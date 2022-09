725 Kinder betroffen: Themenabend zeigt Armut im Landkreis Ebersberg auf

Von: Helena Grillenberger

Armut (Symbolbild)

Auch wenn Ebersberg ein vergleichsweise reicher Landkreis ist – die Armut nimmt zu. Ein Themenabend im Evangelischen Gemeindehaus befasste sich mit dem Thema.

Landkreis – Dieses Jahr werde das Evangelische Gemeindehaus Ebersberg 18 000 Euro mehr kosten, als im vergangenen Jahr, erklärt Pfarrer Edzard Everts am Mittwochabend, 21. September, im Rahmen einer Veranstaltung zum Thema Armut im Landkreis. „Dieses Geld haben wir nicht“, fügt er direkt hinzu. Das Haus bleibt trotzdem offen, denn „hier treffen sich Senioren, Jugendliche...“, sagt der Pfarrer. „Vielleicht brauchen wir sogar eine Wärmestube diesen Winter – und wenn es nur eine für die Seele ist.“

Denn auch wenn die Armut im Landkreis im bayernweiten Vergleich niedrig ist – 1,7 Prozent der Menschen im Landkreis bezogen laut einer Erhebung des Landratsamtes im Jahr 2019 Hartz-IV, bayernweit waren es 4,1 Prozent – durch die Coronapandemie, die steigenden Energie- und Lebenshaltungskosten, werde die Armut auch in Ebersberg ganz neue Dimensionen annehmen. Und Armut, das sei viel mehr als nur zu wenig Geld haben.

Landkreis Ebersberg: Auch Kinder legen häufig wert auf Statussymbole

So hätten es betroffene Kinder leichter, wenn das soziale Umfeld mehr Wert auf gemeinsames Spielen als auf Statussymbole lege. Arme Kinder verlören in einem Umfeld, in dem Wohlstand hergezeigt werde – so, wie es im Landkreis häufig der Fall sei, erklärte Ulrike Bittner, Geschäftsführerin des AWO Kreisverbands Ebersberg. „Die Scham trifft jeden.“

In den Kindergärten habe sie oft die Erfahrungen gemacht, dass Kinder an ihrem Geburtstag zuhause blieben – weil es sich die Eltern nicht leisten können, Kuchen, Süßkram, etc. für alle mitzubringen. Mittlerweile dürfe daher gar nichts mehr mitgebracht werden: Wer Geburtstag hat, sucht sich einen Kuchen aus, der dann gemeinsam im Kindergarten gebacken wird. Denn es sei vor allem die Scham und das damit verbundene Zurückziehen, das belaste. So wisse sie von einem Mann, der vom anderen Ende des Landkreises nach Ebersberg zur Tafel fahre, weil er sich in seinem Heimatort zu sehr schäme.

Armut im Landkreis: 725 Kinder sind betroffen

„Aber es gibt grandiose Menschen bei uns im Landkreis“, sagt Bittner und erzählt von einem Vater, der einem fremden Kind den Hortplatz zahle. „Unsere Aufgabe ist es, sie mit den Menschen, die Hilfe brauchen, zusammenzubringen.“

725 Kinder und Jugendliche waren im Jahr 2019 in Ebersberg von Armut betroffen. Das sind 242 mehr als Personen, die arbeitslos gemeldet waren. „Die Zahl wird über die kommenden Jahre steigen“, ist sich Jochen Specht, Leiter des Sachgebiets Sozialplanung und Demografie im Landratsamt sicher. Wichtig sei daher, nicht bundespolitische Maßnahmen zu diskutieren, sondern konkret: „Was können wir hier im Landkreis umsetzen?“ Dafür müsse aber zunächst ein Bewusstsein bei den Menschen geschaffen werden – denn der Nachteil an einer positiven Statistik sei, dass es als Einer von wenigen unfassbar schwer sei, sich als arm zu „outen“. Vor allem nachhaltige Strukturen müssten daher gestärkt werden, wie beispielsweise Schülernetzwerke. „Wir sollten uns mehr auf die Projekte konzentrieren, die schon laufen“, erklärt Specht.

Ebersberg: Obdachlosigkeit existiert auch im Landkreis

Einen weiteren Blickwinkel bot Gerhard Größ von der Wohnungsnotfallhilfe. „Obdachlosigkeit existiert auch in Ebersberg“, erklärt er. Es gebe keine genauen Zahlen, aber geschätzt seien um die 300 Menschen im Landkreis betroffen. Und weiteren „250 Menschen haben wir 2021 geholfen, weil sie von Wohnungsverlust bedroht waren“, sagt er weiter. Gleichzeitig hätten viele Familien das Problem zu kleiner Wohnungen: Er erzählt von einer Mutter mit vier Kindern, die seit Jahren in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung lebt, weil die Familie nicht weitervermittelt werden kann. „Das gehört angegangen!“

Liane Spiegelberg von der Ebersberger Tafel erklärt schließlich: „Als Sozialarbeiterin muss ich mir immer wieder bewusst machen, wie reich der Landkreis eigentlich ist.“ Denn die Zahl der Bedürftigen, die regelmäßig zur Tafel kommen, sei von 160 Personen im Jahr 2021 auf mittlerweile 450 Tafelkunden angewachsen – allein in der Kreisstadt. Wegen der Geflüchteten, die im Landkreis untergekommen sind, aber auch, weil immer mehr Menschen verschuldet seien. „Fast alle die kommen, beziehen Sozialleistungen“, erklärt Spiegelberg. Besonders schockiert gewesen seien sie und ihre Mitarbeiter im vergangenen Jahr, als sie Senioren ihre Weihnachtswünsche erfüllen wollten: „Die haben sich Waschpulver zu Weihnachten gewünscht“, erzählt sie. „Haarfärbemittel, Kaffee... Weil sie es sich nicht leisten können.“

Die Tafel: Ein wichtiger Treffpunkt

Grade für Menschen, die sonst vereinsamen würden, ist die Tafel auch ein wichtiger Treffpunkt. Aber: „Zur Tafel kommen die, die den Schritt raus schaffen“, meint Bittner. Um die mache sie sich weniger Sorgen als um die, die sich nicht trauen, Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen.

Letztendlich könne jeder nur helfen, indem er aufmerksam, aber nicht übergriffig ist, erklärt sie abschließend. „Zwischenmenschlicher Kontakt ist der pragmatische Kontakt“, pflichtet ihr Pfarrer Everts bei. „Und da müssen wir wieder mehr hinkommen.“

