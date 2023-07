So lustig war das Gockelwettkrähen in Aßling

Von: Helena Grillenberger

Stolze Sieger: Erich Hilscher mit seinem Holländischen Zwerggockel und Kurt Dietz, dessen Appenzeller-Spitzhauben-Gockel den ersten Platz belegte, mit der 1. Vorständin der Aßlinger Geflügelzüchter, Stephanie Giesenschlag. © Artist S.ROSSMANN

Es ist eine laute Gaudi, bei der es nicht nur ums Gewinnen geht: Die Geflügelzüchter Aßling haben am Sonntag ihr traditionelles Gockelwettkrähen veranstaltet.

Aßling – Am Morgen vom Hahnenschrei geweckt zu werden, ist wohl der Inbegriff der ländlichen Idylle. Aßlinger Langschläfer wurden am gestrigen Sonntag aber nicht nur von einem Gockel, sondern gleich von 58 aus dem Schlaf gerissen. Zum zweiten Mal nach längerer Pause hatte der Geflügelzuchtverein Aßling wieder zum Gockelwettkrähen geladen.

Schon bevor um kurz nach zehn Uhr der Startschuss für die Gockel fällt, schreien die Vögel lautstark um die Wette. Scharren, Gackern und Krähen sind zu hören, während sich die rund 200 Besucher vor den Käfigen drängen und die Augsburger, Appenzeller Spitzhauben und Marans bestaunen. „Wer nicht zählt, muss jetzt von den Käfigen weg“, erklärt Sebastian Ludl, 2. Vorstand der Aßlinger Geflügelzüchter, schließlich.

Seit 1988 krähen in Aßling die Gockel um die Wette

1988 hatte der Vorstand der Aßlinger, damals noch Georg Raig, das Gockelwettkrähen ins Leben gerufen. „Man kann den Verein unterm Jahr nicht richtig herzeigen, weil’s keinen Markt und keine Ausstellung gibt“, erklärt er, wie er damals auf die Idee gekommen war. Der Wettkampf sei eine Möglichkeit, seine Tiere mal herzuzeigen. Und man sieht Gockel, die man sonst nie sehen würde. „Grad für Kinder ist das doch das Höchste.“

Eifrig kräht die Nummer 24. Die Gockel in den Käfigen daneben bleiben eine halbe Stunde lang still. © Artist S.ROSSMANN

Und vielleicht hat ja der Eine oder Andere Lust, unter die Geflügelzüchter zu gehen. Zwar stehe der Verein mit 70 Mitgliedern nicht schlecht da, „aber kein Verein ist so schwer zu erhalten, wie ein Geflügelzüchterverein“, bedauert Raig.

Mit Pappkärtchen und Kugelschreiber ausgerüstet, nehmen die Zähler Platz auf den Bierbänken gegenüber den Gockeln. Jeder von ihnen hat drei Vögel zu beobachten. Und dann wird es still – bis der erste Gockel zu krähen anfängt...

Manche Gockel krähen gar nicht, andere hören gar nicht mehr auf

Am Anfang der Hahnenreihe, in der Mitte, am Ende: Die einen Listenführer kommen mit den Strichen gar nicht hinterher, die anderen haben dafür fast nichts zu tun. Im Chor oder Einzeln, tief und kräftig oder heiser und hell, in allen Tonlagen – Hauptsache, es ist ein richtiges Krähen, ein bloßes Gackern zählt nicht. Die einen Gockel direkt am Gitter, den Kopf aus dem Käfig gestreckt, die anderen eher zurückgezogen, mehr am Wasser und Futter in den Käfigen interessiert als am Wettkampf. Eine halbe Stunde lang wetteifern Geflügel und Geflügelzüchter. Als wüssten sie worum es geht, geben einige der Hähne in die letzten fünf Minuten noch einmal richtig Gas.

Vier Euro Startgebühr haben die Teilnehmer, auch aus anderen Landkreisen wie Rosenheim oder Miesbach, auf den Tisch gelegt. Dafür winkt ihnen die Chance auf verschiedene Fleischpreise.

Charakterkopf: Beim Frisurenwettbewerb hätte dieser Gockel gesiegt. © Artist S.ROSSMANN

Zwei Kategorien: Gockel und Zwerggockel

Dann heißt es plötzlich: Stifte weg! Auf einem Pappkärtchen steht kein einziger Strich, bei anderen Gockel- Trios gab es nur einen eifrigen Wettstreiter. Doch die zwei Sieger sind schnell ermittelt: Mit 62 Krähern in 30 Minuten holt Kurt Dietz (66) vom Geflügelzüchterverein Rott (Landkreis Rosenheim) mit seinem Appenzeller-Spitzhauben-Gockel „Winnetou“ den ersten Platz – nicht Dietz’ erster Sieg übrigens. In der Teilnehmerkategorie „Zwerggockel“ kräht „Aki“, ein Holländischer solcher, vom sechsjährigen Erich Hilscher (Geflügelzüchterverein Aßling) satte 63 Mal.

Aug in Aug: Die Strichlistenführer beobachten jeweils drei Gockel. Einige haben dabei fast nichts zu tun. © stefan Rossmann

Ob es eine Strategie für den Sieg gibt? „Man kann den Gockel einen Tag vorher in eine dunkle Kammer setzen“, sagt Raig. Bewiesen, dass das funktioniert, sei es aber nicht. „Die stacheln sich einfach an, weil sie natürlich ihre Konkurrenten hören.“ Gut füttern und viel streicheln kann aber auch nicht schaden – so lautet der Tipp des sechsjährigen Gewinners.

