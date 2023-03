Kennen Sie Biaschdaff? - Ortsnamen um Ebersberg auf Bairisch

Von: Josef Ametsbichler

Aufnahme läuft: In seinem „Millikammerl“, spricht der 89-jährige Aßlinger Josef Huber (re.) die Ortsnamen aus der Gemeinde in der hiesigen Mundart aufs Band. Kreisheimatpfleger Josef Huber (li.) sammelt die Aufnahmen zur Archivierung für die Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Wenn einer 20 Jahre nach München in die Arbeit gefahren ist, kann der Dialekt schon eine andere Färbung haben. Josef Huber, Kreisheimatpfleger © ja

Was auf dem Ortsschild steht, ist das eine. Was die Einheimischen sagen, das andere. Damit die alten Namen in der Mundart nicht verloren geht, werden Dialekt-Zeitzeugen aufgezeichnet.

Aßling/Landkreis – Ein Auswärtiger, der einen Einheimischen nach dem Weg von Aßling nach Steinhöring fragt, wird sich schwertun, die Empfehlung anhand der Ortsschilder umzusetzen. „Do fahrst über Schtoakiach auf Jogganeiding, na oiwei grodaus, bis Schtoanering ogschrim is.“ Wie bitte? Gemeint ist der Weg über Steinkirchen und Jakobneuharting. Nur dass die Alteingesessenen das ein bisserl anders sagen.

Ebersberger Ortsnamen im Dialekt: Kreisheimatpfleger nimmt Mundart-Sprecher auf

Diese Art zu Reden soll nicht verloren gehen. Deshalb tourt Sepp Huber (73), Kreisheimatpfleger, mit Ortsliste und Aufnahmegerät durch den südöstlichen Landkreis Ebersberg. Andere sind in anderen Teilen des Landkreises unterwegs, um die ganze Karte, jeden Ortsteil, in Tonaufzeichnungen abzubilden. Die Aktion ist Teil eines Projekts der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in München. Dort arbeiten die Dialektforscher an einer bayernweiten Erfassung der mundartlichen Formen der Ortsnamen.

An diesem Tag ist Aßling dran. Für Leute wie Sepp Huber vom „Dorfmüller“-Hof, den der Kreisheimatpfleger an diesem Tag besucht, ist das Wort alteingesessen erfunden worden. Im ehemaligen Millikammerl, das der inzwischen 89-Jährige zum Stüberl ausgebaut hat, sitzen die beiden Huber Seppen unter Brauerei-Blechtaferln, Familienfotos und Pin-up-Kalendern zusammen. In einer Ecke knistert der Holz-Kuchlofen („Wamsler“), unterm Tisch sorgt ein Elektro-Heizkörper für warme Füße. Und durstig muss keiner bleiben. „Pörsdorf, wie sagst du da?“, fragt der jüngere Huber den älteren, der aufgrund der Lage seines Hofs im Ort „der Kurven-Sepp“ heißt.

„Wenn einer 20 Jahre nach München in die Arbeit gefahren ist, kann der Dialekt schon eine andere Färbung haben“

„Biaschdaff“, spricht der Kurven-Sepp ins Mikrofon. In dem zweieinhalb Kilometer entfernten Dorf ist er aufgewachsen, bis er in den Aßlinger Bauernhof eingeheiratet hat. Das ist wichtig fürs Projekt: Die Leute, die ihm als „Gewährspersonen“ ihre Stimme leihen, sollten vor Ort verwurzelt sein. „Wenn einer 20 Jahre nach München in die Arbeit gefahren ist, kann der Dialekt schon eine andere Färbung haben“, sagt Heimatpfleger Huber.

Akademie der Wissenschaften: Historische Ortsnamen und originale Aussprache

Er besitzt ein Verzeichnis der historischen Ortsnamen im Landkreis Ebersberg, das die Kommission für bayerische Landesgeschichte in den 1950ern herausgegeben hat. Nun folgt der nächste Schritt – die nicht nur lesbare, sondern auch hörbare Konservierung der Orte von Häalin’ (Hohenlinden) bis Pframming (Oberpframmern). Huber, selber versierter Volksmusiker, sagt: „Ich hätte gerne Mozart gehört, wie er im Original gespielt hat.“ Leider gab es damals keine Stereomikrofone, wie nun eins in Aßling vor dem Kreisheimatpfleger und dem Kurven-Sepp auf dem Tisch steht. In welchem Tempo und mit welchem Ausdruck das Musikgenie live am Spinett klang, ist nicht überliefert.

Aber der Kurven-Sepp, für heute Dialekt-Zeitzeuge, der bleibt. Die beiden Josef Hubers arbeiten sich durch die Liste der knapp 50 überlieferten Aßlinger Ortsteile, von Adelpolt (Odlboit) bis Ziegelhof (Ziaglhof). Immer fragt der eine Sepp den anderen, in welche Richtung man denn von hier aus fahre. Nach Ast „auffe“, nach Pfoandorf (Pfadendorf) „umme“ und nach Hoizn (Holzen) „eine“ – bairische Richtungsgeometrie.

Dazu fällt dem Kurven-Sepp auch gerne mal eine Geschichte ein – zu Steinkirchen etwa: „Schtoakiach – do bin i in’d Schui ganga.“ Oder zu Pausmühle: „Mi’m Pautzmunia – mit dem bin I in’d Schui ganga.“ Das fällt öfter auf – der Hiesige macht den Namen eines einzelnen Weilers, der nur aus einem Anwesen besteht, zum Hofnamen. Adelpolt wird „beim Adelpolter“, Ametsbichl „beim Ametsbichler“.

Dialekt-Aufnahmen: „Die Leute sind erst skeptisch, dann aber stolz“

Als schließlich Aßling an die Reihe kommt, sagt der 89-Jährige nur: „Do hamma – do wer I eigrom.“ – Hier sind wir, hier werde ich begraben. Und wie er das ins Tonband diktiert hat, muss er grinsen. Als die Hubers fertig sind, trinken sie ein Schnapserl miteinander. Vielleicht war es nicht das erste, damit die Namen besser von der Zunge gehen. So ist es halt, beim Kurven-Sepp im Millikammerl. Der Heimatpfleger Huber zieht mit einem reichen Wortschatz für das Münchner Akademie-Archiv von dannen. In jeder Gemeinde hat er sich Stimmen gesucht, nun macht er im Altlandkreis Wasserburg weiter. „Die Leute sind erst skeptisch, dann aber stolz“, sagt er über die interviewten Dialektsprecher.

Er hat es beim Sammeln vielleicht auch leichter als ein gschleckter Münchner, weil er selber Bairisch spricht. Am Ende sagt der Kurven-Sepp zum Heimatpfleger: „Derfst wiederkemma.“ Nicht geschimpft, das ist Lob genug. Die gesammelten Stimmen sollen auf der Seite der Akademie der Wissenschaften als interaktive Karte zu hören sein, das dürfte aber noch einige Zeit dauern.

