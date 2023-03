„Zimmerer fallen nicht vom Dach“ - Aber ihr Handwerk hat sich völlig verändert

Von: Helena Grillenberger

Schwere Maschinen gehören zum Arbeitsalltag der Zimmerer, erzählen Franziska (li.) und ihr Vater Richard Stanzel.Der Beruf ist komplexer geworden – ein guter Zimmerer kennt sich auch in anderen Gewerken aus. © Stefan Roßmann

Erst die Maschinen, dann die Computer. Das Zimmerer-Handwerk hat sich über die Jahre massiv verändert. Davon erzählen Franziska und Richard Stanzel aus Aßling.

Pörsdorf – Wo früher ausschließlich die tragenden Konstruktionen wie der Dachstuhl im Aufgabenbereich des Zimmerers lagen, können die Handwerker heute vom Gartenzaun bis zum schlüsselfertigen Haus alles anbieten. „Das ist ein Komplettprogramm“, sagt Franziska Stanzel, Zimmermeisterin im Familienbetrieb Einzinger in Pörsdorf bei Aßling. „Man ist Planer, Begleiter, Baugestalter.“ Viel kreativer sei der Beruf dadurch auch geworden, meint die 27-Jährige.

Während im Laufe der Zeit neue Aufgabenbereiche dazukamen, fielen andere nach und nach weg: Treppenbau und Zierbalkone beispielsweise werden nur noch selten von Zimmerern gemacht.

Was früher mühsam per Hand geschah, geht mit Maschinen viel schneller

Und auch sonst hat sich viel im Zimmererhandwerk verändert: So musste früher alles per Hand aufgestellt werden. „Vielleicht hatte man einen Flaschenzug für die Pfetten oder konnte mal was mit dem Bulldog von A nach B ziehen“, sagt Franziskas Vater Richard (58). Heute arbeiten alle, selbst die kleinsten Betriebe, mit Kran, Stapler und Teleskoplader. Das spiegelt sich auch in der Zeit wieder, die für einen einzelnen Dachstuhl beispielsweise benötigt wird: Anderthalb Wochen etwa dauerte es früher, „bis alles oben war“, erklärt der Aßlinger. Durch die Maschinenhilfe habe sich die Zeit heute halbiert.

Und die maschinelle Unterstützung kommt in sämtlichen Bereichen zum Einsatz: Vom Handgerät wie dem Akkuschrauber – „heute nagelst du ja keine Sparren mehr“, erklärt Franziska – bis zum Computer-Zeichenprogramm, mit dem den Kunden ein Projekt in 3D vorgeführt werden kann. „Das ist echt ein wahnsinns Vorteil, weil man alles viel besser darstellen kann“, so die Zimmermeisterin. Denn die Kunden wollen mittlerweile auch viel mehr und viel genaueres über ein Vorhaben wissen. Ganz früher mit Tuschezeichnung auf Pergament und auch später, mit rein händischer Zeichnung, war das nicht so leicht. „Mit dem PC kann man ihnen da heute viel leichter einen Einblick in ihr zukünftiges Wohnreich geben.“

Heute: Den Plan vom Neubau hat Franziska Stanzel am Computer. Der hat das Bauzeichnen revolutioniert. © Stefan Roßmann

Zimmerei in Aßling: Das Arbeiten ist genauer geworden

Dadurch sei heute auch genaueres Arbeiten möglich, erklärt Richard. Natürlich sei auch früher genau gearbeitet worden – „aber vielleicht hat’s mal wo um fünf Millimeter gefehlt. Das muss heute alles passen.“

Mit dem umfangreicheren Können der Maschinen, werden auch die Unterweisungen immer umfangreicher. DIN-Normen, Arbeitsschutz, Vorschriften – all das kam erst mit der Zeit dazu. Und auch wenn die Arbeit durch die Maschinen sicherer, digitaler, einfacher und präziser wurde, kamen dafür auch ein Haufen neue Auflagen dazu. „Das dient der Sicherheit, schon klar“, sagt die Aßlingerin. Trotzdem sei das Dach noch immer eine gefährliche Zone. „Du stehst immer noch auf dem Dach. Du hast immer noch die Dachneigung und du bist immer noch Wind und Wetter ausgesetzt.“ Immer weniger werde daher heute auch direkt auf der Baustelle gemacht. „Heute hat man viel Arbeitsvorbereitung in der Werkstatt“, erklärt Richard. „Viel Elementbau, um so viel wie möglich auf dem Boden zu bauen. Damit’s auf der Baustelle schneller geht.“

