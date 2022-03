Paukenschlag beim Brenner-Zulauf: Bahn plant mit der Bürgertrasse

Von: Josef Ametsbichler

Teilen

Eng am Bestand bewegt sich die neue Planungsvariante Türkis, die aus zwei konkret ausgearbeiteten Bürgervorschlägen erstellt wurde. Hier eine erste Skizze der Bahn. © Deutsche Bahn

Zwei neue Gleise zwischen Grafing und Ostermünchen: Die Bahn geht beim Brenner-Nordzulauf im Landkreis Ebersberg ein großes Stück auf die Verfechter der Bestandsstrecke zu.

Landkreis - Die Bahn nimmt den Vorschlag eines Aßlinger Ingenieurs offiziell in die Planungen für den Brennernordzulauf durch den Landkreis Ebersberg auf. Dafür sollen zwischen Grafing und Ostermünchen zwei neue Gleise entstehen. Anders als es in den bisher von der Bahn vorgestellten vier Grobtrassenvarianten der Bahn der Fall ist, hält sich der Vorschlag von Andreas Brandmaier aus dem Ortsteil Niclasreuth eng an den Verlauf der bereits bestehenden beiden Gleise, nicht nur durch den Bahnhof Aßling, sondern auf dem kompletten Abschnitt. Auch Brucks Bürgermeister Josef Schwäbl (CSU) hat einen ähnlichen Vorschlag gemacht.

Bürgertrasse beim Brennerzulauf: Bahn verspricht konstruktive Planung

Diese Bürgertrasse hat die Bahn nun als fünfte Planungsvariante mit in die Grobtrassenplanung für den Abschnitt Grafing–Ostermünchen aufgenommen - und kommt damit den Gegnern einer Neutrassierung ein großes Stück entgegen. Neben den Vorschlägen Pink, Limone, Rot und Orange ist nun auch die Variante „Türkis“ in der näheren Prüfung.

In Grau ist die Bestandstrecke eingezeichnet. „Pink“, „Limone“, “Rot“ und „Orange“ heißen die vier bisherigen Neutrassen-Vorschläge für den Brenner-Nordzulauf durch den Landkreis Ebersberg. Gestrichelt sind Tunnel, schwarz Brücken. Nun kommt die Variante Türkis hinzu. © Deutsche Bahn

„Die neue Variante ist das Ergebnis intensiver Abstimmungen mit den Verfassern der Bürgervorschläge Blau und Grün“, teilt die Bahn am Donnerstagmittag mit und verspricht: „Wo die Vorschläge technisch nicht realisierbar sind, sucht das Projektteam Lösungen. Dabei arbeitet das Projektteam mit den Vorschlaggebern zusammen.“

„Realisierbar und genehmigungsfähig“: So geht es weiter mit der Bürgertrasse - Die Bahn im Wortlaut

So begründet die Bahn die Entscheidung und erklärt das weitere Vorgehen: „Eine neue Trasse Türkis kann die Überlegungen der Bürgervorschläge Grün und Blau mit der Grobtrasse Orange vereinen. Durch die Kombination und Anpassungen entstand im Bereich von Schammach bis Aßling eine Trassenidee, die nach derzeitigem Stand realisierbar und genehmigungsfähig ist.



Aus dem Bürgervorschlag Grün ergibt sich von Schammach bis Höhe Eisendorf ein bestandsnaher Verlauf der Neubaustrecke westlich der vorhandenen Strecke. Zwischen Eisendorf und dem Bahnhof Aßling sieht die Variante entsprechend dem Bürgervorschlag Blau einen viergleisigen Neubau vor. In diesem Abschnitt werden die Bestandsstrecke und die Neubaustrecke zusammengelegt. Das FFH-Gebiet kann östlich auf einer Brücke umfahren werden.



Der restliche Verlauf der künftigen Variante Türkis deckt sich mit der Grobtrasse Orange. Die mit den Vorschlaggebern entwickelte Trasse stieß im Dialogforum auf breite Zustimmung.

Lesen Sie auch Polen fordert Einsatz der Nato im Ukraine-Krieg: „Diese Mission kann keine unbewaffnete sein“ Die Verhandlungen im Ukraine-Krieg gehen weiter. Warschau fordert ein Eingreifen der Nato - von einer „Friedensmission“ ist die Rede. News-Ticker. Polen fordert Einsatz der Nato im Ukraine-Krieg: „Diese Mission kann keine unbewaffnete sein“ Doch kein „Freedom Day“ in Bayern: Söder legt Corona-Wende hin und erklärt neue Regelungen Die Corona-Lage ist angespannt, das Söder-Kabinett hat deshalb entschieden: Kein „Freedom Day“, die Maskenpflicht bleibt! Der News-Ticker für Bayern. Doch kein „Freedom Day“ in Bayern: Söder legt Corona-Wende hin und erklärt neue Regelungen

Bahn kündigt an: Gleichwertige Behandlung aller fünf Varianten

Das Konzept der Trasse Türkis wird vom Planungsteam nun ausgearbeitet. Hierfür entwickelt das Planungsteam zunächst eine durchgängige Grobtrasse. Anschließend erfolgt eine vertiefte Planung im gleichen Tiefgang wie die anderen Varianten Pink, Limone, Rot und Orange. Die Vorschlaggeber werden ebenso wie das Dialogforum fortlaufend über die Planungen informiert.



Bei der Trassenauswahl werden alle fünf Varianten analysiert und bewertet. Die Vorstellung der Auswahltrasse ist im Sommer 2022 geplant.“

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.