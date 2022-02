Zwei neue Gleise durch Aßling? Anwohner besorgt - Bürgermeister überrascht mit Kurswechsel

Von: Josef Ametsbichler

Den Zug am Zaun: Cornelia Drexel (66) und Ian Steuer (64) sind den Bahnlärm gut 20 Meter vor ihrer Aßlinger Terrasse –ohne Lärmschutz – seit Jahrzehnten gewohnt. Sorgen machen ihnen aber die Pläne für zwei neue Gleise. © Stefan Rossmann

In Aßling ist die Sorge vor zwei neuen Gleisen durch den Ort groß. Nun überrascht der Bürgermeister mit einem Eingeständnis.

Aßling/Landkreis – Wer zu Cornelia Drexel und Ian Steuer möchte, reist besser mit dem Zug an. Ihr Häuschen in Aßling liegt an einer verschlammten Seitenstraße. Aber dafür liegt der Aßlinger Bahnhof direkt vor der Haustür, die Gleise gut 20 Meter entfernt. Diese Nähe könnte nun zum Verhängnis werden: Eine der vier Planungsvarianten der Bahn für die Neubau-Strecke zum Brenner durchquert den Aßlinger Bahnhof mit zwei neuen Gleisen. Die lauteste Forderung der meisten Anrainer-Gemeinden ist ohnehin der bestandsnahe Ausbau der Strecke. Kommt eins von beidem, würde dem Ehepaar Steuer/Drexel der Zug wohl direkt an der Gartenhecke entlang fahren – wenn das Haus überhaupt zu halten ist.

Wohnen direkt am Gleis: Der Krach ist nicht das Problem

In dem verwunschenen Garten mit den knorrigen Obstbäumen zwitschern die Vögel und es gluckert ein naher Bach. Ein stilles Idyll – für zwei bis fünf Minuten. Dann rumpelt einen Steinwurf entfernt der nächste Zug vorbei, dass einem auf der Terrasse die Ohren schlackern. „Ich höre das gar nicht mehr“, sagt Ian Steuer, 64, Gewohnheitstier. Lärmschutzfenster hat er nicht in dem in die Jahre gekommenen Häuschen von 1936, das sein Großvater Otto, Bahnhofsvorstand, gebaut hat, um auch im Ruhestand „seinem“ geliebten Bahnhof nahe zu sein.

Bahnhofsvorstand und Zug-Fan: Ian Steuers Großvater Otto 1963 in seinem Garten mit Blick aufs Gleis. Er baute das Häuschen dort, um auch im Ruhestand „seinem“ Bahnhof nahe zu sein. © privat/Rossmann

Steuer und Drexel beschweren sich nicht über den Zuglärm vor ihrem Haus, aber sie sind verunsichert von den Ausbauplänen der Bahn, die ihnen den Hang abgraben könnten, an dem sie leben. So geht es vielen Anliegern der Grobtrassen, die teils über die grüne Wiese, teils eng an Wohnbebauung vorbeiführen. Aßling ist das beste Beispiel, ein Nadelöhr, durch das die Bahn zwei neue Gleise für machbar hält.

Unversöhnliche Positionen zwischen Bahn und Kommunalpolitik

Es ist eine der wenigen Schnittmengen, den der Konzern mit der Mehrzahl der Teilnehmer des Dialogforums hat, wo etwa die Bürgermeister und Vertreter von Landwirtschaft und Naturschutz an Bord sind: Die fordern den viergleisigen Ausbau der Bestandsstrecke statt einer neuen Trasse auf der grünen Wiese. Die Bahn weist dies als unmöglich zurück. Es kam zum Eklat: Die meisten Teilnehmer aus dem Landkreis Ebersberg boykottierten am Mittwoch die virtuelle Sitzung des Dialogforums. Obwohl die Bahn versprochen hatte, auf einen Katalog von 84 Fragen einzugehen, den die enttäuschten Dialogteilnehmer einem Offenen Brief beilegten, in dem sie ihrem Ärger Luft machten.

Geplanter Baubeginn Anfang der 2030er-Jahre: Eine der vier eingezeichneten Grobtrassen soll im Sommer als Planungsstrecke für zwei neue Gleise vom Brenner Richtung Norden durch den Landkreis Ebersberg vorgestellt werden. © Bahn

„Einen Boykottaufruf finden wir falsch“, sagte Christian Tradler, Chefplaner der Bahn für den Brennerzulauf, in einem Pressegespräch am Donnerstag. Mit denjenigen, die dagewesen seien (vorwiegend Teilnehmer aus dem Nachbarlandkreis Rosenheim), sei das Gespräch „sehr konstruktiv“ verlaufen. Außerdem beantworte man alle Fragen schriftlich, obwohl die meisten längst und teils mehrfach thematisiert worden seien. Mangelnde Dialogbereitschaft und schuldig gebliebene Antworten, „das müssen wir entschieden zurückweisen“, sagt Tradler.

Bürgermeister mit eigenem Schreiben: Aßling schert aus

Zwei Politiker aus dem Landkreis wählten sich trotz des Boykottaufrufs in das Gespräch ein. Mit Verweis auf Vertraulichkeit will die Bahn nicht verraten, dass es die Emmeringer Bürgermeisterin Claudia Streu-Schütze und ihr Aßlinger Kollege Hans Fent waren. Letzterer, merklich sorgenschwanger ob der Möglichkeit neuer Gleise durch seinen Ort, lässt der EZ am Donnerstag eine Mitteilung zukommen.

Es gebe für ihn keinen Grund, das Dialogforum auszusetzen, da die Bahn auf die Fragen eingehe. Die Einschätzung, dass der „Planungsauftrag nicht an der Bestandsstrecke zu realisieren“ sei, müsse „von der Bahn für alle Beteiligten nochmals deutlich aufgezeigt werden“. Fent unterläuft die Forderung nach dem Bestandsausbau, die er wenige Tage zuvor noch selber unterzeichnet hat: „Der Gemeinde Aßling, sowie den weiteren Anrainergemeinden, bleibt in dieser Situation nur noch die Möglichkeit, im Planungsverfahren auf die vorgeschlagenen Varianten einzugehen und einen größtmöglichen Tunnelanteil zu erwirken.“ Ansonsten seien die Handlungsmöglichkeiten vor Ort gegenüber der Bahn begrenzt. „Dieser Realität müssen wir uns als Kommunalpolitiker stellen.“ Hinter den Kulissen dürfte Fent dieser Schachzug den Zorn seiner – bisherigen – Mitstreiter einbringen. Das Aßlinger Ehepaar Steuer/Drexel wiederum dürfte daraus Hoffnung schöpfen.

