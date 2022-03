Der Hölle entkommen: Ukrainische Flüchtlinge im Landkreis Ebersberg

Von: Robert Langer

Teilen

Helfer und Flüchtlinge vor dem Jugendhaus in Niclasreuth. In der Mitte (hinten) Dolmetscherin Oksana Glas. © Kees

Im Jugendhaus in Niclasreuth, das coronabedingt leer steht, sind ukrainische Frauen und ihre Kinder untergekommen. Organisiert hat das ein privater Helferkreis. Besuch bei Menschen, die der Hölle entkommen sind.

Niclasreuth – Bayerische Frühlingssonne im idyllischen ländlichen Süden des Landkreises Ebersberg. Freier Blick auf die Alpen, die schneebedeckten Gipfel glitzern. Der Wendelstein liegt in leichtem Dunst. Mütter und Kinder spielen vor dem Haus. Lachen ist zu hören.

Schon die Feuerwehrsirene macht den Menschen Angst

Wenn der Probealarm der Feuerwehrsirene losheult, zucken die Menschen hier zusammen, die Kinder beginnen zu weinen. Wenn Hubschrauber in der Luft sind, bekommen sie Angst, ebenso wenn Flugzeuge niedrig fliegen. „Früher hatte ich das Geräusch der Flugzeuge sehr gern“, sagt Tanja (45). „Jetzt nicht mehr.“ Die Erlebnisse des Krieges in der Ukraine haben sich bei den Flüchtlingen eingebrannt. Mehrere Familien haben im Jugendhaus von Margit und Andreas Schwarz in Niclasreuth bei Aßling und in Straußdorf durch eine Privatinitiative eine Bleibe gefunden. Jetzt sind sie in Sicherheit, aber immer in Angst um ihre Angehörigen, die zurückgeblieben sind.

Helfer vor Ort: Patrick Steinbach, Sabine Richter, Katrin Wagner und Jens Richter (von links). © Kees

Tanja kommt aus Tschernogov, etwa 130 Kilometer von der ukrainischen Hauptstadt Kiew entfernt. Geflohen ist sie mit ihrer Schwester und den Kindern. Wegen der Kinder hatten sie sich auf den Weg gemacht, nachdem sie zum Schutz vor Angriffen viele Tage und Nächte im Keller zugebracht hatten. Die Männer blieben zurück. „Sie kämpfen.“ Der Ort sei eingeschlossen gewesen, erzählt Tanja. „Es gibt keine Korridore.“ Fluchthelfer hätten sie aus der Hölle raus gebracht. Auch danach habe sie sehr viele Hilfe bekommen, in Kiew, um in die Züge zu kommen, nach der Grenze in Polen mit der Möglichkeit sich zu waschen, zu essen, zu schlafen.

Tanja (45) sagt: Wir wollen niemandem auf der Tasche liegen

Tanja will sich bei allen bedanken, die sie unterstützt haben. So lange sie in Deutschland sind, wollen die Ukrainer die Sprache lernen und arbeiten. „Wir sind keine Schmarotzer, wir wollen niemandem auf der Tasche liegen.“ Tanja ist gelernte Krankenschwester. Ihr ist klar, dass das größte Problem die Sprache ist, um in ihrem Beruf hier eine Stelle zu bekommen.

Deutlich macht Tanja, dass der Krieg Familien spaltet. Eine Cousine von ihr lebt in St. Petersburg. Die sei ganz auf der Seite Russlands. Sie glaube, die westliche Berichterstattung sei Lüge. „Die Russen denken da anders“, sagt Tanja

Fahrradfahren in idyllischer Landschaft: Natalia mit Kiril, Maria, Ludmilla und Daniel (von links) aus der Ukraine. © Kees

Ihre Arbeit aufgenommen hatte die Privatinitiative gleich zu Beginn des Krieges. Marcel Wagner (Familienvater, drei Kinder) aus Lorenzenberg hatte die schrecklichen Bilder gesehen. Spontan machte er sich auf den Weg an die polnisch-ukrainische Grenze, brachte Flüchtlinge mit zurück. Dann fuhr er ein zweites Mal. Unterkünfte fand inzwischen seine Frau Katrin, von Beruf Lehrerin, unter anderem im Jugendhaus Lechner in Niclasreuth (20 Zimmer für ingesamt 72 Personen). Die Einrichtung, eigentlich gedacht für den Aufenthalt von Schulkassen, stand coronabedingt leer. Betreiberin Margit Schwarz sagte spontan zu und gewährte fünf Frauen, fünf Kindern und einer Katze Zuflucht. Bezahlt wird sie dafür nicht.

