Stabübergabe bei Aßlinger CSU

Die neue Vorstandschaft der Aßlinger CSU (v.l.): Johann Wieser (Beisitzer), Bernhard Wieser (Beisitzer), Gottfried Pregler (stellv. Vorsitzender), Miriam Nilges (stellv. Vorsitzende), Sebastian Brilmayer (stellv. Vorsitzender), Andreas Wieser (neuer Ortsvorsitzender), Martin Wisböck (ehemaliger Ortsvorsitzender), Damir Krizanac (Schriftführer), Philipp Pregler (Schatzmeister), Walentina Dahms (Wahlleitung und CSU-Bezirkstagskandidatin), Sabine von Poschinger (Beisitzerin), Franziska Hilger (Beisitzerin). © CSU Assling

Die Aßlinger CSU hat mit Andreas Wieser einen neuen Vorsitzenden. Er übernimmt die Amtsgeschäfte von Marin Wisböck.

Aßling – Die Aßlinger CSU hat einen neuen Chef. Bei der Jahreshauptversammlung wurde Andreas Wieser zum neuen Ortsvorsitzenden gewählt. Nach über zehn Jahren im Amt freut sich der bisherige Ortsvorsitzende Martin Wisböck, den Staffelstab in jüngere Hände zu übergeben. Ebenfalls neu gewählt in den Vorstand wurde Miriam Nilges und Gottfried Pregler, die nun beide neue stellvertretende Ortsvorsitzende sind. Sebastian Brilmayer, 3. Bürgermeister der Gemeinde, wurde als stellvertretender Ortsvorsitzender in seinem Amt bestätigt.

Aßlings CSU-Chef Martin Wieser (li.) ehrt Franz Hilger für 45-jährige Zugehörigkeit zur Partei. © CSU Assling

Martin Wisböck zog ein zufriedenes Resümee seiner Amtszeit als Ortsvorsitzender. Besonders hob er die gute Zusammenarbeit innerhalb der CSU Aßling hervor.

Der neue Vorsitzende Andreas Wieser hat Volkswirtschaftslehre an der LMU München studiert und macht gerade seinen Master in „Business Management und Entrepreneurship Erneuerbare Energien“. Erste politische Erfahrung konnte Andreas während seines Studiums als Mitarbeiter im Bundestagsbüro von Andreas Lenz und als Ortsvorsitzender der Jungen Union (JU) sammeln.

Wieser betonte bei seiner Antrittsrede, dass der Teamgedanke weiterhin im Vordergrund stehe und man nur gemeinsam die Ziele vor Ort erreichen kann. Neben dem Dauerthema „Brenner-Nordzulauf“ gebe es in Aßling aber noch viele weitere Themen, wie zum Beispiel die Schaffung von Bauland für Einheimische oder einer bedarfsorientierten Kinderbetreuung, denen er sich besonders widmen möchte.

Neben den Neuwahlen wurden auch Mitglieder geehrt. Hier ist Franz Hilger für 45 Jahre Mitgliedschaft hervorzuheben.