Start in die Gartensaison: Eigenes Gemüsebeet und insektenfreundlicher Balkon im Trend - Gärtnerin gibt Tipps

Das bayerische Gemüse des Jahres wächst in der Gärtnerei von Anna Jirsak in Aßling heran: Die Lila Luzi ist eine Chilischote, die ihren Namen ihren bunten Früchten verdankt, die sich lila, gelb und rot färben.

Nach langer Kälte-Episode

Von Josef Ametsbichler schließen

Mit den steigenden Temperaturen starten die Hobbygärtner nun richtig in die Saison - was es vor den Eisheiligen zu beachten gilt, und was heuer besonders gefragt ist.

Aßling – Wie die Drohnen eines Bienenvolks nach der Winterruhe, so schwirrt bei der Gärtnerei Kellerer in Aßling die Kundschaft aus und ein. Ein älterer Mann schiebt ein Wagerl mit Salatsetzlingen zum Auto, eine Frau umschlingt mit beiden Armen ein Kräutertöpfchen-Sammelsurium mit Rosmarin, Thymian, Basilikum – so viel sie schleppen kann. Eine andere hat einen einzelnen Tomatensetzling im Tütchen. Und dazwischen, in der Ein- und Ausflugszone quasi, steht Gärtnereichefin Anna Jirsak und sagt: „Es geht los.“

+ Schmuck: Ein Echtes Purpurglöckchen. © Stefan Roßmann

Viele ihrer Kunden hätten bisher abgewartet, der fast täglichen Fröste wegen, es war einfach zapfig in der Nacht. Doch nun kämpft sich das Thermometer endlich nach oben. Zwar sind die Eisheiligen Mitte Mai auch für die Gärtnerin ein wichtiger Fixpunkt für den letzten Frost. „Sicher ist man vorher nie.“ Sie sagt aber auch: Viele Pflanzen können jetzt schon raus in den heimischen Garten. Salat, Kohl oder Kohlrabi zum Beispiel. „Die halten alles aus.“ Gleiches gelte für Kräuterpflänzchen, mit Ausnahme einzelner Exoten wie Zitronenverbene, Honigmelonensalbei – und Basilikum. „Der ist so eine Mimose!“, sagt Jirsak und schmunzelt.

Gärtnern vor den Eisheiligen: So schützen Sie sich vor den letzten Frösten

Die 64-Jährige hat aber auch Tipps parat, um empfindsameren Lauch, Sellerie oder Rote Rüben vor einem möglichen letzten Winter-Aushauch zu schützen: nahe ans Haus damit, ins Gewächshaus oder ins Mistbeet, notfalls mit einem Vlies abdecken. Und wer die Geranien schon in den Balkonkasten setzen möchte, schützt sie vielleicht noch ein, zwei Wochen am Boden hinter der Brüstung.

Geranien - und bienenfreundliche Alternativen

Apropos Geranien: „Die gehören schon dazu“, findet die Gärtnerin, außerdem seien sie stressfrei und hielten auch gut ein langes Wochenende ohne Gießen aus – insektenfreundlichere Balkonblumen seien aber solche mit offenem Blütenstand. Anna Jirsag steht im warmen Gewächshaus vor einem Tisch mit Australischen Gänseblümchen in Blau, Rosa, Weiß, mit Bidens, die ein kreisrunder, gelber Klecks in der Blüte auszeichnet, mit sattroten Dahlien und um diese Zeit noch schüchtern-weißem Zauberschnee – alles bunte Alternativen. Ob quietschbunt oder Ton in Ton – „Jeder soll das pflanzen, was ihm gefällt“, sagt die Gärtnereichefin. „Die Leute wollen ja den ganzen Sommer über Freude daran haben.“

+ Hübsche Alternativen zu Geranien gibt es viele – offene Blüten sind bienenfreundlicher als der Balkonklassiker. © Stefan Roßmann

Preissprünge bei Lebensmitteln: Trend geht zum eigenen Gemüsebeet

Der Trend gehe wieder stärker zum eigenen Gemüse- und Kräuterbeet, beobachtet sie. „Viele pflanzen Gurken und Tomaten“, sagt Anna Jirsak. Das hänge vermutlich auch mit den jüngsten Preissprüngen bei Lebensmitteln zusammen – die eigene Scholle schont den Geldbeutel, und wenn es nur drei Salatpflanzerl im Balkonkasten sind. „Das geht sehr gut“, sagt die Expertin.

Überhaupt seien Bohnen, Gelbe Rüben und Schnittsalat leicht anzusäen. Schneller geht es mit den Setzlingen für Salat, Kohl Fenchel und Roten Rüben, die sie im Gewächshaus selbst heranzieht oder anderen, die sie bei Gärtnereien in der Region bezieht. „Je nachdem, wie viel Geduld man hat“, sagt Jirsak.

+ Leuchtet: Eine Bornholmmargerite. © Stefan Roßmann

Profi-Tipp: Nützlinge statt chemischer Keule

Zwischen Eiertomaten, orangen Paprika, lilablassblauem Teppichphlox und Purpurglöckchen fällt ihr noch ein Tipp für Hobbygärtner ein, der in Sachen Insektenschutz voll im Trend liegt: Nützlinge statt chemischer Keule. So lasse sich der Wolllaus im Apfelbaum, der Blattlaus im Gemüsebeet oder der berüchtigten Weißen Fliege im Gewächshaus mit der Ansiedlung von Schlupfwespen, Marienkäfern oder Florfliegen beikommen. „Das trauen sich viele nicht, aber es geht super!“, sagt Anna Jirsak. „Die eignen sich auch für den Hobbygarten.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.

Ebersberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Ebersberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.