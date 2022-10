Pkw rast gegen Betonwand: Fünf junge Leute schwer verletzt

Von: Josef Ametsbichler

Die Polizei berichtet von dem schweren Unfall am Samstagabend © Symbolfoto: Stefan Puchner/dpa

Bei einem schweren Unfall am Samstagabend zwischen Aßling und Ostermünchen sind fünf Menschen schwer verletzt worden, vier davon Jugendliche.

Aßling - Ein voll mit jungen Leuten besetztes Auto ist am Samstagabend zwischen Aßling (Kreis Ebersberg) und Ostermünchen (Kreis Rosenheim) gegen die Betonwand einer Bahnunterführung gerast. Alle fünf Insassen, vier Männer und eine Frau, darunter vier Jugendliche zwischen 16 und 17 Jahren, wurden schwer verletzt. Das teilt die Polizei mit. Der Unfall ereignete sich demnach am Abend gegen 20.30 Uhr.

20-Jähriger Autofaher verliert Kontrolle und prallt gegen Unterführung

Der Fahrer (20) aus dem nördlichen Landkreis Rosenheim hatte demnach auf der ST 2080 von Aßling kommend vor der Bahnunterführung südlich der Landkreisgrenze bei Kronbichl in der Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Auto touchierte laut Nachbericht einen Erdwall am linken Fahrbahnrand, bevor es frontal in die Betonwand prallte.

Vier Minderjährige an Bord - alle Fahrzeuginsassen schwer verletzt

Zwei seiner jugendlichen Passagiere kommen laut Polizei aus Aßling, einer aus Grafing, der vierte aus dem Landkreis Rosenheim. Sie alle kamen in umliegende Krankenhäuser, was den Einsatz der Freiwiligen Feuerwehr Ostermünchen, mehrerer Rettungs- und Notarztwagen sowie eines Rettungshubschraubers erforderte.

Dass Lebensgefahr bestehe, sei derzeit nicht bekannt, ebenso wenig, ob Alkohol bei dem Unfall eine Rolle gespielt habe, so die Bad Aiblinger Inspektion. Der Sachschaden wird auf 18.000 Euro geschätzt. Die Staatsstraße war für die Unfallaufnahme durch Beamte der Polizeiinspektion Bad Aibling und die Bergung des verunfallten Fahrzeugs für zwei Stunden komplett gesperrt.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier.