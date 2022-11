Nach 27 Jahren: Aßlings Kult-Italiener Antonio Fusco hört auf

Von: Josef Ametsbichler

Gastronom der alten Schule Antonio Fusco (68) und sein „Il Girasole“ sind eine Institution in Aßling. Doch zum Jahresende ist nach 27 Jahren Schluss. Das beste Publikum ist ein gemischtes Publikum. Antonio Fusco © Stefan Roßmann

Der Il Girasole-Wirt Antonio Fusco schließt zum Jahresende sein Restaurant in Aßling - und hat bereits Pläne, wie er seinen Ruhestand genießen möchte.

Aßling – Hinter dem Antipasti-Tresen, im Durchgang zur Küche, steht leicht gebeugt Antonio Fusco und schneidet Weißbrot in Scheiben. Die Bewegung ist seit Jahrzehnten eingeübt, der Blick immer konzentriert. Dann ist wieder eine Bestellung fertig. Der Wirt des „Il Girasole“ in Aßling packt sich einen Teller Al Forno auf den Unterarm und nimmt einen mit Spaghetti Carbonara in die Hand. Er lächelt, umkurvt den Getränkekühlschrank und serviert mit einem „Buon appetito!“.

So kennen die Aßlinger „ihren“ Antonio seit 27 Jahren. Entsprechend groß ist die Trauer im Ort, dass Antonio Fusco sein „Il Girasole“, zu Deutsch „Die Sonnenblume“, zum Jahresende aufgeben wird. Doch die Gesundheit macht nicht mehr so recht mit, erzählt der 68-Jährige, der eigentlich schon in Rente ist. „Alles hat ein Ende“, sagt er, und leises Bedauern schwingt in seiner Stimme mit. Er hätte gerne noch ein paar Jahre gemacht.

Aßling: Il Girasole-Wirt schließt - Arbeitstag bis zu 18 Stunden lang

Seine Kinder und sein Enkelkind wird es dagegen freuen, wenn Antonio Fusco künftig mehr Zeit für die Familie hat. Denn momentan, erzählt er, dauern seine Arbeitstage bis zu 18 Stunden. Dann nämlich, wenn er sich schon morgens um halb sechs auf den Weg zum Großmarkt nach München macht, um frische Ware zu besorgen. „Das ist etwas, das mir Freude macht“, sagt Fusco. Das Durchforsten des Angebots auf der Suche nach den besten Lebensmitteln, der kleine morgendliche Ratsch mit den Kollegen bei einem Espresso.

Fusco ist nicht nur Wirt, wenn sein Restaurant geöffnet hat. Er ist fast schon ein Rund-um-die-Uhr-Gastronom, und das mit Leidenschaft. „Vielleicht habe ich auch zu viel gearbeitet“, sagt er und lacht. Er hatte es nie anders gewollt, so viel Freude macht ihm der Beruf.

Aßling/Ebersberg: Kult-Italiener schließt - Kinder als zukünftige Gäste nicht vernachlässigen

Nicht zuletzt dank seiner Gäste. „Ich habe mir eine superschöne Stammkundschaft aufgebaut“, lobt Fusco ein bisschen sich selbst, meint aber eigentlich seine Kunden. Dank ihrer Treue sei er gut durch die Corona-Zeit gekommen – etwas, das ganz wenige Gastronomen von sich sagen können. In 27 Jahren hat er die Entwicklung Aßlings von einem vor allem ländlich geprägten Ort hin zu immer mehr Zuzug erlebt. „Ich bin immer gut zurechtgekommen“, sagt er. „Das beste Publikum ist ein gemischtes Publikum.“

Damit sind die Feinschmecker gemeint, die für ein Drei-Gänge-Menü mit Fisch und Fleisch zu ihm kommen. Aber genauso die Senioren, die sich eine Pizza teilen. Und natürlich die Familien. „Meine Philosophie ist: Die Kinder darf man nicht vernachlässigen“, sagt Fusco. Und fügt mit einem Schmunzeln hinzu: „Das sind schließlich potenzielle Gäste!“ In 27 Jahren passierte es immer wieder mal, dass diejenigen, die sich als Kind bei ihm die Tomatensoße von der Pizza Margherita im Gesicht verteilt haben, Jahre später im Gemeindesaal ein Stockwerk drüber heiraten – und mit der Hochzeitsgesellschaft bei ihm einkehrten.

Il Girasole in Aßling schließt - Fuscos Nachfolge noch ungewiss

Wenn er sich an seine Anfänge auf dem oberbayerischen Land erinnert, sagt Antonio Fusco: „Das war kein Sprung ins kalte Wasser.“ Er hatte zuvor 16 Jahre lang in Grafing im „Aquarium“ gearbeitet, dem Restaurant am Eisstadion, in dem 1972 Giovanni Milo als erster italienischer Gastronom die Pizza in den Landkreis Ebersberg brachte. „Für mich eine sehr wichtige Zeit.“ Wie Milo stammt auch Fusco aus Süditalien, von der Amalfiküste. Im Aquarium kümmerte er sich auch um Küche und Buchhaltung – eine gute Schule: „Ich wusste, was auf mich zukommt.“

Wie es jetzt weitergeht, dahinter stehen noch ein paar Fragezeichen. Fusco hofft, dass es für sein Lokal mit einem Nachfolger klappt. Und dass er im Ruhestand auch mal Urlaub machen kann. „Ich kenne die Welt nicht!“, sagt er, der sein Leben lang quasi durchgearbeitet hat, seit dem 13. Lebensjahr. Die Dankbarkeit für ein langes, erfülltes Berufsleben spricht aus ein paar verblassenden Kreidezeilen, die seit der Corona-Zeit auf einer Tafel innen an der Tür des „Il Girasole“ stehen, damit es die Gäste beim Hinausgehen sehen: „Mille Grazie“, Tausend Dank, „für die Unterstützung!“

