Helfer berichten: Furchtbare Zustände in Westafrika

Von: Robert Langer

Hilfe vor Ort: Der Orthopäde Wolfgang Haller (vorne 4.v.l.) und sein Team wie auch der Verein Globolab aus Aßling mit Nils Niederstebruch (vorne, 2.v.l.) waren wieder in Sierra Leone, um das Krankenhaus in Lunsar zu unterstützen. © privat

Hilfsvereine aus dem Landkreis Ebersberg berichten nach Besuch vor Ort über die Aktivitäten in Sierra Leona – Bevölkerung wird immer ärmer

Aßling/Ebersberg – „Zum ersten Mal nach 13 Jahren wurden wir mehrfach gewarnt, nachts das Klinikgelände zu verlassen, um nicht überfallen zu werden. Einbrüche und Raubüberfälle waren zum ersten Mal so häufig, dass auch wir davon etwas mitbekamen.“ Das sagt Nils Niederstebruch, Vorsitzender des Vereins Globolab aus Aßling.

Kriminalität nimmt zu

Die Organisation kümmert sich um das Labor der Klinik in Lunsar, die etwa 100 Kilometer von der Hauptstadt Freetown in Sierra Leone liegt. Das Land in Westafrika stehe kurz vor dem Kollaps. Die wirtschaftliche Situation könne man nur als dramatisch bezeichnen.

Ein Land vor dem Kollaps

Der Aßlinger Bioingenieur war jetzt wieder zwei Wochen mit einem Team vor Ort, zusammen mit der Ebersberger Organisation „Orthopädie für die Dritte Welt“ um den Orthopäden Wolfgang Haller. Der berichtet: „Die Bevölkerung verarmt zunehmend.“ Die Menschen könnten sich nicht einmal die Gebühren für die Ambulanz von umgerechnet einem Euro leisten, auch keinen stationären Aufenthalt mehr und keine Medikamente. „Man muss davon ausgehen, dass sie wirklich an ihren Erkrankungen und Verletzungen in den Dörfern sterben.“

Säuglinge sterben

Ähnliches berichtet Niederstebruch: „Auch wir spürten direkt die Folgen der extremen Armut. Gleich in der ersten Woche holte man uns drei Mal zu Säuglingen, von denen wir Blutuntersuchungen durchführen sollten. Alle drei Säuglinge starben noch in der Nacht nach der Probennahme.“ Die Eltern seien einfach viel zu spät in die Klinik gekommen, um Hilfe zu finden. „Aus Geldmangel wurde der Weg zum Arzt immer wieder verschoben, bis es letztendlich zu spät war.“

Folgen für Europa

Das Land schien die Ebola-Katastrophe überwunden zu haben. Damals floss viel Spendengeld, das auch für die Infrastruktur verwendet wurde. Deshalb sei die extreme Armut auch nicht sofort sichtbar, meint der Globolab-Vorsitzende. Die explodierenden Lebensmittelpreise (auch eine Folge des Krieges in der Ukraine) träfen aber die Bevölkerung schwer. In der Klinik sei die Bettenbelegung gering und erinnere an die Ebola-Zeit. Die kirchliche Klinik St. John of God wird geführt von den „Barmherzigen Brüdern“, die ihre Zentrale in Spanien haben. Gehälter für das Personal würde oftmals nur mit mehrmonatiger Verzögerung ausgezahlt. Die Inflation liege bei rund 25 Prozent.

Fazit von Haller: „Dieses Land braucht dringend Unterstützung von außen, sonst wird es mittelfristig politisch und wirtschaftlich vollständig kollabieren mit voraussehbaren Folgen für Europa hinsichtlich der Migration.“

Ausbildung weiter wichtig

Trotz aller Schwierigkeiten wollen die Helfer nicht aufgeben. Sie setzen weiter neben dem Einsatz für das Labor oder Operationen vor Ort durch Ärzte im Einsatzteam vor allem auf die Ausbildung des heimischen Personals als langfristiges Projekt. In diesem Bereich wurden in den vergangenen Jahren schon beachtliche Erfolge erzielt.

Möglich ist das Engagement auch durch gute Kontakte zur Kreisklinik Ebersberg und durch Spender. Beide Organisationen wurden übrigens schon von Lesern der Ebersberger Zeitung über die Aktion „Helfende Hände“ unterstützt.

Erreichbar sind die Organisationen unter globolab.org und o-d-w.net.

