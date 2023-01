Kripo-Aktion lässt kleinen Ort rätseln - Polizei schweigsam

Von: Josef Ametsbichler

Teilen

Mehrere Streifenwagen waren an dem Einsatz am Freitagnachmittag beteiligt. (Symbolbild). © Christoph Hardt/Future Image/Imago

Nach einer Hausdurchsuchung mit mehreren Streifen brodelt in Lorenzenberg bei Aßling die Gerüchteküche.

Lorenzenberg/Aßling - Eine Hausdurchsuchung in Lorenzenberg bei Aßling am Freitagnachmittag, 3. Januar, bestätigt auf EZ-Anfrage das zuständige Polizeipräsidium Oberbayern Süd in Rosenheim.

„Kriminalpolizeiliche Maßnahmen“ bei Aßling: Anlass nennt die Kripo nicht

Es habe sich um eine kriminalpolizeiliche Maßnahme durch die Kripo Rosenheim gehandelt, so ein Sprecher. Näheres zu den Umständen und Vorwürfen könne man aus ermittlungstaktischen Gründen nicht preisgeben, nur dass es weitere Maßnahmen im Kreis Rosenheim gegeben habe und deshalb die dortigen Behörden auch im Aßlinger Fall gehandelt hätten.

Festnahme: Polizei äußert sich nicht

Plausible Informationen der Redaktion, wonach es im Rahmen der Durchsuchung zu einer Festnahme kam, bestätigte die Behörde nicht.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.