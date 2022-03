Ford-Fahrer (51) überfährt Kettensäge und sitzt in brennendem Auto: Er reagiert genau richtig

Von: Josef Ametsbichler

Eine Kettensäge am Straßenrand. (Symbolbild) © dpa/Friso Gentsch

Von einem Moment auf den Anderen verwandelte sich eine normale Autofahrt bei Aßling (Kreis Ebersberg) in ein Feuer-Drama. Der Autofahrer fand den richtigen Halteplatz.

Aßling - Mit seinem Ford war ein 51-Jähriger am Samstagabend, 26. März, auf der Rosenheimer Straße von Süden kommend in Richtung Aßling unterwegs, als ihm aus dem Nichts ein dramatischer Unfall widerfuhr.

Kettensäge liegt auf der Straße: Es kommt zum Autobrand

Circa 800 Meter vor dem Ortseingang fuhr er laut Polizei gegen 18:20 Uhr über eine auf der Fahrbahn liegende Kettensäge. Hierdurch gerieten laut Nachbericht sowohl die Kettensäge als auch der Fahrzeugboden des Ford S-Max in Brand.

Brennendes Fahrzeug kommt zum Halt - bei der Feuerwehr

Ein wenig Glück im Unglück: Der 51-Jährige aus dem südöstlichen Landkreis konnte sein brennendes Fahrzeug noch zur Einfahrt der Freiwilligen Feuerwehr Aßling lenken, die sich direkt an der Rosenheimer Straße in der Ortsmitte befindet. Eine gute Entscheidung: Die Einsatzkräfte der Feuerwehr begannen umgehend, das Fahrzeug zu löschen. Trotzdem entstand am Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von circa 40.000,00 Euro, berichtet die Polizei. Immerhin: Verletzt wurde niemand.

Polizei sucht Zeugen

Wie die Kettensäge auf die Fahrbahn geriet, ist den Ermittlern zufolge nicht geklärt. Es werde aber davon ausgegangen, dass diese von jemand anderem als ungesicherte Ladung transportiert und verloren wurde.

Mögliche Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachten konnten oder sachdienliche Angaben zum Vorfall und der Kettensäge machen können, bittet die Polizeiinspektion Ebersberg unter Tel. 08092/8268-0 um Hinweise.

