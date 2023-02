Zwei Niclasreuther Handwerker bauen traditionelle Instrumente in Südafrika

Von: Helena Grillenberger

„Da lernt man einfach das Grundsätzliche der Arbeit“: Johannes Strauß (li.) und Benedikt Kapfhammer, die in Südafrika Instrumente herstellten, an ihrem Arbeitsplatz bei Ziach Kaiser in Niclasreuth. © Stefan Rossmann

Zum ersten Mal weit weg von daheim – und dann gleich richtig weit weg: Im Rahmen des BR-Formats „Mein Job, dein Job“ durften zwei Handwerker aus Niclasreuth nach Südafrika fliegen, um dort Instrumente zu bauen.

Niclasreuth – Drei Tage hatten Johannes Strauß und Benedikt Kapfhammer in Südafrika Zeit, einen Uhadi-Bogen und eine A’Dungu-Harfe zu bauen. Die beiden Schreiner und Harmonikabauer vom Ziach Kaiser in Niclasreuth bei Aßling waren im Rahmen des BR-Formats „Mein Job, dein Job“ fünf Tage in Kapstadt. Zwei Frauen aus dem dortigen Betrieb versuchten sich zeitgleich fünf Tage am Ziachbauen in Niclasreuth.

„Es war eine spannende, lange Reise“, erzählt Johannes. „Ich war noch nie so weit furt.“ Auch für seinen Kollegen war es eine besondere Erfahrung, denn: „Ich bin noch nie geflogen.“ Mit der Nachricht, dass sie nach Südafrika dürfen, hatte ihr Chef die beiden ein bisschen überrumpelt. „Der Quirin kam irgendwann aus dem Büro in die Werkstatt“, erinnert sich Johannes. „Und meinte: ‚Habt ihr einen Reisepass? Passt, vielleicht dürft ihr fliegen.’“

Wer fliegen darf, war von vornherein klar

Auf wen die Wahl in seinem 13-Mann-Betrieb falle, erklärt Quirin Kaiser, sei ihm von vornherein klar gewesen: Johannes, der für den Gehäusebau verantwortlich ist und neben dem Chef selbst schon am längsten im Betrieb ist. Und Benedikt, der als einziger im Betrieb gelernter Ziachbauer und Schreiner ist und „eigentlich die komplette Endfertigung übernimmt“.

Blick auf Kapstadt an der Südwestküste Südafrikas. Die Stadt liegt auf einer Halbinsel. © Privat

Die Drehtage dauerten zwischen zehn und 14 Stunden. Viel Zeit hatten die 32- und 26-Jährigen daher nicht, sich Kapstadt anzuschauen. Außer am ersten Tag: Da gab es einen halben Tag Sightseeing, mit Hafenstadt und Tafelberg.

Aufgabe: Traditionelle südafrikanische Instrumente bauen

Am zweiten Tag ging es um sieben Uhr morgens schon wieder los: Auf den Marktplatz, wo sie sich mit dem Instrumentenbauer trafen, in dessen Haus sie während der nächsten Tage arbeiten sollten. „Wir sind direkt zu ihm gefahren, und es ging mit dem Arbeiten gleich richtig los“, erzählt Johannes und Benedikt erinnert sich an den ersten kulturellen Schock: „Das war total nett, die Fahrt und der Ratsch mit ihm – aber richtig brutal, als wir aus dem Auto ausgestiegen sind, lagen da an der Straße aufgestapelte Kuhschädel.“

Ihre Aufgabe: Traditionelle südafrikanische Instrumente bauen. „Da sollten wir erst mal einen Stecken schnitzen“, sagt Johannes und lacht: „Der war halt total vertrocknet.“ Vor solchen Problemen stehen die Instrumentenbauer in Niclasreuth eher selten. „Das Werkzeug hatte keine Schneide, war rostig und auch nicht wirklich stabil“, erzählt Benedikt weiter. „Und du hattest auch keine Möglichkeit, Schneid draufzumachen.“ Geschnitten wurde auf dem Boden, eine Bohrmaschine war das einzige Elektrogerät, der Bohrer stumpf – „und was für ein Teil, es hat funktioniert, aber so was nimmt man bei uns nicht mehr her.“

Alles wird wiederverwendet

Nach der Arbeit ging es am ersten Tag zum gemeinsamen traditionellen südafrikanischen Abendessen: Es gab gegarten Schafskopf, der laut Benedikt auch „wirklich gut“ geschmeckt hat.

