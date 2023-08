Sondersitzung zeigt: Aßling in zwei Lager gespalten

Von: Helena Grillenberger

Mit den gelben Kreuzen fuhren insgesamt zwölf Bulldogs vor dem Gemeindesaal vor. © Grillenberger

Bei einer Sondersitzung des Aßlinger Gemeinderats zum Brenner-Nordzulauf hat sich gezeigt, wie gespalten die Gemeinde ist.

Aßling – Wie gewöhnlich war die Bürgerinitiative „Brennernordzulauf im Landkreis Ebersberg“ die lautere. Ob Gewohnheit oder Verzweiflung: In der Sondersitzung des Aßlinger Gemeinderats zur Planung der Auswahltrasse „Limone“ am Dienstag gab es Zwischenrufe, Beleidigungen und verächtliches Gelächter.

Voll war es im Gemeindesaal. So voll, dass Bürgermeister Hans Fent (parteilos) eigenhändig weitere Stühle in den Saal trug. Rund 150 Menschen waren es, die schließlich um den Gemeinderat herum versammelt saßen. Hinten in der Mitte: Ein gelbes Kreuz – wie es die Bürgerinitiative benutzt, um den ungefähren Streckenverlauf von „Limone“ auf den Feldern abzustecken.

Beide Bürgerinitiativen sind da, die ein laut, die andere leise

Ein wenig vermittelte das Kreuz in der Mitte das Bild, als seien nur Gegner der Auswahltrasse gekommen. Erst auf den zweiten Blick sah man: Die zweite Bürgerinitiative, „Schützt Aßling und das Atteltal“, war durchaus ebenfalls zahlreich zugegen. Nur eben ohne publikumswirksamen Aufmarsch.

Im Gremium ging es um Kernforderungen, die die Gemeinde Aßling nun für den Bau der Auswahltrasse stellen kann und über die dann letztendlich der Bundestag entscheidet. Aber auch um die Vorwürfe gegen die Bahn vonseiten der „Limone“-Gegner: „Das zweite Kritikpapier enthält keine erwähnenswerten Mängel“, erklärte Dieter Müller, Projektleiter der Bahn und zuständig für den Streckenabschnitt, der die Aßlinger Bürger in zwei Lager teilt. Ein erstes Raunen ging durch den Saal, das lauter wurde, als er hinzufügt: „Das Kritikpapier ist darüber hinaus voll mit Fehlinterpretationen und Falschdarstellungen.“ Das Auswahlverfahren sei korrekt gewesen, das Kritikpapier der Bürgerinitiative liefere keinen Grund zur Neubewertung.

Zuhörer: „Ich halte das nicht mehr aus“

Die erste Wort-Störung: „Ich halt das nicht mehr aus!“, rief einer der Zuhörer. „Die machen einfach so Menschen kaputt!“ Lautstark rutschte er seinen Stuhl herum, stand auf, polterte Richtung Ausgang. Zustimmendes Gemurmel, aber auch „Dann geh doch!“-Rufe aus dem Publikum. Nachdem er den Saal verlassen hatte, dauerte es noch einige Zeit, bis der Mann lärmend und schreiend das Gebäude hinter sich gelassen hatte.

Auf die Kritikpunkte, die die „Limone“-Gegner hervorgebracht haben, ging Müller nicht weiter ein. Stattdessen verwies er auf die Stellungnahme auf der Brenner-Nordzulauf-Website. Wie viele die lesen werden, sei dahingestellt.

Bis 2024 können die Gemeinden Kernforderungen stellen

Bis 2024 haben die Gemeinden nun Zeit, ihre Kernforderungen zu stellen, erklärte Christian Tradler, Chefplaner der Bahn für den Brennerzulauf. Noch 2025 soll sich dann das Parlament mit den Forderungen befassen.

Ob diese Forderungen vorher von der Bahn geprüft und verändert werden, wollte Veronika Riesch (UNL) wissen. „Sie werden nicht überarbeitet“, bekam sie zur Antwort. Die Bahn ergänze Punkte wie z.B. die Kosten und fasse die Forderungen schließlich in ihrem Bericht zusammen.

Und wenn jetzt die Kosten bei der Feinplanung exorbitant steigen würden, hakte Markus Spötzl (UNL) nach. Tradler erklärte: Natürlich werde die Planung teurer. Aber der Bau werde keine 18 statt sieben Milliarden kosten, denn nach wie vor gelte es, das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis zu erzielen.

Das Interesse und der Unmut waren groß bei der Sondersitzung des Aßlinger Gemeinderats zur Brenner-Nordzulauf-Auswahltrasse. Rund 150 Bürger waren gekommen. © Helena GRillenberger

Zwei Mal mussten Bürger daraufhingewiesen werden, dass sie bei der Gemeinderatssitzung kein Rederecht haben. Einmal flogen Beleidigungen durch den Saal: Sowohl gegen die Planer der Bahn als auch Bürger gegen Bürger. „Es geht hier drum, dass der Gemeinderat sinnvolle Kernforderungen auf den Weg schicken kann“, erinnerte Fent. Wie eine solche zum Beispiel aussehen könnte, erklärte Müller: In Niclasreuth ist statt einer Verlegung der Straße mittlerweile ein Tunnel von 80 Meter unterhalb der Straße geplant – der könnte bis auf 500 Meter Länge vergrößert werden. Das wäre aber Inhalt einer Kernforderung, über deren Kosten-Nutzen-Faktor letztendlich der Bundestag entscheidet.

Applaus gab es von beiden Seiten. Für die kritischen Fragen der Gemeinderäte von den „Limone“-Gegnern. Für die Antworten der Bahn von den Trasse-Befürwortern. „Wir dürfen uns nicht gegenseitig zerfleischen“, gab Ernst Sporer-Fischbacher (UNL) den Aßlingern mit auf den Weg.

