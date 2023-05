Aßlinger CSU reicht‘s mit „Tretminen“: Hundewiese muss her

Von: Michael Acker

Hunde auf einer Spielwiese: Eine solche wünscht sich die CSU für die Gemeinde Aßling.

Ein eingezäuntes Areal soll dem Ärger mit frei laufenden Hunden und ihren Hinterlassenschaften ein Ende bereiten. Das will die Aßlinger CSU.

Aßling – Der Aßlinger CSU reicht’s mit Hundekot auf landwirtschaftlichen Flächen und entlang von Spazierwegen. Die Fraktion im Gemeinderat fordert nun die Errichtung einer umzäunten Freilauffläche für Hunde. Einen entsprechenden Antrag hat sie Bürgermeister Hans Fent (parteilos) zukommen lassen, wie Gemeinderat Georg Weilnböck mitteilte. Außer ihm haben Sebastian Brilmayer, Rosi Gilg und Johann M. Wieser unterzeichnet.

Die Zahl der Hunde in Aßling sei in den vergangenen Jahren Jahren stetig gestiegen und werd dem Trend nach auch noch weiter steigen, will die CSU festgestellt haben. Im Minutentakt sehe man an den beliebten Spazierwegen am Boschert, in der Nähe der „Breiten Wiese“ und im Atteltal auch nach Holzen Hunde mit ihren Besitzern gehen. Der Unmut über Kotverunreinigungen an öffentlichen Flächen und auf Futterwiesen sei groß. Die Gemeinde versuche mit Hundemülleimern entgegenzutreten.

CSU: Jäger beschweren sich regelmäßig

„Jäger aus dem Gemeindegebiet beschweren sich regelmäßig über freilaufende Hunde, die zwar normalerweise in Begleitung ihrer Besitzer sind, aber in Wiesen und an Waldrändern Wiesenbrüter und Wild stören“, heißt es in dem Schreiben der CSU-Gemeinderäte. Um die Situation für Bauern, für Wildtiere, für die Flora und Fauna, „aber auch für unsere Hundebesitzer“ zu verbessern, will die Fraktion eine eingezäunte Freilauffläche auf Gemeindegebiet. Wenn diese realisiert wurde, sei die Ausweitung der Leinenpflicht auf sensible Bereiche wie beispielsweise das Atteltal (nach Straußdorf und Holzen) zu prüfen.

CSU: „Normales Gassigehen reicht Hunden nicht“

Die Fraktion ist sich sicher, dass einem Hund das „normale Gassigehen“ an der Leine nicht reicht, um seinen Bewegungsdrang auszuleben. Aus diesem Grund würden viele Besitzer ihre Vierbeiner frei laufen lassen. Aber: „Hundebesitzer, deren Hunde einen ausgeprägten Jagdinstinkt haben oder sich mit anderen frei laufenden Hunden nicht vertragen, können die Tiere nicht frei laufen lassen.“ Laut CSU wünschen sich viele Aßlinger Hundehalter daher eine Freilauffläche, die ausreichend groß ist (geschätzt mindestens 2000 Quadratmeter) und fußläufig vom Ortskern erreichbar ist. Das Areal sollte mit einem 1,8 Meter hohen Zaun (Maschendraht oder Wildzaun) ausbruchsicher umzäunt und leicht zu pflegen sein.

Die CSU will, dass die Rathausverwaltung vor einem Beschluss des Gemeinderats den Kostenrahmen für das Vorhaben beziffert. Bei eigenen Recherchen will die CSU erfahren haben, dass andere Kommunen rund 15 000 Euro zur Schaffung einer entsprechenden Freillauffläche ausgegeben haben. „Die Mehreinnahmen aus der Hundesteuerhöhung zum 1. Januar 2021 wären aus unserer Sicht hierfür sinnvoll eingesetzt“, so die CSU.

