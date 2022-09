Nach Schilder-Diebstahl: Gemeinde kassiert Tonnage-Beschränkung an Kindergarten

Von: Josef Ametsbichler

Ein Schild fehlt: „Anlieger frei“ steht noch an dem Schilderpfosten zwischen dem Ortsschild und der 30er-Beschränkung in der Eichhofener Straße in Lorenzenberg. Die Tonnage-Beschränkung wurde gestohlen. Links liegt die Einfahrt zum Kindergarten, weshalb auf 30 km/h begrenzt ist. Gerast wird dennoch, sagen die Anwohner. © Stefan Roßmann

Zusätzlich zu Tempo 30 sollte eine Tonnage-Beschränkung die gefährliche Verkehrssituation am Kindergarten in Lorenzenberg entschärfen. Doch der Widerstand war am Ende zu groß.

Lorenzenberg – Plötzlich waren sie weg. Die Verbotsschilder in Lorenzenberg, mit denen die Gemeinde den Schwerverkehr aus dem 30er-Bereich vor dem Kindergarten in der Eichhofener Straße verbannen wollte, sind über Nacht alle drei gestohlen worden. Wenige Tage später: Sondersitzung im Aßlinger Gemeinderat. Einziger Tagesordnungspunkt: die Eichhofener Straße. Das Thema ist heikel. Das zeigt sich schon daran, dass sich der Zuschauerraum mit knapp 20 Besuchern klar in zwei Gruppen teilte: Anwohner der Straße und örtliche Landwirte. Es dauerte nicht lang, da fiel aus Reihen Letzterer an Erstere laut der Satz, der in einem solchen Konflikt öfter fällt: „Dann zieht doch woanders hin!“

Anwohnerin: „Tempo 30 interessiert hier keinen“ - Gehweg als Gefahrenzone

Von vorn: Entlang der Eichhofener Straße ist über die Jahre und Jahrzehnte immer mehr Wohnbebauung entstanden, dort steht das Dorfgemeinschaftshaus, daneben die Feuerwehr und der Kindergarten „Spatzennest“. Seit Jahren, berichtete Bürgermeister Hans Fent (parteilos) in der Sitzung, entlädt sich bei ihm der zunehmende Unmut der Anwohner über zu schnell fahrende Autos, Lkw von überall her – und besonders den landwirtschaftlichen Schwerverkehr. „Die Beschränkung auf Tempo 30 interessiert hier keinen“, sagt Karin Dengel, Anwohnerin, die auch berichtet, dass sie sich auf dem abgesenkten Gehweg schon mehrfach per Sprung zur Seite habe retten müssen. Dieser werde an der nur vier Meter breiten Straße regelmäßig zum Ausweichen genutzt.

Polizei bestätigt zu schnelles Fahren und plädiert für Gewichtsbeschränkung

Der Bürgermeister sagt: „Die Stelle ist gefährlich.“ Das sagt auch die Polizei Ebersberg. „Ein Gehweg ist nicht vorhanden und der fußläufige Verkehr muss sich auf der Fahrbahn bewegen“, heißt es in der Einschätzung der Inspektion. Geschwindigkeitsmessungen hätten ergeben, „dass die festgestellten Überschreitungen weit über dem Durchschnitt liegen.“ Gerade landwirtschaftliche Gespanne beanspruchten viel Fahrbahnbreite. Daher befürworte die Polizei das generelle Durchfahrtsverbot für alle Fahrzeuge über 3,5 Tonnen Gesamtgewicht.

Ein Bußgeld wird verhängt, drei Schilder verschwinden

Im Mai folgte Bürgermeister Fent dann der Empfehlung der Polizei und ließ auf der Ortsverbindungsstraße anordnen: Schwerere Fahrzeuge dürfen nur durch, wenn sie im Ort ein Anliegen haben. Als reine Durchfahrt durften sie auch die Landwirte nicht mehr nutzen. Einen Gemeinderatsbeschluss brauchte er dafür nicht. Polizeihauptkommissar Stephan Mittermaier, Verkehrsspezialist der Ebersberger Inspektion sagt zur EZ: „Die Beschilderung wurde aber nicht beachtet“ – er habe daher kontrolliert, verwarnt und schließlich ein Bußgeld über 40 Euro gegen einen Landwirt verhängt. Gut eine Woche später waren die Schilder weg. „Wir spekulieren nicht“, sagt der Polizist über Verdächtige. Hinweise gebe es keine.