Am zweiten Tag konnten die beiden das Leder, das sie für die Harfe brauchten, bearbeiten – nachdem sie das Fett abgeschabt hatten. „So was machen wir ja sonst nie“, sagt Johannes, „hier kriegen wir das Leder fertig geliefert.“ Mit dem Schepseisen und auf dem Pflasterboden hinter dem Haus machten sich die beiden an die Arbeit. „Da lernt man einfach das Grundsätzliche der Arbeit“, sagt Benedikt. Was ihm auffiel: Es wird kaum etwas weggeschmissen. „Da wird alles wiederverwendet.“ Grundsätzlich gut, findet er; das genauere Arbeiten sei aber halt doch eher möglich, wenn man nicht jeden Rest verwerten muss. „Aber das muss man sich natürlich auch leisten können.“

Dritter Tag: Endfertigung

Am dritten Tag ging es in die Endfertigung: Ohne Meterstab, mit dem Finger als Messgerät, stellten die beiden ihre Instrumente fertig. „Wir hatten Arbeitshosen, Bleistifte und Meterstab dabei“, erzählt Johannes. „Die haben wir ihnen spontan geschenkt.“ Mit dem Meterstab konnten die Gastgeber jedoch recht wenig anfangen. „Die haben ihn erst Mal wie eine Ziach auseinander gezogen“, erinnert sich Benedikt mit einem Lachen, denn gemessen werde in dem Betrieb eher so: „Ein Finger breit ist zu wenig, zwei Finger breit ist zu viel. Dann drückt man halt die Finger zusammen.“

Für Sightseeing blieb kaum Zeit: Johannes Strauß (li.) und Benedikt Kapfhammer vor der Kulisse Kapstadts. © Privat

Gemeinsames Trommeln im Park, überall Musik und Gesang, Hoagascht in der Schule und Fußballspielen mit den Kindern: „Das war schon alles sehr mitreißend“, erinnert sich Johannes. Die Lebensfreude, das Familiäre und die Herzlichkeit, auf die sie an jeder Ecke gestoßen seien. „Bärig“ sei der Kontakt mit den Leuten gewesen, fügt Benedikt hinzu. „Und einfach diese andere Mentalität mal kennenzulernen.“

Riesen Gaudi in Niclasreuth

Zum Schluss spielten die beiden ihre selbst gebauten Instrumente vor versammelter Mannschaft: „Erst haben nur wir gespielt und auf einen Schlag waren alle dabei“, erinnert sich Johannes. „Das war echt ein besonderer Moment.“

Eine riesen Gaudi hatten derweil auch die Niclasreuther mit den beiden südafrikanischen Instrumentenbauerinnen. „Was man merkt“, betont Firmenchef Quirin Kaiser, „ist wie wahnsinnig vertraut die mit dem Handwerk sind.“ Wo wirklich Handarbeit gefragt war, hatten die Frauen keine Probleme, sich die Handgriffe schnell anzueignen. „Die haben ein entspannteres Arbeiten. Weniger Zeitdruck, weil das Material der größte Kostenfaktor ist“, sagt Quirin. Gelassenheit, die es so im deutschen Handwerk nicht mehr gebe, können daher alle drei aus der Erfahrung lernen.

Mitnehmen durften Benedikt und Johannes ihren selbst gebauten Uhadi-Bogen und die A’Dungu-Harfe auch. Die zieren jetzt ihre Wohnzimmer.

