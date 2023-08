„Man muss mit der Zeit gehen“: Alexander Schweiger über Oldtimer und E-Fahrzeuge

Von: Helena Grillenberger

Zwischen Oldtimer und E-Auto: Alexander Schweiger, Kfz-Meister aus Aßling, liebt das breite Aufgabenspektrum, das ihm sein Beruf bietet. Ein Beruf, der sich in den vergangenen Jahren stark verändert hat. © Stefan Rossmann

Früher Mechaniker, heute Mechatroniker: Was man in der Ausbildung lernt, hat sich stark verändert, sagt Kfz-Meister Alexander Schweiger aus Aßling. Über den Wandel in seinem Handwerk.

Aßling – Vor allem das selber Basteln können habe sich geändert, sagt Alexander Schweiger, Kfz-Meister aus Aßling. Wo früher Lämpchen selber ausgetauscht werden konnten, braucht es heute einen speziellen Tester – und das am besten für jedes Modell.



„Da hat sich, grade auch in der Ausbildung, einiges geändert“, erklärt der 28-Jährige. „Früher warst du halt Mechaniker, heute bist du Mechatroniker.“ Das mache auch die Suche nach Mitarbeitern schwierig: Nicht nur bei der Elektronik müssen sich die Kfzler immer besser auskennen, auch bei der Mechanik müsse man genau wissen, was man tut.



Früher waren es beispielsweise hauptsächlich Plattfedern, die verbaut wurden, „die hast du einfach mit der Hand eingebaut“, erklärt der Aßlinger. „Heute ist es ein stabiler Federstahl, für den brauch ich Spezialwerkzeug, um die Feder zu spannen, zusammenzudrücken, vorzuspannen, dann kann ich sie einbauen und wieder entspannen.“



Heute gibt es elektronische Helfer

Früher habe man jedes Schlagloch gemerkt, so Schweiger weiter. Bei Kurven musste man aufpassen, wie man reinfährt. Heute gebe es viel mehr elektronische Helfer, „da kann ich ganz anders mit den Fahrzeugen fahren als früher.“ Viele dieser elektronischen Helfer und Sicherheitssysteme seien mittlerweile aber auch Vorschrift, „und das werden auch immer mehr werden“, ist sich Schweiger sicher. „Airbags hat’s ja früher auch gar nicht gegeben, oder Gurte.“ Das sehe man auch an den Unfällen. Früher waren die Fahrzeuge wesentlich langsamer, „den Leuten hat’s weit nicht so pressiert.“



Dass es die Menschen heute eiliger haben als früher, sieht man auch an anderer Stelle. „Am liebsten soll das Auto schon repariert sein, wenn sie’s hier abstellen“, sagt der Kfz-Meister mit einem Lachen. Aber das liege natürlich auch daran, dass die Menschen heute, im Gegensatz zu früher, stärker auf ihr Auto angewiesen seien, weiß Schweiger. „Früher haben die Leute ihr Auto abgegeben und sind dann halt mit dem Radl gefahren“, sagt er. „Irgendwie sind sie schon da hingekommen, wo sie hinmüssen.“



Reparaturen gehen schneller als früher

Dafür sei man aber heute auch wesentlich schneller mit Reparaturen fertig als früher. „Zumindest bei so banalen Sachen“, sagt Schweiger. Lager und schnelle Lieferung an die Werkstatt, anstatt wie früher die tägliche Fahrt in die Stadt, um dort Teile zu kaufen, tragen ihren Teil dazu bei. „Man muss halt schauen, wie’s mit der E-Mobilität weitergeht“, erklärt der 28-Jährige. Denn die stelle durchaus immer wieder vor Schwierigkeiten: „Da hockst du dich halt zum Teil abends hin und liest nach, wie bestimmte Sachen funktionieren“, erzählt der Aßlinger. „Das weiß man ja auch nicht von heute auf Morgen und gelernt hast du’s nicht...“ Grade bei neuen Fahrzeugen stehe man dann immer wieder vor dem Problem, dass die Werkstätten mit ihren Testern nicht weitgenug in das Fahrzeug kommen, Reparaturen, die dann nur eine Vertragswerkstatt durchführen kann. Und es gebe auch Fälle, „wo du suchst und suchst“, sagt er. Die müsse man dann irgendwann an Vertragswerkstätten abgeben, damit es für den Kunden bezahlbar bleibt.



