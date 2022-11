„Die Autofahrer schauen nicht“: Aßlingerin prangert mangelnde Sicherheit an

Von: Helena Grillenberger

Ein Drittel der Aßlinger Haushalte sei momentan vom Dorfzentrum abgeschnitten, beklagt Nicole McDermott (40). Auf dem Abschnitt Grafinger Straße und Rotter Straße, die den Ortsausgang Richtung Straußdorf und Richtung Emmering markieren, fehle eine Möglichkeit, die Straße sicher zu überqueren. © Stefan Rossmann

Auf 1,3 Kilometern Straße durch den Ort Aßling findet sich keine Möglichkeit, die viel befahrene Straße sicher zu überqueren. Eine Ortsansässige fordert nun einen Zebrastreifen, der schon seit zwanzig Jahren überfällig wäre.

Aßling – Ein Drittel der Aßlinger Haushalte sei momentan vom Dorfzentrum abgeschnitten, beklagt Nicole McDermott in einer E-Mail an die Gemeinde. Denn: Auf dem Abschnitt Grafinger Straße und Rotter Straße, die den Ortsausgang Richtung Straußdorf und Richtung Emmering markieren, fehle eine Möglichkeit, die Straße sicher zu überqueren. Nicht nur für die Kleinsten, weiß die 40-jährige Redakteurin und Mutter von zwei Kindern. Auch Erwachsene hätten Schwierigkeiten, auf dem 1,3 Kilometer langen Abschnitt sicher auf die andere Straßenseite zu wechseln.

Vor allem am „Aßlinger Ladl“ bei der Bushaltestelle sei es besonders gefährlich: „Die Autofahrer schauen nicht und bleiben zum Teil auch nicht stehen. Ich wurde selber schon blöd angemacht, wieso ich da über die Straße gehe.“

Schülerlotse hilft Kindern auf Straßenseite ohne Bürgersteig

Zwar gebe es morgens einen Schülerlotsen an der Rotter Straße, der den Kindern zumindest auf dem Weg in die Schule beim sicheren Überqueren der Straße helfe. Der sei aber eben nur morgens da. „Und auf der anderen Seite der Straße ist nur der kleine Trampelpfad.“ Menschen mit einer Gehbehinderung können diesen Weg nicht nutzen. Einen Bürgersteig gibt es aber auf dieser Seite der Straße nicht.

„Wir leben in einer Zeit, in der Menschen grundsätzlich weniger Autofahren und mehr auf ihre Gesundheit, ihren Geldbeutel und auch ihre Umwelt achten“, meint die Aßlingerin in ihrer Mail an die Gemeinde. „Diese Denkweise spiegelt sich jedoch nicht in der Verkehrsinfrastruktur der VG Aßling wider.“

Zebrastreifen: Ein leidiges Dauerthema

Das Problem sei ein leidiges Dauerthema für den nordöstlichen Teil der Ortschaft. 190 Leute habe sie um eine Unterschrift gebeten, erzählt McDermott. 180 hätten sofort unterschrieben. „Das ist schon sehr bezeichnend und sehr deutlich.“ Von einigen habe sie gehört, dass sie sich bereits vor 20 Jahren einen Zebrastreifen gewünscht hätten, aber nie etwas passiert sei.

Sie habe sich an die Gemeinde gewandt, die habe nur auf das Straßenbauamt Rosenheim verwiesen. Kontakt mit dem Bürgermeister sei aus unterschiedlichen Gründen nicht zustande gekommen. „Irgendwann haben sie mir Kennzahlen vom Straßenbauamt weitergeleitet“, erinnert sich McDermott. Darin hieß es, damit der Straßenabschnitt für einen Zebrastreifen in Betracht komme, müssten mindestens 50 Menschen pro Stunde die Straße überqueren.

McDermott: „Sollte erstmal egal sein, was Rosenheim sagt.“

„Derzeit suchen die Leute aber den vermeintlich sichersten Übergang und nicht eine zentrale Stelle“, weiß McDermott. Ihrer Meinung nach müsste deshalb am gesamten 1,3 Kilometer langen Abschnitt gezählt werden, nicht nur an einem bestimmten Punkt. Außerdem sei die Gemeinde die Vertreterin aller Aßlinger, führt sie weiter aus. „Da sollte es erstmal egal sein, was Rosenheim sagt, sondern es sollte überprüft werden, wenn die Bürger sich sowas wünschen.“

Dass ein Zebrastreifen nicht von heute auf morgen realisiert werden kann, sei ihr bewusst. Sie wünsche sich lediglich, dass die Anliegen der Aßlinger ernstgenommen werden. Von der Gemeinde habe McDermott jedoch immer wieder das Argument gehört, in den letzten drei Jahren sei an den beiden Straßen kein Unfall passiert. Ein Zebrastreifen, oder auch eine Verkehrsinsel, seien daher nicht notwendig. „Aber die rechnen die Fast-Unfälle nicht ein“, bringt die Aßlingerin ihr Unverständnis zum Ausdruck.

Aßlinger Rathaus geht in „interne Recherche“

Aus dem Aßlinger Rathaus heißt es auf Nachfrage zu dem Thema, es sei eine umfangreiche interne Recherche erforderlich. Die Gemeinde würde Rücksprache mit der Unteren Verkehrsbehörde im Landratsamt Ebersberg und der Polizei halten und sobald alle Informationen zusammengetragen sind, eine Vorbehandlung im Arbeitskreis Innerörtlicher Verkehr und Mobilitätskonzept anstreben. Anschließend würde das Thema dann in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen behandelt werden.

„Ich wollte das Thema ins Bewusstsein rücken“, erklärt McDermott. „Weil ich nicht das Gefühl habe, dass Fußgänger als gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer gesehen werden.“ (hgr)

