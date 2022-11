Arbeitsmarkt: Junge Ebersberger in sehr „komfortabler Situation“

Von: Michael Acker

Teilen

Nikolaus Windisch, Chef der Agentur für Arbeit Freising/Ebersberg (rechts), und Harald Brandmaier, Leiter der Berufsberatung (links) blicken gemeinsam auf das vergangene Berufsberatungsjahr zurück. © Agentur für Arbeit

Junge Leute, die in der Region einen Ausbildungsplatz suchen, haben es gut. Das Angebot ist groß, Firmen konkurrieren um die besten Köpfe. Ein Interview mit Arbeitsmarktexperten.

Landkreis – Im Landkreis Ebersberg ist die Zahl der Ausbildungsplätze im letzten Berufsberatungsjahr leicht angestiegen: Die Unternehmen der Region meldeten der Agentur für Arbeit in Ebers-berg 694 Ausbildungsplätze mit Ausbildungsbeginn im Herbst 2022 und damit elf Lehrstellen mehr als im Jahr zuvor. 168 Ausbildungsplätze waren zum Ausbildungsstart noch unbesetzt. Zeitgleich machten sich 557 Jugendliche mithilfe der Berufsberatung der Arbeitsagentur auf die Suche nach einer Lehrstelle, 31 Jugendliche weniger als vor einem Jahr. Acht dieser jungen Leute waren im September noch auf der Suche nach der passenden Ausbildungsstelle. Nikolaus Windisch, Chef der Agentur für Arbeit Freising/Ebersberg, und Harald Brandmaier, Leiter der Berufsberatung, blicken gemeinsam zurück auf ein bewegtes Berufsberatungsjahr.

Viele Ausbildungsplätze bei einer leicht rückläufigen Zahl von Jugendlichen, die sich für eine Ausbildung im dualen System interessieren. Was bedeutet das in der Praxis für Jugendliche und Betriebe?

Windisch: Es ist sehr erfreulich, dass sich die Zahl der gemeldeten Ausbildungsplätze in unserer Region weiter auf einem hohen Niveau bewegt. Die Betriebe der Region setzen nach den Jahren der Pandemie und trotz weiterer Krisen und anhaltender Unsicherheit auf die Ausbildung und vergeben Lehrstellen. Das spiegelt die Stärke der hiesigen Wirtschaft wider. Und es zeigt auch, dass den Betrieben bewusst ist, dass die Ausbildung junger Menschen ein wichtiger Baustein ist, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Die Ausbildung alleine kann diesen nicht beseitigen. Sie ist aber eine tragende Säule. Wichtig ist zudem anzuerkennen, dass die Abschlüsse – duale Ausbildung und Studium – inzwischen gleich wertvoll und wichtig sind. Fachkräfte werden auf allen Ausbildungsniveaus gesucht. Brandmaier: Jugendliche auf Lehrstellensuche finden in unserer Region auf dem Ausbildungsmarkt eine recht komfortable Situation vor. Sie können aus einer Vielzahl an Ausbildungsplätzen wählen. Allein im Landkreis Ebersberg meldeten die Unternehmen im vergangenen Jahr Ausbildungsplätze in 115 unterschiedlichen Berufen – von Augenoptik bis Zerspanungsmechanik.

Bei so vielen verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten fällt es manchen Jugendlichen aber bestimmt nicht leicht, den für sie passenden Beruf zu finden?

Brandmaier: Wichtig ist, bei der Berufswahl den eigenen Interessen zu folgen und nicht nur auf die Bedarfslage zu schauen. Diese ändert sich immer wieder. Der Einstieg ins Berufsleben ist nur der erste Schritt. Im Laufe des Berufslebens werden sich viele Möglichkeiten der Weiterqualifizierung und beruflichen Fortentwicklung ergeben. Das sage ich auch, um den Jugendlichen an der Stelle etwas Druck zu nehmen. Gleichzeitig ist die frühzeitige Auseinandersetzung mit dem Thema Berufswahl sehr wichtig. Denn diese braucht Zeit. Ich kann hier nur allen Schülerinnen und Schülern empfehlen, die Unterstützung unserer Berufsberater anzunehmen. Sie sind vor Ort an den Schulen und bieten auch Gesprächstermine in der Agentur für Arbeit an. Sie helfen, den eigenen Stärken auf die Spur zu kommen, geben Tipps zur Bewerbung und vieles mehr.

Die Betriebe melden viele Ausbildungsplätze. Sie machen dann aber auch die Erfahrung, diese teilweise nicht besetzten zu können. Und jetzt?

Windisch: Der Ausbildungsmarkt ist in unserer Region ein Bewerbermarkt. Die Unternehmen stehen im Wettbewerb untereinander um die besten Köpfe. Vielen ist das sehr bewusst. Sie engagieren sich stark in der Berufsorientierung. Sie informieren an den Schulen, sind auf Messen präsent, bieten Praktika an, um mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen und ihre Ausbildungsberufe vorzustellen. Sie verbessern die Rahmenbedingungen ihrer Ausbildung im Betrieb. Wir werben bei den Unternehmen außerdem dafür, bei der Suche nach Auszubildenden auch Jugendliche in den Fokus zu nehmen, die auf den ersten Blick nicht zu den Top-Bewerberinnen und Bewerbern zählen. Älteren, also Erwachsenen ohne Ausbildung, eine Chance zu geben, kann ebenfalls zum Erfolg führen.

Ausbildung kostet Geld und bindet Ressourcen in einem Betrieb. Welche Hilfen gibt es?

Windisch: Menschen auszubilden ist für einen Betrieb immer auch mit Aufwand verbunden. Es ist kein Selbstläufer. Das gilt umso mehr, wenn die Begleitung über die fachliche Ausbildung hinaus gehen soll. Das müssen Betriebe aber nicht alleine schaffen. Die Agentur für Arbeit hält eine Vielzahl an Ausbildungsförderungen für Betriebe und Jugendliche bzw. Erwachsene ohne Ausbildung bereit – häufig ganz praktischer Art. Teilweise umfasst sie auch finanzielle Unterstützung. Hier lohnt für interessierte Unternehmen ein Gespräch mit unserem Arbeitgeber-Service. Die Kollegen beraten Betriebe individuell zu den verschiedenen Programmen und deren Teilnahmevoraussetzungen. Jugendliche und gerne auch de-ren Eltern wenden sich am besten an unsere Berufsberatung.

Ebersberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Ebersberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.