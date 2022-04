Mehr Züge – weniger Lärm? Politiker-Bündnis wirbt für Gleis-Ausbau durch Aßling

Von: Josef Ametsbichler

Viel weniger Lärm verspricht sich das Aßlinger Parteienbündnis vom erforderlichen Lärmschutz beim Bestandsausbau. Für die neuen Gleise gelte auch bei direkt angrenzender Wohnbebauung ein Maximum, wie es derzeit erst am Dorfanger eingehalten werde. Die Grafik der Bahn zeigt Messungen von 2017 zwischen 22 und 6 Uhr, die Anmerkungen wurden nachträglich für die Pressemitteilung der Aßlinger eingefügt. © Bahn/privat

Ein parteiübergreifendes Bündnis wirbt in Aßling für neue Gleise im Ort - weil nur dadurch mit bestem Lärmschutz für die Bürger zu rechnen sei.

Aßling – Bei der Debatte ums Für und Wider der Bürgertrasse, des bestandsnahen viergleisigen Trassen-Ausbaus für den Brenner-Nordzulauf durch den südlichen Landkreis Ebersberg, steht das Schicksal Aßlings im Fokus. An den Auswirkungen, falls auch künftig der gesamte Zugverkehr zwischen München und Rosenheim durch den Ort abgewickelt würde, arbeitet sich seit kurzem eine Anlieger-Initiative kritisch ab (wir berichteten). Sprecher aller politischer Gruppierungen des Gemeinderats erneuern nun ihre Unterstützung für genau diese Lösung – und erläutern ihre Datengrundlage.

„Alle Aßlingerinnen und Aßlinger profitieren“, sagen Sprecher von SPD, Grünen, CSU und UNL

Gewichtigstes Argument: Lärmschutz auf Neubau-Niveau für die Gleise durch Bahnhof und Ort. „Dass alle Aßlingerinnen und Aßlinger davon profitieren, ist nur möglich, wenn der Neubau des Brenner-Nordzulaufs am Bestand erfolgt“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Fritz Paschke (SPD), Konrad Eibl (Grüne), Martin Wisböck (CSU) und Ernst Sporer (UNL), die diese im Namen ihrer Parteien/Gruppierungen unterzeichnet haben.

Ein solcher massiver Ausbau des Lärmschutzes – etwa mit hohen Wänden – sieht der Gesetzgeber laut Bahn nur im Falle einer „wesentlichen Veränderung“ der Trassenbeschaffenheit vor. Neue Gleise fallen unter diesen Begriff, bei mehr Zugverkehr auf den bestehenden ist es mindestens strittig – ein Problem, das die Anlieger des Abschnitts Kirchseeon–Trudering schon Jahre plagt. Neue Gleise durch den Aßlinger Bahnhof würde die Bürgertrasse „Türkis“ bedingen, aber auch die Bahn-Variante „Orange“. Insgesamt sind fünf Streckenvorschläge im Rennen, eine Entscheidung soll im Sommer fallen.

Lärmschutz für Aßling: So leise, wie es jetzt im Ortskern von Aßling ist, soll es auch direkt am Gleis sein

Das Pfund, mit dem die Aßlinger Politiker – es fehlt die Unterschrift des parteifreien Bürgermeisters Hans Fent – zugunsten des bestandsnahen Ausbaus wuchern: „Der Bahnlärm, der [momentan] am Anger in Aßling hörbar ist, ist das maximal erlaubte neue Lärmniveau für alle.“ Im Ortskern hatte die Bahn 2017 nachts zwischen 45 und 50 Dezibel gemessen. Als Grenzwerte für Neubau-Strecken setzt das Bundesverkehrsministerium zwischen 22 und 6 Uhr 49 Dezibel für Wohngebiete, 54 Dezibel für Dorf- und Mischgebiete an. Tagsüber liegen die erlaubten Werte jeweils um zehn Dezibel höher. Zum Vergleich: 2017 maß die Bahn nachts an der Trasse um die 70 Dezibel – also deutlich mehr.

„Wir wollen die Belastung Brenner-Nordzulauf als Chance sehen“

„Es gibt immer Betroffenheiten“, sagt Konrad Eibl von den Aßlinger Grünen über den geplanten Streckenausbau. Aus seiner Perspektive verbessere sich über einen bestandsnahen Ausbau aber die Lärmsituation für alle Beteiligten – ohne Zerschneidungen auch auf Brucker und Grafinger Flur. „Wir wollen die Belastung Brenner-Nordzulauf als Chance sehen“, pflichtet ihm CSU-Mann Martin Wisböck bei. Die Kommunalpolitiker sind sich einig, dass neuer Lärmschutz die höheren Zugzahlen mehr als wettmache – zumal zu befürchten sei, dass auch bei zwei neuen Gleisen außerhalb des Orts mehr Zugverkehr durch Aßling laufe, dann nur ohne neue Lärmschutzwände.

Anlieger-Initiative fürchtet Lärm, Großbaustelle und Zernschneidung des Atteltals

Anlieger hatten auf die Popularität der bestandsnahen Variante mit Entsetzen und der Gründung einer Bürgerinitiative reagiert. Sie bemängeln neben dem Lärm und einer drohenden „Megabaustelle“ eine mögliche Zerschneidung des Atteltals. Die Bürger-Variante Türkis sieht einen viergleisigen Neubau nördlich von Aßling vor, für den ein Teil der Bestandsstrecke verlegt würde, um bauliche Voraussetzungen einzuhalten.

Brückenbau im Atteltal: So visualisiert Andreas Brandmaier, Mit-Ideengeber der Variante Türkis, den aktuellen Planungsstand der Bahn auf dem Abschnitt zwischen Höhe Lorenzenberg und Höhe Pfadendorf. Aus der Sicht des Aßlinger Büchsenbergs ist links das bewaldete Damm-Bauwerk, rechts (roter Kreis) der Brücken-Neubau eingezeichnet. © Datengrundlage: Bayerische Vermessungsverwaltung, Beschriftung: ez

Mittlerweile hat die Bahn die Grobplanung konkretisiert: Es geht um eine 1350 Meter lange Brücke sowie ein etwa einen Kilometer langes Damm-Bauwerk, um das FFH-Gebiet Attelleiten zu umfahren. Hier will das Aßlinger Politik-Bündnis noch ansetzen, sieht aber bereits einen Fortschritt gegenüber den zunächst debattierten 2,35 Kilometern Brücke.

