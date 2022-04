Laborkittel, Heugabel und Krone: Diese Frau will Bayerische Milchkönigin werden

Von: Josef Ametsbichler

Fachkundiger Blick ins Reagenzglas: Eva Sewald ist Milchwirtschaftliche Laborantin von Beruf. © Molkerei Bauer

Als einzige Bewerberin aus dem Landkreis Ebersberg hat es Eva Sewald (22) aus Loitersdorf bei Aßling ins Finale um die Krone der Bayerischen Milchkönigin geschafft. Nun läuft das Online-Voting.

Aßling – Die Liebe zum Kuhstall hat bei Eva Sewald eine kleine Krise überwinden müssen, so mit 15, 16. „Da war es nicht mehr so cool“, sagt die 22-Jährige aus Loitersdorf bei Aßling über das Melken, Kälberfüttern, die Stallarbeit. Ein gewisses Alter eben. Inzwischen gibt es für die junge Frau mit dem Sonnenschein-Lächeln wieder kaum etwas Schöneres, als sich um die friedlichen Riesinnen namens Desiree, Hanni oder Gesine zu kümmern.

„Du bist ja eine ganz eine Neugierige“, raunt sie der knapp fünfjährigen Milchkuh Gisela zu, die ihr zutraulich Kraftfutter aus der Hand schleckt und sich dabei die Stirntolle kraulen lässt. Schon als kleines Kind liebte Eva Sewald die Nähe zu „ihren“ Damen auf dem Hof ihres Onkels, kuschelte sich auch schon mal zu einer ruhenden Kuh ins Fell. Berührungsängste: Fehlanzeige. „man muss schon Respekt vor den Tieren haben“, sagt sie aber auch.

Für die 22-jährige Eva Sewald aus Loitersdorf gibt es kaum etwas Schöneres, als sich um die friedlichen Riesinnen namens Desiree, Hanni oder Gesine zu kümmern. Jetzt will sie bayerische Milchkönigin werden. © Stefan Roßmann

Eva Sewald will Milchkönigin werden - Mit der Kuh auf Du und Du - und wissenschaftlich bewandert

Dass sie nicht nur mit der Kuh auf Du und Du ist, sondern sich als Milchwirtschaftliche Laborantin auch mit der wissenschaftlichen Seite der Milchwirtschaft auskennt, will Eva Sewald jetzt in einen Adelstitel ummünzen: Die 22-Jährige bewirbt sich um den Titel der Bayerischen Milchkönigin, vergeben vom Milcherzeugerverband im Freistaat. Der erste Erfolg auf diesem Weg: Sie hat es als Einzige im Landkreis Ebersberg unter die acht Finalistinnen geschafft. Nun hofft sie auf zahlreiche Unterstützer in einer öffentlichen Online-Abstimmung – die Zahl der Stimmen sowie eine Fachjury entscheiden über die Krone.

Für einen Dirndl-Wahlkampf in den Maibaumstüberln dieser Welt ist Sewald aber zu bescheiden. Zum Treffen mit der EZ kommt sie in weißer Bluse mit ein paar Trachtenrüscherln, Jeans und Schuhen, die auch einen Stallbesuch überleben. „Warum sollte ich mich verstellen für was, das ich nicht bin“, sagt sie. Wenn es eine Andere wird? „Dann weine ich keine zehn Wasser nicht.“

Bewerbung als Milchkönigin: Eva Sewald aus Aßling kennt sich aus im Stall und im Labor

Aber schön wäre es schon, wenn sie von der Finalistin zur Milch-Majestät würde. „Eva, das bist du!“, hätten ihr Freunde und Familie gesagt – sie wolle mit ihrer Ausstrahlung und Art punkten, sagt sie selber. „Und jetzt?“, schrieb sie ihrem Vater, als die Nachricht vom Einzug ins Finale kam. „Machen“, antwortete der nur.

Mit dem Machen kennt sich Eva Sewald aus. Sie hat schon Kälber-Zwillinge händisch mit dem Dietzl aufgezogen und ihnen uralte, wärmende Pullover übergestreift, um die angeschlagenen Kleinen vor dem Auskühlen zu schützen. „Ich war Tag und Nacht da“, erinnert sie sich. Bei einem Praktikum schnappte sie auf, dass der Beruf der Milchwirtschaftlichen Laborantin neben der Landwirtschaft Elemente von Chemie und Physik beinhaltet. „Da habe ich gemerkt, dass das mein Beruf ist.“

Kandidatur und Online-Voting auch fürs Berufsbild Milchlaborantin: „Total vielseitig!“

Auch das ist Ziel ihrer Milchköniginnen-Kandidatur: Mehr jungen Menschen zu zeigen, wie spannend es sein kann, im Labor Käse in einer Petrischale zu „batzen“, um Fett- und Eiweißgehalt zu bestimmen. Oder über eine Hemmstoff-Analyse mit Pipette und Prüfsubstanz den Antibiotika-Gehalt frischer Milch zu analysieren – damit die Qualität des Endprodukts stimmt. „Total vielseitig“, nennt sie ihren Job bei einer Wasserburger Molkerei.

So hat Eva Sewald das beste aus beiden Welten für sich – kann sich wissenschaftlich im Labor austoben und vergisst nicht, wie man eine Heugabel schwingt und wonach es im Kuhstall riecht. Vielleicht kommt ja das Repräsentieren als Bayerische Milchkönigin hinzu. So oder so kann die 22-Jährige auf Unterstützung von daheim bauen – besonders auf die ihrer Lieblingskuh Hanni. Wenn sie Blickkontakt mit Hannis braunen, geduldigen Augen hat, dann weiß sie, dass sie am richtigen Fleck ist. „Es ist, als ob sie mich versteht.“

Zur Online-Abstimmung stehen Eva Sewald und die sieben weiteren Kandidatinnen von Donnerstag, 21., bis Freitag, 29. April: www.milcherzeugerverband-bayern.de – am 4. Mai wird das Endergebnis der Jury verkündet.