Auch in Straußdorf und Dorfen kommen Flüchtlinge unter

Da sich die Corona-Situation inzwischen geändert hat, werden bald wieder Schulkassen kommen. Für die Flüchtlinge wurden jedoch schon neue Unterkünfte gefunden. Teilweise in Straußdorf in einer Ferienwohnung der Aschauer Tafernwirtschaft erklärt Katrin Wagner, zum anderen bei mehreren Familien in Dorfen. Da wurde ein Hobby-Fitnessraum im Keller ausgeräumt, eine Tochter zieht aus ihrem Zimmer aus, eine neue Ferienwohnung wird zum Erstbezug Flüchtlingen zur Verfügung gestellt. Positiv: Die Familien wohnen in dem kleinen Dorf nicht weit voneinander entfernt. Und es gibt einen gemeinsamen Spielplatz. „Mit unbürokratischer Hilfe läuft es besser“, meint Patrick Steinbach, dank der Ehrenamtliche. Und Katrin Wagner ergänzt, vielleicht sei es diesmal einfacher als bei der Flüchtlingswelle 2015. Diesmal gehe es nicht um syrische Männer, sondern um Frauen mit Kindern.

Dank an alle Helfer: Diana mit Sohn Sergej mit einem selbst gemalten Bild, das das Jugendhaus in Niclasreuth zeigt. © Kees

Für jugendliche Flüchtlinge gibt es Schule der besonderen Art. Daniel (14) sitzt im Jugendhaus vor einem Laptop, den er hier geschenkt bekommen hat. Er hat Homeschooling-Unterricht. Den haben seine Lehrer in seiner Heimatstadt Charkiw im Osten der Ukraine organisiert, eine der Städte, die unter den russischen Angriffen am meisten zu leiden hat. Erfahren haben die Jugendliche darüber in einer Gruppe im Internet. Erreicht werden können alle Schüler, die geflüchtet sind oder wegen der russischen Angriffe nicht in die Schule können. Dazu gibt es ein eigenes Schul-Fernsehprogramm. Los geht es im Internet an den Schultagen um 9 Uhr Ortszeit. Der Unterricht dauert bis Mittag. Nicht alle Fächer werden unterrichtet, weil nicht alle Lehrer eingebunden werden können. Schulaufgaben werden dennoch geschrieben, es gibt auch Hausaufgaben. Die Schüler unterhalten sich über ihre Situation. Die meisten seiner Klassenkameraden seien noch in Charkiw, erzählt Daniel. Sie berichten über die Angriffe. Daniel erklärt, was er jetzt in Deutschland macht. „Besser wäre es, wieder in der Schule zu sein.“ Was er später beruflich manchen möchte, weiß er noch nicht genau. „Irgendetwas mit Computern und IT.“

Daniel (14) hat Homeschooling-Kontakt zu seinen Lehrern in der Ukraine. © Kees

Zunächst hatte sich seine Familie zum Haus der Großeltern in der Umgebung der Stadt geflüchtet. In der Nacht gingen sie wegen der Angriffe in den Keller. Als eine Phosphorbombe ganz in der Nähe einschlug und drei Tage glimmte, machten sie sich auf den Weg. „Es geht um die Kinder“, sagt Mama Ludmilla (40). Die Männer blieben, passen auf die Häuser auf, kümmern sich um die Haustiere, haben sich teilweise bewaffnet. Kontakt wird per Handy gehalten. Schwierig, aber es geht.

Die Geflüchteten sind froh, dass sie jetzt in Sicherheit sind, sie sind dankbar für die Hilfe. Aber viele denken so wie es Tanja ausspricht: „Wir wollen bald wieder zurück.“

Zuvor stehen aber noch jede Menge Behördengänge an. Mit dabei ist sehr oft Dolmetscherin Oksana Glas aus Grafing, die ursprünglich aus Lettland stammt. Ihr war von Anfang an klar, dass sie helfen will. So wie Glas denken viele Menschen im Landkreis Ebersberg.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.