Trauer um den Dorfkramer von Aßling: Sein Laden war eine Institution

Heute heißt so ein Geschäft Unverpacktladen: Ludwig Kappelsberger Ende der 1970er Jahre vor seinem Katra-Markt in Aßling. © Privat

Ludwig Kappelsberger (†90) war in Aßling in vieler Hinsicht eine Institution. Die meisten dürften ihn als den Dorfkramer in Erinnerung behalten. Sein Laden: etwas Besonderes.

Aßling – Im Dorfladen von Ludwig Kappelsberger schwammen früher die Essiggurken lose im Fass, Öle konnten sich die Kunden abfüllen lassen. Heute heißt so etwas Unverpacktladen, früher war das beim Aßlinger Kramer ganz normal. Daran erinnert sich sein Sohn (58), der ebenfalls Ludwig heißt. „Das Leben hat sich im Laden abgespielt. Der war wie ein größeres Wohnzimmer für uns“, sagt er. Heute heißt so etwas Homeoffice. Und was heute Smalltalk heißt, war damals, als Ludwig Kappelsberger senior noch der Dorfkramer von Aßling war, der Ratsch.

Den Laden gibt es seit 1997 nicht mehr, die Welt hat sich weitergedreht. Die Zeiten, als man sich gegenüber der Kirche am Sonntag noch schnell ein Brot oder ein paar Eier einpacken lassen konnte, weil die Familie Kappelsberger extra für die Gottesdienstbesucher nach der Messe eine Stunde den Laden aufgesperrt hatte, sind lange vorbei. Nun ist der ehemalige Kramer von Aßling gestorben, mit 90 friedlich daheim im Kreise der Familie.

Der Laden in Aßling war wie das vergrößerte Wohnzimmer der Familie

„Das war sein Wunsch“, sagt sein Sohn. Die Familie war dem Vater wichtig. Das gemeinsame Frühstücken, Arbeiten und Garteln mit seiner Frau Annemarie. „Die beiden waren 24 Stunden am Tag zusammen“, sagt der Sohn. 2022 feierte das Paar seinen 60. Hochzeitstag. die drei Kinder Annemarie, Thomas und Ludwig. Seine Enkelkinder, gegen die er beim Mensch-Ärgere-Dich-Nicht lieber eine Extrarunde ums Karree drehte, als vor ihnen ins Häusl zu ziehen. Und die drei Urenkel, denen er noch aus dem Rollstuhl zuschaute, wie sie quietschend durch den Garten tobten.

Immer zusammen: Ludwig Kappelsberger und seine Frau Annemarie. © privat

Trauer um Ludwig Kappelsberger: „Alles, was mit der Schöpfung zu tun hat, war ihm wichtig.“

Ludwig Kappelsberger mochte Kinder, Tiere und Pflanzen. „Alles, was mit der Schöpfung zu tun hat, war ihm wichtig“, fasst es sein Sohn zusammen. In der Rente arbeitete sein Vater noch einige Zeit ehrenamtlich als Hausmeister im Kindergarten. Sein ganzes Erwachsenenleben über kümmerte er sich um Tiere und Pflanzen. Februarkälte hin oder her – der Taubenmarkt in Wasserburg war für den engagierten Geflügelzüchter Pflicht. Und daheim auf der Küchenheizung fütterte er seine „Biberl“, bairisch für Küken, heran. Wie gut es seinen Tieren ging, bekamen die Aßlinger dann beim Gockelwettkrähen auf die Ohren.

Dem heimischen Garten sah man an, dass Ludwig Kappelsberger lange Jahre Vorstand des Gartenbauvereins war. „Er hat immer gern was ausprobiert“, sagt sein Sohn. Aktiv war der Vater außerdem anfangs bei der Feuerwehr, später bei den Trachtlern, den Veteranen, war Gründungsmitglied beim Heimat- und Orgelbauverein. Als seine Kräfte nachließen, begegneten die Aßlinger ihrem ehemaligen Kramer manchmal noch, wenn er mit dem E-Wagerl im Dorf unterwegs war, gern für einen Ratsch zu haben. „Das Leben am Ort war ihm wichtig“, fasst der Junior zusammen. „Er war die Institution schlechthin.“

