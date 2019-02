Autoteiler jetzt auch in Aßling

Die Gemeinde Aßling hat jetzt auch einen eigenen Auto-Teilerverein.

Aßling – Nach einigen Vorbereitungstreffen gründete sich der Zusammenschluss unter der Leitung von Klaus Breindl, Sprecher der Landkreis-Projektgruppe Carsharing. Damit gibt es jetzt insgesamt zehn Carsharing-Vereine mit über 50 Fahrzeugen im Landkreis Ebersberg.

Auf der Gründungsversammlung einigten sich die neuen Vereinsmitglieder, darunter auch die Gemeinde Aßling selbst, auf die Vereinssatzung und wählten erstmals den Vorstand. Angela Spiecker und Peter Henne sind die Vorstände des neuen Vereins sowie Sophie Artner, Hilde Burges, Konrad Eibl und Hubert Möllmann die Beisitzer.

Mit dem aktiven Start des Aßlinger Vereines wird für Vereinsmitglieder das Auto-Teilen vor Ort noch einfacher und es ist ein wichtiger Schritt zur nachhaltigen Mobilität gemacht worden.

Interessenten können sich gerne an die Gründungsmitglieder oder per Mail (autoteiler-assling@t-online.de) an den neuen Verein wenden. ez