„Eine Farce, dass wir uns rechtfertigen müssen“: Sabine Schinkel-Postler, Karin Dengel und Tom Richter, Anwohner der Eichhofener Straße. © Josef Ametsbichler

Landwirte haben den gesamten Gemeinderat auf ihrer Seite: Umweg nicht zumutbar

„Wir müssen da jeden Tag fahren“, sagt etwa Landwirt Lorenz Gaar. Mit dieser Einschätzung hat er den gesamten Gemeinderat hinter sich, der unisono auf den Status als Ortsverbindungsstraße pochte: „Wenn wir so weitermachen, kann bald keiner mehr fahren.“ – Richard Stanzel (Unabhängige Liste). „Ich fahre da auch nicht immer 30.“ Und: „Die Kinder sind ja eingesperrt.“ – Ernst Sporer-Fischbacher (Zweiter Bürgermeister, Unabhängige Liste). „Da gibt es gar keine Diskussion. Die Durchfahrt muss für die Landwirtschaft frei bleiben.“ – Rosi Gilg (CSU). „Jetzt ist der Mais dran.“ – Marianne Künzel (SPD).

Der rund vierminütige Umweg über den Ortsteil Dorfen, so die einhellige Meinung, sei den Landwirten wegen der gefährlichen Linksabbiege-Situation in der dortigen Spitzkehre nicht zuzumuten. Und wie jetzt beim Mais-Silieren, summiere sich der Umweg angesichts von 30 Fahrten am Tag auf viel Zeitverlust, so Gemeinderätin Gilg.

„Es ist eine Farce“

Da half es auch nichts, dass das nach eigenem Bekunden 17-köpfige Anwohner-Bündnis mit insgesamt 10 Kindern ein Schreiben dabeihatte: „Es werden unsere Kinder mit Kinderwägen gefährdet und auch auf Erwachsene wird keine Rücksicht genommen“, las Tom Richter, selbst Vater von zwei Kindern, vor. „Dass wir uns überhaupt rechtfertigen müssen, ist eine Farce.“ Es folgte ein hitziger Wortwechsel der Betroffenen.

Nun darf der Agrarverkehr wieder rollen

Seine Entscheidung für die Durchfahrtsbeschränkung rechtfertigte der Bürgermeister so: „Die Verwaltung kann nichts anderes vorschlagen, als das, was die Polizei empfiehlt.“ Dennoch kassierte er gemeinsam mit dem Gemeinderat einstimmig die Beschränkung für den land- und forstwirtschaftlichen Verkehr, der die Straße damit ab sofort wieder legal als Durchfahrt nutzen darf – im Gegensatz zu durchfahrenden Lkw, die weiter ausgesperrt bleiben. „Dann können wir jetzt neue Schilder bestellen“, so ein Verwaltungsmitarbeiter.

„Verkehrsberuhigungskonzept“ geplant

Zudem, das ist ein Lichtblick für die Anwohner, soll die Verwaltung „zeitnah ein Verkehrsberuhigungskonzept ausarbeiten“, um das Tempo aus der Eichhofener Straße zu nehmen. Festen Blitzern oder Bremsschwellen erteilte die Verwaltung aber bereits eine Absage: zu teuer bzw. nicht praktikabel. Denkbar seien Poller am abgesenkten Gehweg, die Ausweichverkehr dort zum Anhalten zwingen, oder aufgedübelte Plastikinseln, die zur Not auch überfahrbar seien.

Thomas Gaar, Landwirt, machte noch den Vorschlag, die Anwohner könnten doch einen Teil ihres Gartens für die Anlage eines richtigen Fußwegs opfern. Diese gingen darauf nicht ein, Zuspruch gab es aber von Gemeinderätin Gilg.

Bleibt noch die Frage nach den verschwundenen Tonnage-Beschränkungsschildern. Die Anwohner haben einen Verdacht. Einer der Landwirte sagt am Rande der Sondersitzung zur Redaktion: „Da weiß von uns keiner was.“

