail möglich: ferienprogramm-anzing@gmx.de.

Am 4. September gibt es von 10.15 bis 13.30 Uhr einen Ausflug in den Kletterwald Vaterstetten, teilnehmen können Kinder ab acht Jahren. Der Teilnahmepreis beträgt 31 Euro.

Kinder ab sechs Jahren können am 4. September zusammen mit dem ehrenamtlichen Ferienteam die Freiwillige Feuerwehr Anzing besuchen, von 15 bis 17 Uhr. Teilnahmegebühr: fünf Euro.



Einen Erste-Hilfe-Kurs für Kinder ab sechs Jahren gibt es am 6. September von 9.30 bis 12.30 Uhr im Anzinger Rathaus. Hier beträgt die Gebühr ebenfalls fünf Euro.



Von 4. bis 6. September finden außerdem zwei Keramik-Workshops für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren statt. Die Teilnahme kostet 69 Euro. Kurs 1 von 11 bis 13 Uhr, Kurs 2 von 14 bis 16 Uhr. Die Kunstwerke, die im Workshop erstellt werden, werden am Weltkindertag (20. September) bei einem kleinen Fest (von 15 bis 16 Uhr) an die Teilnehmer ausgegeben.

