Öl legt Kläranlage lahm: Illegale Einleitung verursacht teuren Einsatz

Polizei sucht Zeugen

Von Josef Ametsbichler schließen

Illegal eingeleitetes Heizöl oder Diesel im Kanalnetz von Aßling hat die Kläranlage und die Attel gefährdet: Drei Feuerwehren waren stundenlang im Einsatz.

Aßling – Als am Montagvormittag in drei Südgemeinden die Feuerwehrsirenen heulten, war nicht etwa ein Mensch in Not, sondern die Kläranlage in Aßling. Die örtlichen Retter sowie ihre Nachbarn aus Emmering und Frauenneuharting rückten aus, weil aus zunächst unbekanntem Ursprung Heizöl oder Diesel ins Kanalnetz gelangt war. Bemerkt hatte dies ein Mitarbeiter der Kläranlage anhand des starken Geruchs und Feuerwehr und Wasserwirtschaftsamt gerufen. Die Substanz ist schon in geringen Mengen lebensgefährlich für die Bakterien im sogenannten Belebungsbecken und hätte aus dem Kläranlagen-System in die Attel austreten können.

+ Auch in der Attel wurde stromabwärts der Kläranlage eine Ölsperre errichtet. © Stefan Roßmann

Kläranlage Aßling: Feuerwehr und Rathaus-Mitarbeiter stundenlang im Einsatz

„Das ist verboten, das weiß jeder“, sagt Aßlings Bürgermeister Hans Fent über den Schadstoff-Eintrag, der den Montag über stundenlang die Feuerwehr sowie weite Teile der Verwaltung beschäftigte: Die Feuerwehrler richteten gemeinsam mit einem Spezialunternehmen eine Ölsperre im Klärbecken ein, damit die schädliche Flüssigkeit von der Oberfläche abgesaugt werden konnte, wo sie einen Ölfilm gebildet hatte. Sicherheitshalber installierte s8ie auch am Ablauf der Kläranlage in die Attel eine Ölsperre.

Währenddessen suchten Mitarbeiter von Bauhof, Klär- und Wasserwerk gemeinsam mit der Feuerwehr nach dem Ursprung des Öl-Eintrags. „Wir konnten leider nicht genau bestimmen, wo es herkam“, sagt Bürgermeister Fent. Aber: Unter den rund 15 Pumpwerken in den angeschlossenen Gemeinden Aßling und Frauenneuharting habe sich eines als betroffen herauskristallisiert: Aßling Martermühle.

Öl-Einleitung am Wochenende: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei teilt mit, dass die Einleitung vermutlich am Wochenende erfolgt ist. „Es ist schon ein großer Schaden entstanden“, sagt Bürgermeister Fent über den aufwendigen Einsatz und die Entsorgungskosten – trotz der schätzungsweise geringen Menge von rund fünf bis zehn Litern Heizöl oder Diesel, die die Polizei „nicht unerheblich“ nennt.

Ob die Verschmutzung der Kläranlage und des Kanalnetzes nun mutwillig oder versehentlich passiert ist: Die Gemeinde prüft eine Anzeige gegen Unbekannt und bittet um Hinweise zum Ursprung des Öl-Eintrags, besonders, was die betroffene Pumpstation Martermühle angeht. Diese nimmt die Polizei Ebersberg entgegen, Telefon (0 80 92) 82 68-0.

