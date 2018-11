Der Frühling kann kommen

Quasi als Abschlussaktion für das Jahr 2018 hat der Aßlinger Arbeitskreis „Natur, Umwelt, Landwirtschaft“ der örtlichen Agenda 21 ein weiteres Projekt unter dem Motto „Damit Aßling blüht und summt“ realisiert.

Aßling – Fünf Ehrenamtliche haben auf einem etwa 200 Quadratmeter großen Grünstreifen nahe der Ortseinfahrt in Höhe des Aßlinger Ladls insgesamt 2100 Blumenzwiebeln gepflanzt.

Es handelt sich dabei um Frühjahrsblüher, wie Krokus in verschiedenen Farben, rote Tulpen, Narzissen, Trauben- und Sternhyazinthen. Die Aktion erfolgte in Absprache mit dem Bauhof und mit Unterstützung der Gemeinde.

Da die Pflanzfläche an Staatsstraßen angrenzt, wurde von Trudi Christof, Renate Stephan, Hilde Burges, Margit Dilling und Klaus Grünebach vom Agendakreis vorab die Zustimmung von Johannes Bachmaier vom Staatlichen Bauamt Rosenheim eingeholt, der das Pflanzvorhaben aber sehr begrüßte. Ende Juni bereits hatten sich die Agenda-Mitglieder um die Biodiversität an ihrem Heimatort bemüht und dabei ganz besonders für Bienen und Insekten einsetzt: Mehr als 40 Buschrosenstöcke wurden auf einem rund 150 Meter langen Grünstreifen entlang der Parkplätze am Aßlinger Bahnhof gepflanzt.

Seit 2012 wurden mit Unterstützung der Gemeinde rund 2000 Quadratmeter Flächen ökologisch aufgewertet. Und die Ergebnisse können sich sehen lassen: Am neuen Gewerbegebiet, vor dem Verbrauchermarkt an der Glonner Straße und auf diversen kleineren Flächen erblühen jedes Jahr tausende Wildblumen, der Gemeindeanger wurde mit 3000 Blumenzwiebeln und einer Begrünung der Wertstoffsammelstelle samt Wildbienenhotel verschönert. Entlang des Röhrenbaches wurden 30 Sträucher und Bäume gepflanzt.

Über diese Aßlinger Projekte berichtet Andrea Brunner neben Aktiven aus anderen Gemeinden am Montag, 19. November, bei einer Veranstaltung unter der Überschrift „Zwischenbilanz zum Jahr der Biene im Landkreis Ebersberg 2018 und Ausblick auf 2019“, zu der Landrat Robert Niedergesäß um 17 Uhr in den Hermann-Beham-Saal des Landratsamtes eingeladen hat. Der Landrat kündigte für 2019 schon eine Bauhofschulung, einen Runden Tisch mit dem Straßenbauamt, die Neuanlage weiterer Blühflächen und die Teilnahme am Biodiversitätsprojekt des Amtes für Landwirtschaft und Forsten als weitere Aktivitäten an.

VON EBERHARD RIENTH