Schwerer Unfall: Rennradfahrer kollidieren - Hubschrauber im Einsatz

Von: Robert Langer

Zwei verletzte Radfahrer bei ein Unfall bei Lorenzenberg. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Zwei Radfahrer stießen bei Lorenzenberg zusammen. Ein Schwerverletzter wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Lorenzenberg - Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag, 16. Juli, um 10.40 Uhr zwischen zwei Fahrradfahrern, die in einer Rennradgruppe unterwegs waren. Das teilte die Polizei Ebersberg mit. Ein 40-jähriger Münchener fuhr demnach zusammen mit seinen „Rennradlern“ von Obereichhofen kommend in Richtung Lorenzenberg. (Gemeinde Aßling)

Rennrad-Unfall bei Lorenzberg: Mit Reifen ins Bankett

Hierbei kam er mit seinem Fahrradreifen gegen das am rechten Fahrbahnrand befindliche Bankett. Er geriet ins Schlingern und stürzte. Der hinter ihm fahrende 68-jährige Münchner konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhr auf den gestürzten Radfahrer auf, wodurch auch er zu Fall kam.

Zwei Verletzte nach schwerem Unfall: Hubschrauber im Einsatz

Der 68-jährige Mann wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Auch der 40-jährige erlitt erhebliche Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht.

Straße kurzzeitig gesperrt

Für die Landung des Rettungshubschraubers wurde die Verbindungsstraße durch die örtlichen Polizeikräfte kurzzeitig gesperrt.

