Brenner-Zulauf: Bürgeraufstand gegen Bürgertrasse

Von: Josef Ametsbichler

Quer durchs Atteltal skizziert Anwohner Nils Niederstebruch einen möglichen Brückenverlauf von 2200 Metern. Die Bahn gibt an, dass das Bauwerk wohl kürzer ausfiele. © Privat

Von Politikern gelobt, von der Bahn in die Planung aufgenommen, erfährt die „Bürgertrasse“ Widerstand durch Aßlinger Anlieger. Eine Bürgerinitiative wurde gegründet, Anwohner machen mobil.

Aßling – Dem Vorschlag der „Bürgertrasse“, den viergleisigen Ausbau des Brenner-Nordzulaufs durch den Ort Aßling und östlich am FFH-Gebiet Attelleiten über eine Brücke zu leiten, widersetzt sich eine neue Bürgerinitiative. „Schützt Aßling und das Atteltal“ – Name und Slogan zugleich. Die Initiatoren hatten bereits mit einer Unterschriftenliste auf sich aufmerksam gemacht.

Brenner-Nordzulauf: Bürgerinitiative spricht von „maßloser Enttäuschung“

„Wir sind maßlos enttäuscht über das Vorgehen mancher Kommunalpolitiker:innen sowie der örtlichen Vertreter:innen im Land- und Bundestag“, schreiben sie in einer Presseerklärung. Anstatt eine weitestgehende Untertunnelung und damit eine „für alle verträgliche Lösung zu forcieren“, hätten diese „alles dafür unternommen, das Problem lediglich von landwirtschaftlichen und gewerblichen Nutzflächen weg zu verlegen“.

Vor allem zwei Befürchtungen äußert der Aßlinger Nils Niederstebruch, Mitgründer der Bürgerinitiative, für den Fall, dass es zum Bau der Bürgertrasse käme: Mehr Lärmbelastung für die Aßlinger und „ein über zwei Kilometer langes und über 20 Meter hohes Brückenbauwerk mitten im Schutzgebiet zwischen Aßling und Straußdorf“.

Der kombinierte Entwurf des Niclasreuther Ingenieurs Andreas Brandmaier und Brucks Bürgermeister Josef Schwäbl – Variante „Türkis“ – sieht vor, den zweigleisigen Ausbau am Bestand durch den Aßlinger Bahnhof zu führen. Richtung Norden sollen die bestehenden Gleise nach Osten verlegt und um zwei weitere ergänzt werden. Auf einem Brückenbauwerk soll so das FFH-Gebiet Attelleiten östlich umfahren werden.

Brucks Bürgermeister Schwäbl: Es braucht keine 2200 Meter lange Brücke

Auf dem betreffenden Abschnitt folgt die Trasse dem Vorschlag von Brucks Bürgermeister Schwäbl. Der dementiert auf EZ-Anfrage, dass es ein solches 2200 Meter langes Brückenbauwerk brauche. „Das wollen wir nicht.“ Die Bahn wiederum teilt mit, in Schwäbls Vorschlag sei „eine 2200 Meter lange Talbrücke zwischen Pfadendorf und Eisendorf skizziert“.

Der Bahnsprecher betont auch: „Das benötigte Brückenbauwerk wird in der Grobtrasse Türkis voraussichtlich kürzer sein als in dem Vorschlag von Herrn Schwäbl.“ Nähere Informationen könne man aber erst nach der nächsten Dialogrunde am Mittwoch geben. Dann werde auch der Höhenverlauf der Trasse Türkis vorgestellt. „Das mildert höchstens die Symptomatik“, sagt Niederstebruch von der Bürgerinitiative über eine kürzere Brücke. Das Atteltal sei ein viel genutztes Naherholungsgebiet. Und Aßlings rund 4500 Einwohner seien zudem von mehr Lärm betroffen, weil die Neubaustrecke aus dem schützenden Wald hervorgeholt würde.

Bürgerinitiative: Schallbelastung für Aßlinger wird steigen

Überhaupt, der Lärmschutz. Niederstebruch argumentiert, dass einem solchen auf Neubauniveau zum Trotz die Schallbelastung für die Aßlinger sogar steigen werde – weil die Trasse, so die Bahnprognose für 2040 – „ungleich mehr befahren sein wird“ und bei einer Umfahrung die Güterzüge großteils aus dem Ort geschafft seien.

Die Bürgerinitiative sieht daher auch die Vorschläge „Orange“ und „Rot“ kritisch, die durch den Bahnhof bzw. unterm Ölfeld hindurchführen. Als ihr Favorit gilt die Variante „Gelb“, westlich an Niclasreuth vorbei. Insgesamt sind fünf Vorschläge im Rennen. „Wir fordern weite Umgehung von Siedlungs- und Landschaftsschutzgebieten“, so die Unterzeichner. Und, das fordert übrigens auch Aßlings Bürgermeister Hans Fent nach wie vor: „größtmögliche Untertunnelung der Strecke im Landkreis Ebersberg“. Die Bahn verweist wiederholt auf die gewaltigen Kosten, die dafür nötig seien, weshalb ein solcher Tunnel unrealistisch sei.

