Überall Elektronik – auch im Klo

„Wir sind noch Handwerker“, sagt der 56-jährige Installateur Martin Hofmüller aus Obstädt bei Aßling stolz. „Nur unterstützt durch digitale Technik.“ Der Wandel in seinem Handwerk ist stetig und ständig. © Stefan Rossmann

Anlagenmechaniker Martin Hofmüller aus Obstädt erzählt vom Wandel in seinem Beruf – der noch immer echtes Handwerk ist.

Obstädt – „Heute steckt in einer Kloschüssel mehr Elektronik drin als früher in einer ganzen Heizungsanlage“, sagt Martin Hofmüller, Inhaber des gleichnamigen Meisterbetriebs für Heizung, Sanitär, Wärmepumpen und Solaranlagen aus Obstädt bei Aßling, mit einem Lachen.

Lange gibt es den Beruf des Installateurs noch nicht, erst vor ca. 120 Jahren entwickelte er sich aus der Tätigkeit des Kupferschmieds. Martin Hofmüller sen., heute 91 Jahre alt, hat damals noch selbst Schmied gelernt. „Das Gewerk ist aber zwischenzeitlich ausgestorben“, erklärt er. Also stieg er, wie viele andere Schmiede, auf Heizung und Sanitär um. Geändert hat sich seitdem „eigentlich fast alles.“

Handwerklich wurde einiges einfacher, dafür vielfältiger

Denn: „Vor 50 oder 60 Jahren war eine Heizung ungefähr so digital wie bei den Römern“, pflichtet ihm sein Sohn bei. Der „Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik“, wie die Berufsbezeichnung des Installateurs korrekt heißt, wurde erst 2003 als Kernfeld der beiden Berufe Gas- und Wasserinstallateur sowie Heizungs- und Lüftungsbauer zusammengeführt.

Handwerklich sei der Beruf im Laufe der Zeit zwar einfacher geworden, erzählt Martin Hofmüller junior, dafür um einiges vielfältiger: Angefangen bei der großen Auswahl verschiedener Materialien, aus denen beispielsweise ein Leitungsrohr gefertigt sein kann, über die entsprechende Vielzahl an Werkzeugen, die man für die unterschiedlichen Rohre braucht, bis hin zu den Gewinden – früher wurden sie geschweißt und per Hand abgedichtet, heute gepresst und halten damit auch wesentlich länger. Weniger korrosionsanfällig, kein rostiges Wasser mehr – mit den neuen Rohrwerkstoffen hat sich einiges geändert.

Hofmüller: „Wir sind noch echte Handwerker“

„Wir sind noch Handwerker“, sagt der 56-Jährige stolz. „Nur unterstützt durch digitale Technik.“ Viele Geräte haben heute eigene Diagnosesysteme, Apps unterstützen dabei, Ersatzteile schnell zu finden und die Fehlerauslese findet oft über Bluetooth statt und kann so vom Handy auch direkt weitergeschickt werden.

„Elektronik steckt mittlerweile überall drin“, weiß der Obstädter. „Das stellt Monteure aber auch vor gewissen Herausforderungen, weil man nicht jeden Fehler gleich findet.“ Als Installateur streife man den Beruf des Elektrikers heute nicht nur, „eigentlich ist man mitten in der Materie“.

Vieles ist dazugekommen, das es früher nicht gab

Während es früher im Badezimmer Schwerkraftanlagen gab, arbeitet man heute mit Pumpen. Und vieles ist dazu gekommen, das es früher schlicht nicht gab: Lüftungen – früher nur in der Industrie vorhanden – sind heute auch aus Wohnräumen nicht mehr wegzudenken. Fußbodenheizungen, „früher hatte man ein Stand-WC, heute ist das Bidet mit dem Handy bedienbar“. Auch der Beratungsaufwand sei früher wesentlich geringer gewesen, „da hieß es, du wohnst auf dem Land, du kriegst eine Ölheizung. Du wohnst in der Stadt, du bekommst Gas“, erzählt Hofmüller.

Man musste die Kunden auch weniger unterweisen, erinnert sich sein Vater. Da gab es beispielsweise einen Knopf für die Heizung, den habe man den Kunden gezeigt und gesagt: „Wenn die Heizung immer noch nicht funktioniert, nachdem du den gedrückt hast, dann kannst du noch mal anrufen“, erzählt der Senior lachend. Gleichzeitig habe sich auch die Anspruchshaltung der Kunden verändert: „Die Heizung sieht man leider nicht. Deswegen wird sie oft nicht ganz so behandelt, wie sie es verdient hätte.“ Wenn dann aber etwas fehlt, muss sofort jemand zur Stelle sein. Mittlerweile werde erwartet, dass eine Stunde nach Anruf bereits ein Monteur vor der Haustür stehe.

Hofmüller: „Alles rund ums Handwerk ist viel mehr geworden“

Und: Früher sei man losgefahren und habe repariert, heute müsse man erst mal nachsehen, welche Anlage überhaupt beim Kunden verbaut ist. Und ob man sie überhaupt bearbeiten kann – auch das ist durch die große Materialauswahl zu einer Herausforderung geworden. „Es ist einfach alles spezifischer geworden“, erklärt der Betriebsinhaber. „Weil auch die Vielfalt der Heizungen stark gestiegen ist.“

Und man müsse sich ständig weiterbilden. „Alles rund ums Handwerk ist viel mehr geworden.“ Mehr Schulungen, mehr Kontrollen, es wird größerer Wert auf Arbeitssicherheit gelegt. Alles richtig und legitim, findet der 56-Jährige. „Aber das ist ein zusätzlicher bürokratischer Aufwand, den man sich als Handwerker gern sparen würde.“

Hochtechnischer Beruf

Hochtechnisch sei der Beruf mittlerweile und die Anforderungen immer weiter gestiegen, so Hofmüller. Auf die großen Innovationen warte er aber immer noch. Zu wenig Geld sei während der letzten Jahre in die Forschung geflossen. „Das ist schade“, findet Hofmüller, „weil das für unsere Industrie, die schließlich maßgeblich an der Energiewende beteiligt ist, wichtig wäre.“

Dass der Wandel in seinem Handwerk ständig und stetig ist, weiß er aber und vermutet daher auch: „In nächster Zeit werden wir noch mehr mit regernativen Energiequellen, Nah- und Fernwärmenetzen zu tun haben.“

