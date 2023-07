45 Jahre Pflegeeltern: Bezirksmedaille für die Vogts aus Aßling

Bezirkstagspräsident Josef Mederer (li.) verleiht Rosi und Ferdi Vogt die Bezirksmedaille. © Bezirk Oberbayern / Englmaier

Seit 45 Jahren kümmern sich die Vogts um ihre Pflegetochter. Sie gaben dem geistig behinderten Mädchen ein liebevolles Zuhause.

Aßling – Als Zeichen seiner Anerkennung verleiht der Bezirk Oberbayern an Menschen, die sich in besonderer Weise ehrenamtlich in Oberbayern verdient gemacht haben, die Bezirksmedaille. Diese haben jetzt auf Vorschlag der Grafinger Grünen-Bezirksrätin Ottilie Eberl die Aßlinger Rosi und Ferdi Vogt erhalten.

Es war kurz vor Weihnachten 1978, als Rosi Vogt zusammen mit ihrem Mann Fredi das damals neunjährige Mädchen Andrea bei sich aufgenommen hat. Das Ehepaar hatte es nicht mehr mit ansehen können, wie schlecht das Kind in seiner damaligen Pflegestelle behandelt wurde.

Kind lernte wieder laufen

Das geistig behinderte und schwer traumatisierte Mädchen hatte schon eine Odyssee an verschiedenen Aufenthaltsorten hinter sich. Seit 1978 lebt Andrea bei der Familie Vogt als Pflegetochter. Durch viel Motivation ihrer Pflegeeltern hat sie wieder gehen gelernt. Andrea ist heute in der Gemeinde Aßling vollständig integriert. Alle kennen sie, sie ist gerne überall dabei und hilft mit, wo es möglich ist.

„Es ist bewundernswert, dass eine Pflegefamilie schon 45 Jahre diese schwierige Aufgabe meistert. Denn Andrea macht es ihren Pflegeeltern manchmal nicht leicht. Sie hat aufgrund ihrer frühkindlichen Erfahrungen einen großen Bedarf an Zuwendung, Aufmerksamkeit und Geduld“, so Bezirkstagspräsident Josef Mederer in seiner Laudatio in Kloster Seeon.

Mederer: Familie Vogt hat Glück geschenkt

Familie Vogt habe einer belasteten Kinderseele viel Liebe geschenkt. Sie habe ihr mit sehr viel Geduld und Zeit die Flügel verliehen, die Andrea brauchte, um über sich hinaus zu wachsen. Familie Vogt habe Glück geschenkt!, so Mederer weiter. ez

