Stimme der Bäuerinnen ist verstummt: Trauer um Erna Lechner

Von: Josef Ametsbichler

Teilen

Fröhlichkeit bis ins hohe Alter, das hat sich Erna Lechner, ehemalige Kreisbäuerin, bewahrt – hier beim Besuch der EZ von zwei Jahren im Jugendhaus Niclasreuth. © sro

Erna Lechner aus Niclasreuth bei Aßling liebte ihre Gastkinder und war als Bezirksbäuerin Stimme der Landfrauen.

Niclasreuth – Viele Jahre war Erna Lechner die energische und zugleich herzliche Stimme der Landfrauen. Erst als Kreisbäuerin im Landkreis Ebersberg, dann von 1997 bis 2002 auch als oberbayerische Bezirksbäuerin. Nun ist diese Stimme, die für ihre Sache viel bewegt hat, für immer verstummt. Nach langer Krankheit ist die Niclasreutherin (Gemeinde Aßling) nun mit 82 Jahren verstorben.

„Alles, was sie in Angriff genommen hat, hat funktioniert“, sagt ihre Tochter Margit Schwarz. „Sie hat sich sehr für ihre Dinge eingesetzt.“ Die Familie, die Landwirtschaft und das Jugendhaus – das waren die drei Pole, um die Erna Lechners Leben kreiste.

Gemeinsam mit ihrem Mann Sepp, der vor drei Jahren starb, hatte sie in den 1970ern das Jugendhaus bei Aßling aufgebaut. Schulklassen, Firmgruppen, Ferienkinder: Die Jüngsten konnten bei ihr Landluft schnuppern und die Kochkünste der verbrieften Hauswirtschaftsmeisterin genießen. „Ich habe mich jeden Tag gefreut, wenn ich zum Kochen gegangen bin“, sagte sie einmal über diesen Alltag inmitten der Kinderhorden. Stillstand war nie Lechners Ding.

Bis in ihre letzte Lebenswoche, als die körperlichen Kräfte nahezu am Ende waren, verfolgte die passionierte EZ-Leserin genau das Nachrichtengeschehen und freute sich, wenn Besuch von ihren vier Enkelkindern an ihrem Krankenbett herumturnte, erzählt die Tochter: „Geistig war sie bis zum Schluss bei uns. Wir haben uns alle von ihr verabschieden können.“

Eine Persönlichkeit im Bayerischen Bauernverband

Ihre letzten Dinge hat Erna Lechner vom Krankenbett selbst geregelt – gefasst und ergebnisorientiert. Diese Stärken machten sie in ihrem Ehrenamt für den Bayerischen Bauernverband zu einem großen Gewinn.

„Sie war total beliebt bei allen“, sagt ihre heutige Nachfolgerin als Bezirksbäuerin, Christine Singer aus dem Kreis Garmisch-Partenkirchen, die auch Landesbäuerin ist. Die Frauen in der Landwirtschaft sichtbar machen – das war Lechners Ziel. Sie organisierte Veranstaltungen, um die Arbeit der Landfrauen einem breiten Publikum zugänglich zu machen und eröffnete mit Reiseangeboten den Bäuerinnen neue Perspektiven. Ein Leben lang dazuzulernen, das war für Erna Lechner, die in jungen Jahren schon in Schweden und England gearbeitet hatte, eine Selbstverständlichkeit.

Für ihre Pionierarbeit in der Öffentlichkeitsarbeit für die Landfrauen wurde sie zur Ehrenbezirksbäuerin ernannt und erhielt hohe Auszeichnungen, etwa das Bundesverdienstkreuz. Groß vor sich hergetragen hat sie diese Würdigungen nie. Die höchste Auszeichnung, das sah man ihr an, wenn sie sie erntete, war für Erna Lechner immer ein Kinderlachen.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.