Überraschung beim Brennerzulauf: Jetzt kommt die Bürger-Trasse „Grün“ ins Spiel

Von: Josef Ametsbichler

An der Zugstrecke Ostermünchen–Kirchseeon (Rot) schlägt Andreas Brandmaier zwei neue Gleise (Grün) vor – ohne Tunnel, mit einer Brücke und einer Unterquerung der Bestandstrasse. © Grafik: Brandmaier, Daten: Bayerische Vermessungsverwaltung, EuroGeographics

Zwei neue Gleise: Das geht nur auf der grünen Wiese, sagt die Bahn. Nun gibt es einen Gegenvorschlag von Bürgerseite für einen trassennahen Ausbau des Brennerzulaufs durch den Landkreis Ebersberg. Die Politik will unterstützen.

Landkreis – Seit Wochen brütet Andreas Brandmaier über einer Linie. Ungezählte Arbeitsstunden hat der Projektcontroller (42) aus Niclasreuth bei Aßling investiert, ohne dafür einen Cent zu sehen. Hat Höhenprofile studiert, Kurvenradien und Bremswege berechnet. Karten gewälzt, Grafiken gezeichnet. Ist durch die Gegend gefahren und hat sich Gleise, Brücken, Lärmschutzwände angeschaut. Nun traut er sich zu sagen: „Ich glaube, dass es geht.“

Bei den Planungen der Bahn für den Neubau zweier Gleise durch den südlichen Landkreis gibt es ein Credo: Das funktioniert nicht an der Bestandsstrecke. Es braucht eine neue Trasse auf der grünen Wiese. Brandmaier hat zu den Grobplanungen namens Pink, Limone, Rot und Orange einen Gegenvorschlag ausgearbeitet, der von Aßling bis Grafing an den bestehenden Gleisen entlangführt. Die Trasse Grün. Grün, Farbe der Hoffnung.

Trasse Grün für den Brenner-Nordzulauf: Gegenvorschlag zu neuem Schnitt durch die Landschaft

Der Vorschlag formuliert die Hoffnung vieler Entscheidungsträger aus dem Landkreis, dass kein neuer Schnitt durch die Landschaft im südlichen Landkreis nötig ist. Die Bahn hält dem entgegen, dass die Betroffenheiten am Bestand sogar größer seien als bei einer Neutrassierung. Etwa wegen des FFH-Naturschutzgebiets Attelleiten oder gleisnaher Wohngebäude in Elkofen und des dortigen Soldatenfriedhofs.

Letzterer könnte aber als Beispiel herhalten, dass es sich die Bahn ein bisschen zu leicht macht, wenn sie sagt, die Gedenkstätte müsste „plattgemacht“ werden. Brandmaier hat sich einen Schwenk einfallen lassen, mit dem er auf der östlichen, friedhofsabgewandten Seite vorbeikommt, wo Platz ist. Auch für Aßling sieht der Niclasreuther eine Lösung unter Einbindung des bestehenden dritten Überholgleises im Bahnhofsbereich.

Höchstens acht Sekunden langsamer als bei den Bahnvorschlägen sei die Durchfahrtszeit für einen Personen-Schnellzug auf der Trasse „Grün“ unter realistischen Fahrbedingungen, argumentiert Brandmaier. Die Trasse „Pink“ sei wegen des Umwegs sogar langsamer. Bei langsameren Regional- und Güterzügen, die laut Bahn-Prognose 80 Prozent des Verkehrs ausmachen werden, gebe es gar keinen Zeitverlust. © Brandmaier

Argumentation: Der Trassenabschnitt im Kreis Ebersberg ist ein Sonderfall

Es dauert über eine Stunde, bis er auf rund 40 Präsentationsseiten seinen Plan vorgestellt hat. Wie er mit teils 190 statt der von Bahn und Gesetzgeber angestrebten 230 Stundenkilometern auskommen will, ohne nennenswert Zeit zu verlieren – weil ab Kirchseeon ohnehin auf 160 km/h beschränkt ist, was den Abschnitt südlich davon zur Brems- und Beschleunigungsstrecke mache: „Eine Besonderheit im Vergleich zu allen anderen Trassenabschnitten!“, betont er.

Andreas Brandmaier (42) hat einen Vorschlag zum bestandsnahen Ausbau der Zugstrecke Ostermünchen–Kirchseeon. © Stefan Roßmann

Wie Lärmschutz für die Anlieger möglich sei und kein Wohngebäude weichen müsse. Wie er mit einer Brücke das Naturschutzgebiet schonen und auf zwei Abschnitten die Bestandsstrecke verrücken will. Wie er ein halbes Dutzend Feinvarianten für seine Idee ausgetüftelt hat. Brandmaiers Vorschlag ist zigmal detaillierter als alles, was die Bahn bisher vorgelegt hat.

„Gemeinsam einen Weg finden“: Dialogangebot an die Bahn

Ist er der Weisheit letzter Schluss? „Sicher nicht!“, sagt der Urheber. Es seien bestimmt Fehler drin, einiges sei auf Kante genäht. Auch habe er nicht dieselbe Datengrundlage wie die Bahn-Planer. „Sucht nicht nach den Gründen, damit es nicht funktioniert, sondern lasst uns gemeinsam einen Weg finden, damit es funktioniert“, appelliert er an die Bahn.

Rückendeckung bekommt Brandmaier aus der Politik: Der Brucker Bürgermeister Josef Schwäbl hat Ideen ausgearbeitet, die sich in weiten Teilen mit der Trasse Grün decken. Grafings Bürgermeister Christian Bauer hat sein Bauamt eingebunden, der Landrat signalisiert Wohlwollen. Der Bundestagsabgeordnete Andreas Lenz (CSU) sagt: „Der Vorschlag ist auf jeden Fall ernstzunehmen.“ Er wolle sich in Berlin dafür einsetzen, die Sinnhaftigkeit der Höchstgeschwindigkeit von 230 km/h auf dem Abschnitt erneut zu diskutieren. Am heutigen Samstag stellt Andreas Brandmaier seine Ideen gemeinsam mit den örtlichen Mandatsträgern im Grafinger Rathaus offiziell vor. Dann ist die Bahn am Zug.

