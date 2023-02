Neues Kanalsystem für Aßling: Projekt bis 2045 geplant

Bereits am Montag starten die Bauarbeiten für das neue Kanalsystem am westlichen Büchsenberg.

22 Jahre Baustelle

Von Helena Grillenberger schließen

Erneuern, was nicht richtig funktioniert: Eine Trennung von Schmutz- und Regenwasser soll zukünftig das Aßlinger Kanalsystem entlasten. Das Projekt läuft über 20 Jahre – die Bauarbeiten beginnen bereits kommenden Montag.

Aßling – Raus mit dem Regenwasser aus der Kläranlage. Das ist der Plan der Gemeinde Aßling, der in den nächsten 22 Jahren Stück für Stück realisiert werden soll. Denn Regenwasser zu klären, ist weder zielführend noch energetisch sinnvoll.

Bislang besteht im Hauptort ein Mischwasserkanalsystem, gebaut in den 1970er Jahren. „Das ist irgendwann gebaut worden und es ist einfach gebaut worden“, erklärt Bürgermeister Hans Fent (parteilos). Die Querschnitte der Rohre sind unterdimensioniert, vor allem bei starken Regenereignissen kommt das System an seine Grenzen. „Das ist nicht mehr zeitgemäß und wäre so heute auch nicht mehr genehmigungsfähig“, sagt Fent.

Baustellen Beginn: Montag, 13. Februar 2023

In zwölf Bezirke aufgeteilt, soll der Ort nach und nach ein Trennkanalsystem für Regen- und Schmutzwasser bekommen. Gestartet wird das Projekt bereits kommenden Montag, 13. Februar, im Bereich des westlichen Büchsenbergs: Grafinger Straße und die Straßen darüber. Dort, erklären Bürgermeister Fent, Geschäftsleiter Wilfried Graupe, und Wolfgang Hunger, zuständig für die technische Bauverwaltung, bestehe der größte Handlungsbedarf. Aufgrund des Lehmbodens kann dort kaum Wasser versickern, das Kanalsystem ist am ältesten und im schlechtesten Zustand. „Mit diesem ersten Schritt, diesen Teil aus dem Mischsystem zu nehmen, schaffen wir schon eine Riesenentlastung für das komplette System“, sagt Bürgermeister Fent.

Das Manko: Für die Bauarbeiten muss ein neuralgischer Punkt des örtlichen Verkehrs gesperrt werden. Von der Attelbrücke bis zur Kreuzung, an der die ST 2079 und ST 2080 – sprich Grafinger und Rotter Straße – aufeinander treffen, muss die Straße für die Bauarbeiten während der Faschingsferien komplett gesperrt werden. In dieser Woche, betonen die Verantwortlichen, sollen die Arbeiten auf jeden Fall fertiggestellt werden, um den Verkehr so wenig wie möglich einzuschränken. Im Anschluss folgt die Sperrung der Grafinger Straße bis Anfang Juni mit großräumigen Umleitungen.

Kosten für den ersten Teil: 3,6 Millionen Euro

Bis Ende des Jahres sollen sich die Arbeiten in diesem Ortsteil hinziehen; nicht nur neue Rohre werden verlegt, auch Gehwege aus den 1960er Jahren werden saniert oder neue realisiert.

„Das wird keine leichte Baustelle“, sagt Hunger über das 3,6-Millionen-Euro-Projekt. Zum Teil sehr enge Straßen, mit nur vier oder fünf Metern Breite, in denen neben dem bestehenden System, Gasleitungen, Glasfaser, etc. zwei neue Kanäle verlegt werden sollen. Dazu noch das Gefälle. Das zuständige Planungsbüro habe aber ganze Arbeit geleistet.

Ziel: Nur noch Schmutzwasser in der Kläranlage

Das nächste Areal, dessen Kanalsystem erneuert werden soll, ist dann auf der anderen Seite des Orts: Hinter dem Rewe ist eines neues Baugebiet in Planung. Das soll nicht nur direkt mit dem neuen System ausgestattet werden, auch der momentan darunter verlaufende Kanal soll künftig Richtung Süden, statt Norden laufen. Sukzessive soll dann im Gebiet rund um die Glonner Straße das neue Kanalsystem gebaut werden. Denn auch dort, im Bereich des Bahnhofs, versickert aufgrund des Lehmbodens nur wenig Wasser.

„Wenn wir fertig sind“, fasst der Bürgermeister die Aussicht für 2045 zusammen, „wird das Regenwasser komplett in die Attel geleitet.“ In kontrollierter Dosis, um den Bach nicht zu überlasten. „Und in der Kläranlage ist nur noch Schmutzwasser.“

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.