Freie Bahn für die Fische: Wie die Attel wieder Natur-Kleinod wird

Von: Michael Seeholzer

Teilen

Diese Schwelle muss weg: Um Fischen das Hindernis in der Attel zwischen Straußdorf und Aßling aus dem Weg zu räumen, baut das Wasserwirtschaftsamt das Flüsschen um. Das Material liegt rechts im Bild bereit. © Wasserwirtschaftsamt

Die Attel zwischen Grafing und Aßling wird zu mehr Naturnähe umgestaltet - damit die Fische und anderen kleinen Tiere bessere Fortpflanzungschancen haben.

Straußdorf – Dieser kleine Bach hat schon einiges mitgemacht und die Lebewesen in ihm auch. Ab der Baumgartenmühle in Grafing war die Attel vom Jahr 1900 an begradigt und ihre Mäander trockengelegt worden. „Man kann sie heute noch in den Fluren bei Überfahrten aus dem Ballon erkennen“, erzählt Josef Höhl, passionierter Ballonfahrer und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für Heimatkunde Grafing. Er hat dem Flüsschen in seiner heimatlichen Schrift „Die Quellen im Oberlauf der Attel“ Beachtung geschenkt.

Aber auch jemand anders macht dieser Tage wieder auf die Attel aufmerksam: das Wasserwirtschaftsamt Rosenheim. Die Behörde will zusammen mit der Flussmeisterstelle Wasserburg die ökologische Durchgängigkeit des Flüsschens bei der Schauerachgrabenmündung wieder herstellen. Ziel sei dabei, „den ökologischen Zustand der Attel im Sinne der EU-Wasserrahmenrichtlinie zu verbessern, indem die Wanderung von im Wasser lebenden Kleinlebewesen und Fischen ermöglicht wird“.

Eine Stufe im Fluss bedeutet für Fische kein Durchkommen

In diesem Flussabschnitt befindet sich derzeit noch ein Absturz mit einer Höhe von 50 Zentimetern. Das bedeutet für Fische ein unüberwindbares Wanderungshindernis. „Aus diesem Grund entnimmt das Wasserwirtschaftsamt Rosenheim den Absturz und gleicht den aktuell vorhandenen Wasserspiegelhöhenunterschied durch einzelne Sohlschwellen aus“, erläutert die Behörde. Das Hindernis ist damit beseitigt, der Weg für die Fische flussaufwärts wieder frei.

Die Baumaßnahme ist Teil einer ganzen Reihe von Umgestaltungen, die inzwischen die Spaziergänger im Atteltal anziehen. Das Fließgewässer wird nach und nach wieder zum Landschaftsjuwel. Bei Aiterndorf wurde schon 2011 ein zwei Meter hoher Absturz mit einem Umgehungsgerinne versehen. Kosten: 42 000 Euro. 2014 erfolgte die naturnahe Umgestaltung der Attel auf Höhe Straußdorfer Graben. Die Maßnahme kostete 120 000 Euro. Auch bei Hofberg (Gemeinde Emmering) wurde die Attel renaturiert.

Zurück zur Natur: Von der Geraden zur Kurve

Besonders schön geworden ist der Umbau des Gewässers auf Höhe Henneleiten. Die Maßnahme kostete zwar 330 000 Euro. Dafür erhielt der Fluss hier weitgehend wieder seinen natürlichen Charakter. Die Planung orientierte sich an der ursprünglichen (historischen) Form der Attel. Der ökologische Ausbau bestand aus verschiedenen Komponenten: Ein mäandrierender Seitenarm und zwei Altarme, eine Sohlrampe für die Durchgängigkeit, weite, flache Uferböschungen und zusätzliche Strukturelemente wie zum Beispiel alte Baumstämme. Die Ufer wurden mit standortangepassten Gehölz bepflanzt. Die Attel bei Henneleiten ist inzwischen eine Attraktion für Spaziergänger und Wanderer geworden.

Auch bei der jetzt fälligen Maßnahme werden alte Wurzelstöcke in die Attel eingebaut. Das soll unterschiedliche Fließgeschwindigkeiten, Fließtiefen und Gewässerbreiten schaffen, die die eigendynamische Entwicklung der Attel fördern. Das Baumaterial liegt zum Teil schon neben der künftigen Baustelle.

So wichtig ist die Maßnahme für die Artenvielfalt

Was sagen die Landwirte dazu, die hier früher Flächen bewirtschafteten oder es noch tun? Die Flussmeisterstelle setzt die gewässerstrukturbildenden Elemente so ein, dass die Strömung hauptsächlich die Grundstücke auf der linken Flussseite der Attel beeinflusst. Diese Grundstücke gehören dem Wasserwirtschaftsamt und wurden speziell für die naturnahe Entwicklung der Attel in den letzten Jahren nach und nach gekauft. Die Maßnahme ist Gegenstand der Masterarbeit einer Studentin der TU München. Elena Gernhardt plant, dokumentiert und bewertet die Einbringung der Strukturelemente in die Attel im Hinblick auf die „künstliche Stammverklausung“ in kleinen Fließgewässern.

Nicola Dangel, die zuständige Sachgebietsleiterin am Wasserwirtschaftsamt, erläutert die positiven Auswirkungen der Maßnahme: „Die Wiederherstellung der Durchgängigkeit und die naturnahe Gestaltung verbessern den ökologischen Zustand der Attel maßgeblich.“ Damit könnten Fische wieder problemlos stromaufwärts wandern und neue Lebensräume besiedeln. Die Entwicklung und Verbreitung einer hohen Artenvielfalt wird dadurch unterstützt.“ Die Arbeiten beginnen Anfang Mai und werden voraussichtlich sechs Wochen dauern.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.