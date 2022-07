Brenner-Nordzulauf: Rathauschef im Feuer

Von: Michael Seeholzer

Der Gemeindesaal war bei der Bürgerversammlung zwar nur halb gefüllt, einige Aßlinger zeigten sich aber sehr diskussionsfreudig. © Stefan Rossmann

Keinen leichten Stand hatte der Aßlinger Rathauschef Hans Fent bei der Bürgerversammlung. Einige Zuhörer zeigten sich angesichts des drohenden Unheils durch den Brenner-Nordzulauf sehr diskussionsfreudig.

Aßling - Obwohl Aßlings Bürgermeister Hans Fent eineinhalb Stunden lang eine Bilanz vorlegte, die sich für eine kleine Gemeinde sehen lassen kann, war ihm klar, was das Thema des Abends werden würde: die Beeinträchtigung der Kommune durch die zusätzlichen Gleise zum Brenner-Nordzulauf, verbunden mit Lärmbelastung, Landschaftsverlust und Verlust an Lebensqualität.

Bürger: „Uns fehlt ein bisschen der Aktionismus“

„Uns fehlt ein bisschen der Aktionismus“, lautete eine Wortmeldung. Eine andere war an Bürgermeister und Gemeinderat gleichermaßen gerichtet: „Bitte setzt euch dafür ein, den Kriterienkatalog noch einmal zu überprüfen.“ „Es wäre besser gewesen, wenn man einer Meinung gewesen wäre“, sagte ein anderer Bürger. Und eine Zuhörerin forderte alle 4600 Einwohner zu einer gemeinsamen Demonstration auf.

Bürgermeister Hans Fent bei der Versammlung. © Stefan Rossmann

Selbstkritische Töne freilich gab es auch: „Wie kommt man auf die Idee, immer näher an die Bahn hinzubauen?“, lautete eine weitere Wortmeldung. 2. Bürgermeister Ernst Sporer-Fischbacher bat um Verständnis dafür, dass kurz nach Bekanntgabe des Trassenverlaufes noch keine Strategie über das weitere Vorgehen der Kommune präsentiert werden könne. „Wir werden im Gemeinderat darüber reden, wie wir uns positionieren, aber ob wir was bewegen können in dieser Maschinerie, kann keiner sagen“, meinte er.

Bürgermeister Fent: Nordzulauf ist kein Projekt der Gemeinde

„Ich höre immer wieder, warum macht die Gemeinde nix. Das ist kein Projekt der Gemeinde Aßling“, wehrte sich Fent. Er verwies aber darauf, wie sich die Kommune zu dem Trassenvorhaben einstimmig geäußert habe: „Es darf keine Nachteile für den Bahnhof und den Nahverkehr geben“, sei so eine Forderung gewesen genauso wie die Forderung nach einer „Tunnellösung“ und maximalem Lärmschutz nach Neubaustandard. Aber Fent sagte auch: „Ich befolge das Neutralitätsgebot.“ Er müsse schließlich Bürgermeister für alle Bürger sein. Fragen und Forderungen werde er jedoch gewissenhaft an die Planer der Bahntrasse weitergeben.

Dass seine Haltung zu passiv gewesen sei, wies Fent zurück: „Ich war der Erste, der sich hingestellt hat“, meinte er zu einer ersten Demonstration, die „nicht angemeldet“ gewesen sei, weshalb er hernach „eine Diskussion mit der Polizei“ gehabt habe. „Wir sollten keine vergangenheitsbezogene Diskussion führen, sonst streiten wir heute alle“, meinte ein Bürger zum Verlauf der Versammlung.

Bewohner in Außenorten fühlen sich offenbar benachteiligt

Einige Wortmeldungen ließen darauf schließen, dass die Bewohner in den Außenorten der Kommune Aßling sich benachteiligt fühlen. Ein elektronischer Zeigefinger für Dorfen sei nach wie vor nicht beschafft worden und in Aßling werde ein neues Sportgelände samt Bürgersaal und Gastrobereich geplant, während die Lorenzenberger ihr Dorfgemeinschaftshaus in Eigenleistung hätten bauen müssen. Dass viele Weichen schon vor seinem Amtsantritt gestellt worden waren, wie Fent sagte, ließ ein Bürger nicht gelten: „Wenn mein Vater einen Baum gepflanzt hat, und da fällt ein Ast runter, dann bin auch ich verantwortlich“, sagte er.

Die Diskussion ließ ein wenig in den Hintergrund treten, dass die Kommunalpolitik einige Erfolge vorzuweisen hat. Ein moderates Bevölkerungswachstum von einem halben Prozent jährlich, eine erfolgreiche Grundstücksbevorratung, stabile Schülerzahlen, Kindertagesstätten mit Reserveplätzen, und nach einer Corona-Delle ansehnliche Steuereinnahmen bei einem Hebesatz von 330 Prozent, dazu stabile Wasser- und Abwassergebühren für die nächsten drei Jahre. Um zusätzliche Spenden bat Fent aber für die Tafel. Der Bedarf sei in den vergangenen Monaten stark angestiegen.

