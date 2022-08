Trasse „Limone“ spaltet Aßling

Von: Michael Acker

Die Trasse Limone soll nach dem Willen der Bahn gebaut werden. © db Netze/LDBV Bayern

Die Trasse „Limone“, die die Bahn für den Brenner-Nordzulauf ausgewählt hat, entzweit die Menschen in der Gemeinde Aßling. Es haben sich zwei Lager gebildet, die sich gegenüber stehen.

Aßling - In der Gemeinderatssitzung (Dienstag, 9. August) sollen die neuen Gleise, die vor allem die Ortschaften Dorfen, Lorenzenberg, Niclasreuth, Pfadendorf und Elkofen arg belasten werden, durch ein örtliches Votum abgelehnt werden. Das zumindest fordern quer durch die Fraktionen 13 von 16 Gemeinderäte, die sich damit auch gegen Bürgermeister Hans Fent (parteilos) stellen, der „Limone“ als die „verträglichste Lösung“ bezeichnet hatte.

Gemeinderäte bekommt Post von Bürgerinitiative

Im Vorfeld der Sitzung haben diese 13 Gemeinderäte Post von der Bürgerinitiative „Schützt Aßling und das Atteltal“ bekommen. Die Initiative hatte ähnlich wie Fent die Trassenwahl der Bahn begrüßt, weil sie eigenen Angaben zufolge „das dicht besiedelte Nadelöhr am Aßlinger Bahnhof sowie das Landschaftsschutzgebiet und das FFH Attelleiten“ schützen möchte.

In dem Schreiben an die Gemeinderäte fordert die Initiative eine Berücksichtigung der „Interessen aller Menschen in Aßling“. Stattdessen versuchten die 13 Gemeinderäte, darunter 2. Bürgermeister Ernst Sporer-Fischbacher (UNL) und 3. Bürgermeister Sebastian Brilmayer (CSU), den Eindruck zu erwecken, „dass Sie die Trasse Limone im Namen der gesamten Bevölkerung ablehnen.“ Zu diesem Zweck werde die pauschale Behauptung aufgestellt, die Trasse Limone werde vor Ort keine Zustimmung finden – was auch immer „vor Ort“ heißen möge.

Vorwurf: Gemeinderäte verzögern Verfahren

Ein derartiges Vorgehen sieht die Bürgerinitiative, der immer wieder auf 650 Unterstützer-Unterschriften verweist, als kontraproduktiv an. „Statt sich für eine Optimierung der ausgewählten Trasse Limone einzusetzen, verlangen Sie eine Trassenneubewertung und die Änderung der Auswahlkriterien, weil Ihre Wunschtrasse den Anforderungen dieser Kriterien nicht genügt. Damit verzögern Sie das Verfahren, verunsichern die Menschen und spalten die Gemeinde“, heißt es in dem Brief. Man werde unter keinen Umständen akzeptieren, „dass es eine politische Trassenauswahl durch nachträgliche Anpassungen des mit der Region vor Planungsbeginn abgestimmten Kriterienkatalogs geben soll“.

Die 13 Gemeinderäte, die „Limone“ kategorisch ablehnen hatte argumentiert, dass eine „neue oberirdische landschaftszerschneidende Trasse mit hohem Verbrauch von wertvoller Fläche vor Ort keine Zustimmung finden und den Streckenausbau damit verzögern werde. „Durch eine vernünftige und optimierte Planung muss die Beeinträchtigung der Menschen, der Landschaft sowie der Natur möglichst gering gehalten werden“, lautet ihre Argumentation in dem Antrag an den Gemeinderat.

