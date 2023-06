Apotheken-Streik im Landkreis Ebersberg: Kunden verständnisvoll – Andrang beim Notdienst

Trotz Streik in Vollbesetzung arbeitet das Team von Apothekerin Katharina Rorer (links) in Grafing - sie unterstützt den Protest und stemmt den Notdienst. Ihre Kollegin Sigrid Hofer (rechts) weist zum bundesweiten Protesttag auf das Apothekensterben im Landkreis Ebersberg hin.

So läuft der Protesttag

Von Josef Ametsbichler schließen

Der bundesweite Protesttag der Apotheken betrifft auch die Versorgung im Landkreis Ebersberg. Wir haben beim Notdienst vorbeigeschaut - und mit Streikenden und Kunden gesprochen.

Grafing/Landkreis – Mit etwas schuldbewusster Miene huscht ein Mann an Katharina Rorer vorbei in die Grafinger Bären-Apotheke. „Einmal im Jahr brauche ich was, und das ausgerechnet heute“, sagt er. Die Apothekerin lächelt. „Wir haben ja Notdienst“, sagt sie. Es ist zwar Streik an diesem Mittwoch, aber Rorer schlägt keinem die Tür vor der Nase zu, der wirklich etwas braucht. „Mit Augenmaß“, erklärt die 39-Jährige, bevor sie eine andere Kundin bittet, ihr Arzneirezept doch falls möglich einen Tag später einzulösen. „Letztendlich leidet der Kunde“, entgegnet die Frau. „Wir kämpfen für Sie und Ihre Gesundheitsversorgung“, argumentiert die Apothekerin. Dafür hat die Kundin Verständnis, und Rorer drückt wieder ein Auge zu und winkt sie in den Laden.

Am Streiktag in Vollbesetzung: Eine Apotheke muss den Kundenandrang zum Notdienst stemmen

Im Verkaufsraum brennt kein Licht – ein Zeichen des Protests. Trotzdem arbeitet die Grafinger Bären-Apotheke in Vollbesetzung, zu neunt. Das Notdienst-Los hat an diesem Streiktag Rorer und ihr Team getroffen, während die anderen Apotheken im Landkreis – und nach Verbandsangaben 90 Prozent bundesweit – zubleiben. Sie streiken für weniger Bürokratie, mehr Handlungsfreiheit und eine bessere Vergütung.

Auch Katharina Rorer unterstützt den Protest. Ihre Mitarbeiterinnen haben das Schaufenster mit Flatterband und Infoplakaten beklebt. Auf einem Tisch am Eingang liegen Infozettel aus. Die Patienten aus dem ganzen Landkreis und sogar aus dem Rosenheimer Land geben sich an der Schiebetür die nicht vorhandene Klinke in die Hand.

Kritik am Papierkrieg mit den Krankenkassen und stagnierender Vergütung

„Gesundheit ist etwas Wertvolles“, sagt die Apothekerin. Doch der Papierkrieg mit den Krankenkassen sei ein täglicher, zermürbender Kampf und die Vergütungen teils nicht kostendeckend. „Die Herstellung von 100 Zäpfchen dauert drei bis vier Stunden“, nennt Rorer ein Beispiel, während sie durch das mit Tiegeln und Flaschen gefüllte Labor im hinteren Teil der Apotheke führt. Die Kasse zahle für diese Arbeitszeit 40 Euro. „Nicht verhältnismäßig“, sagt die Apothekerin. Im Notdienst verdiene ein Apotheker knapp 17 Euro brutto die Stunde. „Am Feiertag!“ Seit zehn Jahren sei der „Festzuschlag“, das Honorar der Apotheken, unverändert.

Ein Passant muss da schmunzeln. „Ich kenne keinen Apotheker, der nicht ein, zwei Häuser hat“, sagt er. „Die Zeiten sind vorbei“, entgegnet Katharina Rorer. „Ich bin froh, wenn ich meine Schulden abbezahlt habe, bis ich aufhöre.“ Ihre Filiale in Hohenlinden, die Forst-Apotheke, hat die Apothekerin schließen müssen, weil sie keine Filialleitung fand und sich das Geschäft trotz soliden Umsatzes nicht mehr rentierte. Nachwuchsmangel – auch so ein Problem, das mit der stagnierenden Bezahlung zusammenhänge.

Apothekensterben im Landkreis Ebersberg?

Damit ist die Forst-Apotheke auf der Trauerliste von Sigrid Hofer gelandet. Ein paar Straßen von der Bären-Apotheke entfernt ist die Hofer’sche Apotheke wegen des Protests geschlossen. Die Chefin (66) hat Schilder gemalt, die erklären, wieso. Grafing, Ebersberg, Kirchseeon, Glonn, Hohenlinden: „Apotheken starben in der Nähe“, steht auf einem. „Uns fehlt viel Zeit für die Patienten/innen“ auf einem anderen. Als Gründe sind Lieferengpässe und viel, viel Bürokratie angeführt.

„Bei unseren Kunden herrscht großes Verständnis“, sagt die Apothekerin über den Protest. Sie stellt sich am Streiktag der Diskussion und hat schon die Tage davor informiert, damit möglichst wenige enttäuscht abdrehen müssen.

Arzneimittelkrankheit: Apothekerin findet, die Kassen sparen an der falschen Stelle

Hofer und ihre Kollegin Rorer hoffen, dass die Aktion Politik und Bevölkerung für ihre Anliegen sensibilisiert. Rorer glaubt nicht, dass zu wenig Geld im System steckt – nur dass es an der falschen Stelle landet. Die Arzneimittelknappheit liege auch daran, dass die Krankenkassen keine wettbewerbstauglichen Preise an die Hersteller bezahlten – die ihre Mittel deshalb lieber im Ausland loswürden. „Ich bin mit Leib und Seele Apothekerin“, sagt Rorer. Für sie ist der Protest Teil des Kampfes darum, dass sie es auch bleiben kann.

