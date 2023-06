Zwei Frauen bewahren eine Familien-Bäckerei: Die Brezen-Schwestern von Aßling

Von: Josef Ametsbichler

„Die Bäckerei hat uns zusammengeschweißt“, sagt Regina Dimitrijevic (rechts), die mit ihrer Schwester Elisabeth Mayr in der Backstube der Aßlinger Familienbäckerei steht, die die beiden nun übernommen haben. © Stefan Roßmann

Die Liebe zum Handwerk hat zwei Schwestern zusammengeschweißt und einem 125 Jahre alten Familienbetrieb den Fortbestand gesichert. Die Bäckerei Mayr in Aßling geht in die fünfte Generation und erfindet sich neu, ohne ihre Wurzeln zu vergessen.

Aßling – Die Bäckerei Mayr in Aßling macht zu. Schneller als der Duft aus dem Brotofen über die Straße zum Rathaus zieht, hat sich die Nachricht im Ort und darüber hinaus verbreitet. Zu jeder Breze, zu jedem Körnerbrot, zu jeder Prinzregenten-Schnitte müssen die Verkäuferinnen eine satte Portion Erklärung liefern. Ja, die Bäckerei Mayr macht zu. Aber sie macht auch wieder auf.

Bäckerei Mayr in Aßling die 5. Generation in Familienhand: Jetzt übernehmen die Töchter

In der Kuchl hinter dem Verkaufsraum geht es zu wie in einem mehlstaubigen Taubenstall. „Ich bin das lästige Wimmerl“, trällert eine Verkäuferin, bevor sie sich mit einem Handwerker die Klinke in die Hand gibt, auf den ein Bäcker folgt, der sich einen Schluck zu trinken holt. Am Tisch, im Auge des Orkans, sitzt Regina Dimitrijevic (38) ihrer Schwester Elisabeth Mayr (34) gegenüber und sagt: „Das Haus braucht einen Facelift.“ Seit 125 Jahren gibt es die Bäckerei Mayr in Aßling. Man sieht es ihr ein bisserl an. Deswegen haben die beiden Schwestern, die fünfte Generation, die nun offiziell das Sagen hat, beschlossen: Nach 30 Jahren wird wieder renoviert.

Während die Spätschicht Mehl und Teigreste zusammenkehrt, steht Senior-Bäckermeister Gregor Mayr (64) in seiner Backstube. „Die sind bestens aufgestellt“, sagt er über seine beiden Töchter. Nach 50 Jahren Nachtschicht ist er sichtlich stolz, dass es weitergeht. Und dass sich gleich beide Töchter im Familienbetrieb reinhängen.

„Wenn du ein Brot aus dem Ofen holst, da hast du was gemacht“

Dabei war die Jüngere, Elisabeth, die alle Lissy nennen, eigentlich schon weg, in München, einen Job in einer Patentanwaltskanzlei und ein Studium im Blick. „Wir wussten nicht, ob du wieder heimkommst“, sagt ihr die Schwester über den Tisch zu, mit einem Schmunzeln. Jetzt wissen sie es. Denn irgendwann stellte sich Lissy Mayr die Sinnfrage. Sie sagt: „Im Büro habe ich den ganzen Tag getippt. Es ist schon was anderes, wenn du ein Brot aus dem Ofen holst. Da hast du was gemacht.“

Es folgten: ein Praktikum beim Vater in der Backstube. Die Ausbildung. Der Meisterbrief. Die Betriebswirtin. Staatsehrenpreis und Jahrgangsbeste vergisst Mayr bescheiden zu erwähnen. Dafür denkt der Papa dran.

Familiär macht jede ihr Ding, die elterliche Bäckerei Mayr in Aßling führen die Schwestern gemeinsam

Früher, als die Brezen noch schwarz-weiß waren, wäre wohl eine der Bäcker-Töchter, die Regina oder die Lissy, auf eine Bäckermesse gefahren und hätte einen Mann gesucht, mit dem sie Laden und Leben teilen kann. Stattdessen haben sich die beiden Frauen geschäftlich gefunden, als Brezen-Schwestern quasi. Jede macht familiär ihr Ding – die elterliche Bäckerei managen sie gemeinsam. „Wir hängen dran“, sagt Regina Dimitrijevic. Gut, dass die Lissy das Backen und die Regina das Verkaufen gelernt hat. So haben beide ihren Fachbereich. „Wir sprechen aber alles miteinander ab“, sagt Elisabeth Mayr.

Die vergangenen zwei Jahre haben sie viel geredet, der Vater immer dabei. Wie man einen 125 Jahre alten Betrieb zukunftsfähig macht. Ohne mit dem neuen Besen das Altbewährte aus der Backstube zu kehren. „Das Traditionelle bleibt“, sagt die Bäckermeisterin Mayr und meint die Teeblätter, die Aprikosenhörnchen und die Mayr-Brezen, die die Kunden so mögen. „Das liegt am Geheimrezept. Und an der Liebe“, sagt die Lissy. Und am Aufwand der frischen Produktion – dreimal am Tag ist ein fünfköpfiges Team am Drehen, Schlingen, Durchlassen.

Die beliebten Mayr-Brezen bleiben - doch auch neue Ernährungstrends halten Einzug

Der demografische Wandel aber erfasst auch Aßling. „Cremetorten sind nicht mehr so gefragt“, sagt Mayr. Das jüngere Publikum lege zunehmend Wert auf Optionen zur bewussten Ernährung – ganz kommt man da um Avocado-Kakao-Haferflocken und Eiweißbrot nicht herum, haben die Schwestern erkannt. „Es zählt die Meinung der Kunden“, sagt Regina Dimitrijevic. Sie hat sich neulich gefreut, als eine ältere Kundin mit den Worten „Is des a Dinkelkeks?“ genüsslich ein Cookie verspeist hat. „Man darf sich von Vorurteilen nicht leiten lassen.“

Drei Monate Renovierung - Drei Monate Verkaufswagen

Aber von einem Konzept. Die Zukunft der Bäckerei Mayr sieht so aus: Noch bis übers Fronleichnamswochenende macht ein Verkaufswagen vor dem Laden auf, der dann drei Monate lang vor der Aßlinger Bücherstube steht – der örtliche Rewe habe ihnen signalisiert, dass die Bäckereikunden in dieser Zeit bei ihm parken dürfen, erzählen die Schwestern dankbar. Wenn es dann mit dem geplanten Neueröffnungstermin am 7. September klappt (Regina: „Das muss klappen!“), finden die Kunden einen komplett neu gestalteten Verkaufsraum mit kleinem Cafébereich vor. Dafür reißt die Bäckerfamilie die alte Kuchl raus und erweitert den Laden ums Eck. Viel Holz, ein paar Tische, ein Kundenklo und die italienische Siebträger-Espressomaschine, von der Elisabeth Mayr schon lange träumt. Die Leute sollen zum Frühstücken und Kaffeetrinken sitzen bleiben können.

Das Gebäude wird generalsaniert, nur die Backstube, die die Familie über die Jahre stetig modernisiert hat, bleibt unangetastet. „Was da alles hergehen wird“, sagt Regina Dimitrijevic, wenn sie ans Entrümpeln des Speichers denkt. Aber vielleicht findet sich dort der schmiedeeiserne Ausleger mit der vergoldeten Breze wieder, den ungezählte Lkw-Anfahrer irgendwann vom Hauseck gedengelt haben. Der würde sich an der neuen Fassade gut machen, finden die Schwestern. Alt und neu – irgendwie symbolträchtig.