Früher seien die Autos meist gleich aufgebaut gewesen, man habe seinen Werkzeugkasten mit Hammer, Meißel, paar Schraubenzieher und Ratsche gehabt, so Schweiger. „Das gibt’s heute nicht mehr. Du brauchst für jedes Fahrzeug spezifische Werkzeuge, zum Teil sogar markenintern extra Spezialwerkzeug.“ Und wenn man das nicht hat, „kannst du’s entweder kaufen, ausleihen oder du machst die Reparatur halt nicht.“



Die Arbeit geht nicht aus

Dass ihm in den nächsten Jahren die Arbeit ausgehen könnte, sieht der 28-Jährige jedoch nicht. Die Verbrenner, die heute gebaut werden, repariere er schließlich in zwanzig Jahren noch. „Wenn tatsächlich komplett umgestellt wird, ist das natürlich irgendwann vorbei“, sagt er. „Dann ist die Frage, wie weit man mit der E-Mobilität mitgegangen ist.“ Sein Berufsstand werde aber weiterhin gebraucht, ist er sich sicher: Allein wegen der Verschleißteile, die zum Fahren einfach gebraucht werden.



Er selbst mache das handwerkliche, das sein Beruf mit sich bringt, lieber, als sich mit der Elektronik in den Fahrzeugen zu beschäftigen. „Aber man muss mit der Zeit gehen.“ Allein für’s Reifenwechseln brauche man bei vielen Fahrzeugen heute bereits einen Tester. In der Werkstatt halte sich Mechanik und Elektronik etwa die Waage.



Trend geht zu kleineren Motoren

„Als Mechaniker hast du halt eigentlich nie ausgelernt“, erzählt Schweiger. „Es gibt immer neue Sachen, immer neue Fehler, die du noch nie hattest.“ Gleichzeitig haben sich Autos früher nicht einfach von heute auf morgen verändert, „das ist halt zur Zeit so.“ Es habe zwei, drei verschiedene Motoren gegeben, die waren in den meisten Autos verbaut. „Wenn man sich da ausgekannt hat, hätte man jedes zweite Auto richten können“, auch als Laie. Autos ohne ABS bekamen ABS, „aber da war das ABS dann halt überall gleich.“ Heute müsse man sich in alles erst einarbeiten, sehe viele Dinge zum ersten Mal „und das gibt’s eigentlich nicht, dass du bei der Elektronik ein Problem siehst und sagst, ’weiß ich auswendig, was zu tun ist’“, erklärt der Betriebsinhaber.



Vier- bis Zwölfzylindermotoren seien gängig gewesen, wer heute einen Sechs- oder Achtzylindermotor wolle, müsse viel Geld auf den Tisch legen, denn um Sprit und Emissionen zu sparen, gehe der Trend heute eher zu kleineren Motoren.



Heutige Autos haben nicht mehr das Zeug zum Oldtimer

Gleichzeitig könne der Kfz-Meister nicht sagen, welche heutigen Autos es zum Oldtimer schaffen könnten. „Die Motoren sind alle hochgezüchtet und dadurch auch anfälliger.“ Auch von der Karosserie hätten die Autos nicht mehr das Zeug zum Oldtimer, sagt er.



Heute würde sich Schweiger noch einmal für eine Ausbildung zum Mechatroniker entscheiden. Weil ihm das Handwerk Spaß mache. In zwanzig Jahren, wenn es vielleicht nur noch E-Fahrzeuge gibt, würde ihm die Entscheidung schwerer fallen. „Du musst halt heute schon ein halber IT-Fachmann sein, wenn zum Beispiel in Lämpchen im Bordcomputer ausgebrannt ist.“ Er selbst habe sich daher auch einen Oldtimer zugelegt, weil es schön sei zum Fahren und zum Richten: „Du nimmst deinen Werkzeugkasten und fängst zu Schrauben an“, erklärt er. „Ohne Tester oder Fehlersuche. Sondern es ist halt einfach noch viel fühlen und probieren.“