Gefährlich ist der Beruf immer noch

Dementsprechend mehr Firmengelände braucht eine Zimmerei heute auch. „Mein Urgroßvater“, erinnert sich Richard, „ist früher noch überall mit dem Radl hingefahren. Hinten drauf hatte er eine Tasche, da war sein Werkzeug drin. Und mehr hat er nicht gebraucht. Das hat sich schlagartig geändert.“ Unfallschutz habe es keinen gegeben. Wenige Gerüste und wenig Arbeitsvorbereitung. Dafür mehr Unfälle. „Unser Beruf hat die höchste Gefahrenstufe“, erklärt der Zimmermeister. Heute wie damals. Trotzdem: „Zimmerer fallen nicht vom Dach“, sind sich Vater und Tochter einig und lachen.

Auch abseits der maschinellen Unterstützung läuft heute im Zimmererhandwerk einiges anders: Holzverbindungen, die früher Gang und Gäbe waren, wurden durch andere Verbindungsmittel ersetzt. „Die Zeit heute ist schon schöner“, meint Richard, „durch Verbindungsmittel wie Schrauben zum Beispiel.“

Heute muss ein Zimmerer auch Ahnung von anderen Gewerken haben

Tief beeindruckt zeigt sich der 58-Jährige von der Leistung, die die Zimmerer früher erbracht haben. „Die mussten echt viel können. Die haben vor hundert Jahren ein Dach gebaut und das steht heute noch.“ Da habe ein Zimmermeister noch alles selbst entschieden, sagt er mit einem Lachen – Statiker gab es keine. Statisch, planerisch, etc. sei das Wissen der Zimmerer früher schon „brutal“ gewesen, stimmt ihm seine Tochter zu. Was sich zu heute geändert hat: „Du musst auch von den anderen Gewerken so viel wissen. Von der Bauplangenehmigung bis zur Schlüsselübergabe kannst du ja alles machen.“

Die Walz war früher Pflicht für junge Zimmerer. Heute gehen nur noch wenige – und dann vor allem freiwillig – die drei Jahre und einen Tag auf Wanderschaft.

Während der Zimmerer früher sein Holz aus dem Wald holte und mit Bauholz arbeitete, hat er heute viel mehr Werkstoffe zur Auswahl. Dabei sei das Zimmererhandwerk heute ein Gewerk, das umweltschonend bauen könne – durch nachwachsende Rohstoffe und energetisches Bauen.

Handwerk im Wandel: Kunden stellen höhere Ansprüche

Bei den Baustoffen habe sich sich das Angebot vervielfacht – in Form, Farbe, Material und Hersteller. Für Kunden mache das Entscheidungen nicht gerade einfacher. Die Ansprüche werden höher, Rechnungen und Angebote umfangreicher und müssen letztendlich auf den Cent genau stimmen. Was früher mit der Post verschickt wurde, geht heute elektronisch. Insgesamt „schnelllebiger und hektischer“ sei der Beruf heute, sagt Richard. „Mit wenig Zeit zum Verschnaufen.“ Und wo früher der Handschlag gegolten habe, fügt Franziska hinzu, müsse heute überall eine Unterschrift gesetzt werden.

Damals: Die historische Zimmerei Einzinger, als der Beruf noch ein ganz anderer war. © privat

Es ist ein altes Handwerk, das das Vater-Tochter-Duo ausübt. Schon Jesus soll Zimmermann gewesen sein. Und nach wie vor ist es ein Anpack-Job, der durch Maschinen zwar erleichtert, aber nicht ersetzt werden kann.

„Und als Mädel ist es heute wirklich nicht mehr unmöglich, Zimmerer zu sein“, sagt Franziska, die einzige Zimmermeisterin im Landkreis. Vieles habe sich verändert. Was sich aber nicht verändert hat, fasst sie einfach zusammen: „Der Zimmerer sieht jeden Tag, was er geschaffen hat. Und das war früher so wie heute.“

