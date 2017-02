Fahrkartenautomat aufgebrochen: 30.000 Euro Schaden

In den frühen Morgenstunden des Samstags ist am Aßlinger Bahnhof ein Fahrausweisautomat aufgebrochen worden. Dabei wurden 3400 Euro Bargeld entwendet. Am Automaten entstand ein Sachschaden von rund 26.000 Euro. Die Bundespolizei fragt: Wer kann Hinweise geben?

Aßling - In der Zeit zwischen 2 und 6 Uhr wurde am Bahnhof Aßling mit brachialer Gewalt ein Meridian- Fahrscheinautomat aufgebrochen. Die bisher unbekannten Täter entwendeten daraus 3400 € Bargeld. Am Automaten entstand ein Sachschaden von ca. 26.000 Euro. Der Automat muss nach Aussagen eines Technikers der Bayerischen Oberlandbahn komplett erneuert werden.

Aufgefallen war der Aufbruch einem Beamten, der auf dem Weg zum Dienst war. Die Bundespolizei hat Spuren am Automaten und Bahnsteig gesichert und hofft nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, evtl. auffällige Personen gesehen oder anderweitige Hinweise zu einem oder mehreren Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 089/515550-111 mit der Bundespolizeiinspektion München in Verbindung zu setzen.