Zwei Mal in einer Nacht: Einbruch in Aßlinger Vereinsheime

Von: Helena Grillenberger

Teilen

Gleich zwei Mal brachen bislang unbekannte Täter in Aßlinger Vereinsheime ein. © Silas Stein (Symbolbild)

Zwei Einbrüche in einer Nacht verzeichnet die Ebersberger Polizei für das vergangene Wochenende in Aßling.

Aßling – Gleich zwei Einbrüche in derselben Nacht meldet die Polizei für Aßling. Zum einen stiegen die bislang unbekannten Täter in der Nacht von Sonntag, 7. Mai, auf Montag in das Vereinsheim des TSV Aßling am Büchsenberg ein. Der entstandene Sachschaden beträgt mindestens 500 Euro, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Und auch in das Vereinsheim des Dampfbahnclubs Aßling im Mitterweg sind die Täter eingebrochen, indem sie eine Scheibe einwarfen. Der Sachschaden wird auf mindestens 150 Euro geschätzt.

Geringer Entwendungswert

Der Wert dessen, was die Einbrecher aus den beiden Vereinsheimen entwendeten, liegt laut Polizei im niedrigen dreistelligen Bereich.

Sachdienliche Hinweise bezüglich der Täter erbittet die Polizeiinspektion Ebersberg unter: (08092) 82 68-0.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.