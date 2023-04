Straßensanierungen gehen weiter: Aßling nimmt den Boschertweg in Angriff

Von: Helena Grillenberger

Nach der Straße „Am Anger“ soll nun auch der Boschertweg in Aßling saniert werden (Symbobild). © Jan Woitas/dpa

Die schlimmsten Straßen in Aßling seien im Eck Boschertweg und Eglseestraße zu finden, hieß es in der letzten Gemeinderatssitzung Ende März. Deswegen sollen dort die nächsten Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Aßling – Nachdem im vergangenen Jahr die Straße „Am Anger“ in Aßling saniert worden war, soll nun auch der Boschertweg wieder anständig befahrbar gemacht werden.

150 000 Euro Haushaltsmittel stehen der Gemeinde dafür zur Verfügung. Zusätzlich zum Straßenbau bis zur Kreuzung Eglseestraße sollen der Containerstellplatz und Parkplatzzufahrt Boschertweg asphaltiert werden. Auch der Gehsteig soll stellenweise erneuert werden. Eine zehn Zentimeter Asphalttragdeckschicht soll die bestehende Straße flicken – die kostengünstigere Variante, wie Bürgermeister Hans Fent (parteilos) im Gemeinderat erklärte. „Wegen des neuen Kanalsystems müssen wir in die Straße eh noch mal reingehen.“ Es gehe vor allem darum, die Straße wieder in einen Zustand zu bringen, in der sie gefahrlos befahren werden kann. Bei den Maßnahmen handle es sich um ein Provisorium, das mindestens zehn Jahre, wahrscheinlich aber länger, hält.

„Massiver Nachholbedarf im Straßenbau“

Da gebe es aber doch auch andere Stellen im Ort, die so eine Sanierung dringend brauchen, meldete sich Ernst Sporer-Fischbacher zu Wort. „Stellen, die eigentlich kein Jahr bis zum nächsten Haushalt warten können.“

Zwar stimmte ihm Wolfgang Hunger von der Technischen Bauverwaltung da zu – „wir haben massiven Nachholbedarf im Straßenbau“, erklärte er – aber der Abschnitt Boschertweg, Eglseestraße sei am schlimmsten. „Da ist mit Kaltasphalt nix mehr zu machen.“ Der Haushalt sehe durchaus noch Mittel für kleinflächigeren Straßenausbau vor, fügte er hinzu.

Grüne: Containerplatz abfräsen und mit Kies aufschütten

Ob man denn den Abschnitt nicht irgendwie verschönern könnte, wollte Angy Heilmann (Grüne) wissen. Gerade das Eck mit den Containern sei doch recht unansehnlich. Abfräsen und mit Kies aufschütten, könne sie sich als Idee vorstellen.

Fent wies auf die Kosten hin und Hunger erklärte, nicht einmal Pflastersteine wären für den Containerstellplatz möglich, da das Schieben und Abstellen der Container die Straße derart belaste, dass selbst die Pflastersteine einfach auseinander gedrückt würden.

Bürgermeister: „Eingebaute Verkehrsberuhigung“

Der Gemeinderat stimmte der Vergabe der Bauarbeiten einstimmig zu. Die Arbeiten werden von derselben Firma übernommen, die auch den Anger saniert hat.

„Was ist da eigentlich mit der Wellenbildung?“, hakte Rosi Gilg (CSU) nach. „Ist das ein Mangel?“ Kein Mangel, erklärte Hunger. Es sei zu spät im Jahr gebaut worden, das Mischgut sei nicht warm genug geworden. Manche sagen, es ist eine eingebaute Verkehrsberuhigung“, beendete der Bürgermeister das Thema mit einem Lacher.

