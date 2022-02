„Ziach-Kaiser“ fürchtet das Exil: Behörden helfen Traditions-Unternehmer - Vielleicht zu spät

Auf der Suche nach Perspektive: Der Schreiner und Harmonikabauer Quirin Kaiser steht vor seiner Werkstatt in Niclasreuth bei Aßling. Seinem wachsenden Betrieb wird es dort zu eng. © Stefan Roßmann

Seit über 100 Jahren baut die Familie Kaiser in Niclasreuth bei Aßling (Kreis Ebersberg) Musikinstrumente. Ob es so bleibt, ist trotz Hilfe aus München in der Schwebe.

Niclasreuth – Zwei Minister, einen Landrat, einen Bundestags- und einen Landtagsabgeordneten, das Landratsamt und alle drei Aßlinger Bürgermeister beschäftigt mittlerweile der Fall von Quirin Kaiser, dem „Ziach-Kaiser“ aus dem Ortsteil Niclasreuth.

Am Samstag, bei einem Ortstermin mit Bayerns Bauministerin Kerstin Schreyer (CSU) nun eine Nachricht zum Aufatmen: Alle zuständigen Stellen signalisieren Zustimmung für die Erweiterung der 1891 gegründeten Schreinerei für Instrumentenbau mit zwölf Mitarbeitern, die der Mittdreißiger in fünfter Generation führt. Ob Kaiser bleibt, weiß er noch nicht.

Traditionsunternehmen will erweitern: Schwierige Gesetzeslage im Außenbereich

Das Problem: Am Rand von Niclasreuth liegt die Hofstelle, wo er mit Frau und Kindern wohnt, im Außenbereich. Eine erneute Erweiterung nach der 2019 gebe die Rechtslage nur alle zehn Jahre her. Der BR zitiert Landrat Robert Niedergesäß (CSU) noch Ende Januar: „Ich würde den Bauantrag gerne heute unterschreiben, aber die Baugesetze verhindern das.“ Ja, auch das Fernsehen war schon da.

Ortstermin mit Ministerin Schreyer (Mitte hinten) , daneben die Abgeordneten Andreas Lenz und Thomas Huber. © Huber

Beim Besuch der Bauministerin kommt die Wende

Am vergangenen Samstag hat Thomas Huber, Landtagsabgeordneter, zum großen Auftrieb auf Kaisers Hof geladen. „Wenn alle dabei sind, kann sich keiner mehr rausnehmen“, sagt der CSU-Mann. Dann gebe es entweder eine Lösung oder es komme der Grund zum Vorschein, warum es nicht geht.

Im Fall des „Ziach-Kaisers“ geschah Letzteres: Die Juristen aus den höheren Behörden sagen: Wenn Aßling dort im Außenbereich ein Sondergebiet „Instrumentenbau“ ausweise, stehe den Erweiterungsplänen nichts im Wege. Erst am Freitag flatterte dem Landratsamt ein entsprechendes Schreiben aus Hubert Aiwangers (FW) Wirtschaftsministerium ins Haus.

„Ein Vorzeigebetrieb für Gemeinde und Landkreis“

„Das ist ein Vorzeigebetrieb für Gemeinde und Landkreis“, sagt Aßlings Geschäftsleiter, Wilfried Graupe und verströmt Handlungsbereitschaft. Bei Hubers Ortstermin waren neben ihm auch alle drei Bürgermeister und Landrats-Stellvertreter Walter Brilmayer (CSU) dabei.

Auch die Nachbarn wollen ihn: „Es gibt diese andere Option.“

So umworben er in Aßling und dem Landkreis ist, so sehr zweifelt Quirin Kaiser weiter an seinem Standort. Er sei gleichzeitig in Verhandlungen über eine Hofstelle in der Nachbargemeinde Tuntenhausen. Auch dort seien Landrat und Gemeinde schwer an ihm interessiert. „Es gibt diese andere Option“, sagt Kaiser der EZ am Telefon. Einerseits wegen der Brennertrassen-Variante „Limone“, die direkt an seinem Anwesen vorbeiführen würde.

Andererseits, weil er trotz eines möglichen, vergrößerten Neubaus an seinem Standort künftig „eingezwickt“ sein könnte – wegen schwieriger Grundstücksverhandlungen. „Ich wollte meinen Beitrag leisten, dass er uns erhalten bleibt“, sagt CSU-Mann Huber. „Hoffentlich haben sich die Bemühungen aller Beteiligten gelohnt.“

