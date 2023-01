Aßling macht wieder Schulden

Teurer Kanal: Bürgermeister verteidigt Finanzplan

Bis 2024 wird sich der Schuldenstand der Gemeinde Aßling fast verdoppeln - von derzeit 10,6 Millionen auf dann 18.2 Millionen Euro. Das sind die Gründe.

Aßling – Beim Blick auf die Aßlinger Kassenlage werden ungute Erinnerungen wach. Vor etwas über einem Jahrzehnt stand es um die Schuldenlage der Gemeinde so schlimm, dass sie unter den finanzpolitischen Pantoffel des Landratsamts musste, was sich auch bei Bürgern und Geschäftsleuten auswirkte: Die Ebersberger Aufsichtsbehörde diktierte etwa eine Gewerbesteuererhöhung und erzwang eine Straßenausbaubeitragssatzung. Und nun das: Bis 2024 soll sich der Schuldenstand der Gemeinde fast verdoppeln – von derzeit 10,6 Millionen auf dann 18,2 Millionen Euro.

Bürgermeister steht voll hinter dem Finanzplan

Das klingt nach Kontrollverlust, soll aber keiner sein. Bürgermeister Hans Fent sagte seinen Gemeinderäten in jüngster Sitzung, als der Finanzplan bis 2026 vorgestellt wurde: „Ich gehe davon aus, dass das genehmigungsfähig ist.“ Seit er am Ruder sei, so der Bürgermeister, habe die Gemeinde ihre Schulden im Griff – inflationsbereinigt sei man ungefähr auf dem Niveau wie damals, 2013. Trotz millionenschwerer Investitionen in Schule, Kinderhaus und Wasserversorgung.

Und noch etwas sei anders als in den Finanzhorrorjahren um 2010, argumentiert Fent: Das mit Abstand teuerste Projekt, der Umbau des Kanalsystems, koste zwar voraussichtlich 4,2 Millionen Euro statt der anfangs geplanten 1,5 Millionen. Doch es seien rentierliche Schulden: Die Gemeinde treibe das Geld über Beiträge und Gebühren wieder ein. Aßling bleibe dabei auch gar keine Wahl: Der Wechsel von Misch- auf Trennsystem sei Pflicht, die bisherige Anlage nicht mehr gangbar. Auszahlen sollen sich auch die 1,9 Millionen Euro, die Aßling in Grundstückskäufe am Ölfeld investieren will, um dort das Gewerbegebiet zu vergrößern.

Die Aßlinger Hungerjahre sind nicht vergessen

Trotzdem: Die Hungerjahre sind nicht vergessen. „Mir macht das ein bisserl Angst“, sagte SPD-Gemeinderat Anton Spielberger in der Sitzung über den neuen Aßlinger Schulden-Aufschwung. Dass am Ende trotzdem alle Räte dem Finanzplan für 2023 und die Folgejahre zustimmten, lag wohl mit am Beistand, den der parteilose Fent von seinem Stellvertreter Ernst Sporer-Fischbacher erfuhr. „Es wird hintenraus nicht besser“, sagte der 2. Bürgermeister über ein mögliches Verschieben der nötigen Ausgaben. „Wir haben keine Luftschlösser gebaut.“ Klar sei aber auch, dass der Haushalt „Spitz auf Knopf“ geplant sei. „Viel darf nicht dazukommen“, so der UNL-Mann. „Sonst zerlegt’s uns!“

