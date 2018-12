Alternativen für das große „Sz“

Gerade einmal zarte 14 Jahre alt war Walter Paungger, als er den Beruf des Schriftsetzers erlernte. Lange ist es her. Die Rede ist von einem Beruf, den er bis zu seinem Ausscheiden aus der aktiven Zeit mit 59 Jahren mit Herzblut und Verstand ausübte. Kein Wunder, dass der Anzinger bis heute, fast 20 Jahre nach seiner Pensionierung, noch immer alles Gedruckte mit anderen Augen sieht als gewöhnliche Leserinnen und Leser. Die Tageszeitungen eingeschlossen.

Anzing – Der tzist Paungger seit 1968 treu. Als lokal interessierter Anzinger ist ihm längst auch die Ebersberger Zeitungzur Pflichtlektüre geworden. Jeden Morgen, berichtet der 78-jährige, breite er die Zeitung auf dem Esstisch aus und studiere alles, was mit Anzing und den Gemeinden und Dörfern rundherum zu tun habe. Besonders natürlich, wenn es um Artikel geht über Vereine, denen er selber angehört: der VdK zum Beispiel, die Nachbarschaftshilfe. Oder neulich ein ausführliches Interview mit Seniorenbeiratssprecher Billy Lord, einem guten Bekannten.

Walter Paungger hat Zeit seines Berufslebens als ausgebildeter Schriftsetzer gelernt, ganz genau hinzusehen. Das war bei der Kirchenzeitung schon so - und beim Bayernkurier erst recht. Auch bei den Hallo-Anzeigenblättern war er einst, was das grafische Aussehen anging, maßgeblich involviert.

+ Walter Paungger in seinem Wohnzimmer in Anzing. Hier tüffelt der Pensionär gerne mal zu Themen, die mit seinem früheren Beruf zu tun haben. © Jörg Domke Das Interesse an allem, was Gedrucktes heutzutage ausmacht, ist bei ihm bis zum heutigen Tag nicht verflogen. Und das geschulte Auge scheint der gebürtige Münchner auch nicht verloren zu haben. Im Gegenteil.

Neulich war ihm mal wieder so was aufgefallen, was wohl nur Fachleuten auffällt. Oder Pedanten, aber genau zu dieser Spezies will sich der Pensionär auf keinen Fall zählen. In einer Anzeige warb eine Münchner Firma um die Kundengunst. Und verwies in Versalien-Buchstaben (alle Buchstaben werden dabei großgeschrieben) auf ihre Adresse in der „SENDLINGER STRAßE“.

Schön und gut, doch das kleine „ß“ mittendrin war dann doch etwas, was dem Fachmann förmlich Magenschmerzen verursachte.

Als er noch zwischen 1961 und 1969 in der Schweiz arbeitete, hatte man dort dieses Problem längst geschickt übergangen. Weder in der normalen noch in der Versalien-Schreibweise existiere dorch das „ß“, sagt er. Strasse ist STRASSE, basta. Die Werbung in der Heimatzeitung veranlasste jedenfalls den Anzinger, nochmals seine Utensilien von damals hervorzukramen und daheim in der Lessingstraße (wie gut, dass sich der Dichter nicht Leßing schrieb) Vorschläge zu entwerfen für einen neuen Buchstaben – und zwar für die Versalien-Form des „ß“. Immerhin sind bis dato 14 Kreationen herausgekommen. Für die es noch jeweils Varianten in den Grundschriften Grotesk, Serifen, Times und Antiqua zu entwickeln gebe, wie er hinzufügt. „Mein Gefühl“, so Paungger, „sagt mir, wenn wir es nicht machen, macht es irgendwann ein Anderer“.

Wir, das heißt bei ihm: Seine Heimatzeitung und die tz. Man könne doch mal Vorreiter sein, ergänzt der Fachmann. Vorreiter für eine ganz neue Lösung, denn die Übernahme der Schweizer Regelung, dass scharfe S immer zu einem Doppel-S zu machen, sei aus seiner Sicht nicht frei von möglichen Missverständnissen. Damit wären Merkurund tz, so Paungger, den anderen Zeitungen einen Schritt voraus. So wie er, als er im Zusammenhang mit der einst erfundenen Europa-Währung bereits von einem Euro gesprochen hatte, als noch niemand diese Bezeichnung offiziell in den Mund nahm. Lange ist’s her.