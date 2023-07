Burschenboxen: Aßlinger wird Schwergewichts-Champion

Von: Helena Grillenberger

Der King im Ring: Den Adrenalinschub sieht man Max Wilhelm nach seinem Sieg im Burschenboxen an. © Privat

Burschenboxen, das ist zwar Zuhauen im Bierzelt, aber legal. Es geht um Ruhm und Ehre. Im Gegensatz zum Profisport trainieren die Teilnehmer, alles Amateure, mal mehr, mal weniger eifrig. Max Wilhelm aus Aßling eher Zweiteres, trotzdem hat er gesiegt. Als Zimmerer hatte er es einfach im Kreuz.

Aßling/Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Viereinhalb Monate trainieren für ein paar Stunden Gaudi: Für Maximilian Wilhelm aus Aßling hat sich das gelohnt: Er ging als Schwergewichtschampion aus dem diesjährigen Burschenboxen in Höhenkirchen-Siegertsbrunn hervor.

Als der 24-Jährige 2019 seinem Cousin beim Burschenboxen in Anzing zuschaute, dachte er sich: „Schön blöd, dass du nicht selber mitgemacht hast!“ Dann bot sich erneut die Chance, und Max griff zu: Die Siegertsbrunner Burschen veranstalteten im Rahmen der Feuerwehr-Gründungsfeier („150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Siegertsbrunn“) Mitte Juli das „Burschenboxen 2023“.

Intensives Training in Siegertsbrunn

Schon im November vergangenes Jahr habe er sich beworben, erzählt der junge Mann vom Burschenverein Eichhofen. Gleich zwei, oder drei Mal, weil er solang nichts von den Siegertsbrunnern gehört habe und sichergehen wollte, dass sie seine Anmeldung auch wirklich bekommen hatten. Im Januar dann die ersehnte Antwort der Veranstalter, im März das erste Probeboxen. Um mal zu schauen, ob’s überhaupt Spaß macht. „Da waren am Anfang extrem viele dabei.“ 25 Burschen hatten sich angemeldet, zwölf Burschen aus zehn verschiedenen Vereinen traten schließlich im Juli an. „Da hat’s einfach viele wieder rausgehauen, weil drei Mal trainieren in der Woche halt echt zeitaufwendig ist“, erzählt der Aßlinger.

Wie ein Profi: Max Wilhelm mit seinem Kampfnamen auf der Anzeigetafel. © Privat

Anfangs hatte er gedacht, nebenher selber noch trainieren zu können, sagt er mit einem Lachen. Aber das Training in Siegertsbrunn sei so intensiv gewesen, „Dann hab’ ich es gleich wieder sein lassen.“ Dabei sei er selbst recht faul gewesen, im Schnitt nur ein Mal die Woche ins Training gegangen.

„Aber ich bin halt Zimmerer. Du hast beim Training auch einfach gemerkt, bei denen aus’m Handwerk ist einfach eine gewisse körperliche Fitness und Ausdauer da.“ Einen Unterschied mache es aber natürlich trotzdem, ob man den ganzen Tag auf dem Dach arbeite oder zehn Minuten im Ring stehe.

Boxwettkämpfe werden im Kopf entschieden

„Ich hab gelesen, Boxwettkämpfe werden im Kopf entschieden“, sagt Max. „Und das stimmt auch.“ Training allein reiche nicht, man müsse das richtige Mindset haben. Das sei auch bei den Amateuren im Burschenboxen ganz deutlich geworden: Die einen, die es genossen, im Ring zu stehen und zu zeigen, was sie können, die anderen, die vor allem nervös und aufgeregt waren.

Dabei geht es ja um nix, beim Burschenboxen – außer um Ruhm und Ehre. Aber warum es dann unbedingt Boxen sein muss? „Wo kann man denn heute noch wirklich 1:1 Kräfte messen?“, stellt der Champion die Gegenfrage. „Klar könnte man Fingerhakeln oder Masskrugstemmen. Aber aufs Boxen kann man richtig hinarbeiten.“ Der Titel sei ihm gar nicht so wichtig gewesen, betont er, gefeiert wurde er selbstverständlich trotzdem ausgiebig. „Ich wollte einfach zeigen, was ich drauf hab“, sagt Max, der mit dem Kampfnamen Bäich Max in den Ring stieg. Der 1,96 Meter große und – am Kampftag – 103 Kilogramm schwere Zimmerer erinnert sich mit einem Schmunzeln, wie nervös er selbst vor dem ersten Kampf war. Wie sich das große Bierzelt langsam füllte, rund 2000 Leute ihre Plätze einnahmen – und ihm zwischen den Glückwünschen immer bewusster wurde: Gleich geht’s los.

Der Schlag sitzt: Der Mann aus der roten Ecke holt sich den Sieg. © Burschenverein Siegertsbrunn

Burschenboxen in Siegertsbrunn: Fair und sportlich

Den ersten Kampf konnte er sich nicht anschauen, weil er selbst gleich beim zweiten in den Ring musste. „Ich hab versucht, ruhig zu bleiben“, sich auf dem Weg in den Ring nichts anmerken zu lassen. „Und dann war’s eigentlich wie im Tunnel“, sagt er und lacht. „Da hab ich alles vergessen, was ich im Training gelernt hab.“ Den ersten Sieg holte er durch ein technisches K.o. Der zweite Kampf lief dann schon entspannter. „Das war eigentlich der schönste Kampf, weil wir ähnlich groß und ähnlich schwer waren.“ Im Finale stand er dann dem leichtesten Teilnehmer im Schwergewicht gegenüber: „Ich war echt baff, wie gut der Boxen konnte“, erinnert sich Max. „Und ich hab echt nicht gewusst, ob ich jetzt gewonnen hab oder nicht. Erst, als es hieß ’der Mann aus der roten Ecke’, da hab ich mich dann richtig gefreut!“ Wie einige andere der Burschen, habe zwar auch er Gefallen am Boxsport gefunden. Noch mal beim Burschenboxen teilnehmen würde er jedoch nicht, zeigt er sich überzeugt. „Das ist einfach zeitlich zu extrem.“

Besonders schön sei es aber in Siegertsbrunn auch deshalb gewesen, „weil es ein extrem respektvolles Fest war. Keiner wurde ausgebuht oder angeblödelt“, erzählt er vom Miteinander der Burschenvereine. „Und auch wir Boxer sind alle gut miteinander ausgekommen.“ Und so habe er nicht nur den den Schwergewichts-Titel gewonnen, sondern auch neue Freunde.

