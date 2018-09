Zwei Männer überfallen 89-jährige Frau in ihrem Haus in Niclasreuth

Der Überfall spielte sich in einem Haus in Niclasreuth ab.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

von Michael Acker schließen

In Niclasreuth in der Gemeinde Aßling haben zwei Männer eine 89-jährige Frau in ihrem Haus überfallen. Die Polizei nennt Details zu den mutmaßlichen Tätern - und bittet um Hinweise.