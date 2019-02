Gemeinderat sagt: Runter vom Gas

In Aßling kommen Tempokontrollen

Wohl noch im Sommer geht‘s in Aßling den Rasern richtig „an den Kragen‘. Der Gemeinderat hat am Dienstagabend beschlossen, dass der Zweckverband „Kommunale Verkehrssicherheit Oberland“ mit Sitz in Bad Tölz Temposünder aufspüren soll.