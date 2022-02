Schulen in der VG Aßling erhalten 65 Luftreinigungsgeräte

Luisa, Marilen, Leon, Felix, Finley und Paula (von rechts) freuten sich gemeinsam mit Aßlings Konrektorin Kathrin Geissler über die neuen Luftreinigungsgeräte in ihrem Klassenzimmer. © Petra Lezius-Pratsch

Die Grund- und Mittelschule Aßling sowie die Grundschulen in Emmering und Frauenneuharting haben 65 Luftreinigungsgeräte erhalten, um den Präsenzunterricht in der Pandemie aufrecht erhalten zu können.

Landkreis – Strahlende Gesichter an der Grund- und Mittelschule Aßling sowie an den Grundschulen in Emmering und Frauenneuharting: Rund 65 Luftreinigungsgeräte wurden in den Klassenräumen der drei Schulen aufgestellt und als effektive Maßnahme im Kontext der Hygiene- und Infektionsschutzkonzepte angeschafft. Das teilte das Aßlinger Rathaus jetzt mit.

Die Gemeinde Frauenneu-harting habe als Schulaufwandsträger insgesamt rund 18 200 Euro in Geräte investiert, die in allen drei Klassenräumen stationiert sind. Auch in der Grundschule Emmering und an der Grund- und Mittelschule Aßling seien die mobilen Luftreinigungsgeräte vor Ort, wobei sich das Investitionsvolumen bei beiden auf rund 36 500 Euro belaufe.

Bürgermeister überzeugt von unkomplizierter Handhabe der Geräte

„Eine Anschaffung, die wir als Schulaufwandsträger in Emmering und Aßling gerne realisiert haben“, bekräftigt Bürgermeister Hans Fent. Auch Emmerings Bürgermeisterin Claudia Streu-Schütze und Frauenneuhartings Gemeindeoberhaupt Eduard Koch unterstützen mit technischen Maßnahmen das infektionsschutzgerechte Lüften in Schulen und haben sich von der unkomplizierten Handhabung der Geräte überzeugt.

Die finanzielle Belastung für alle Schulaufwandsträger habe dank Zuwendungen aus dem Förderprogramm des Bayerischen Kultusministeriums geschmälert werden können, so Petra Lezius-Pratsch, Sprecherin des Aßlinger Rathauses. Teilweise bis zu 50 Prozent übernehme hier der Staat.

Aßlings Rektor Michael Pollak: „Absolut alltagstauglich“

Absolut alltagstauglich bezeichnet Michael Pollak von der Grund- und Mittelschule Aßling die Luftreiniger und sieht nur Vorteile in der Technik. „Alle Lehrer und Hausmeister wurden vor Inbetriebnahme der Geräte zur Bedienung eingewiesen“ berichtete der Schulleiter. Regelmäßiges Lüften gehöre allerdings weiterhin zum Schulalltag betont Kathrin Geissler, Konrektorin in Aßling. Sie sieht in den Maschinen eine zusätzliche Maßnahme im Bereich des Infektionsschutzgeschehens.

